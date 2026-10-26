Điện Biên thu nhận 81 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026

Lực lượng chuyên môn chuẩn bị các dụng cụ phục vụ thu thập và bảo quản mẫu hài cốt để xác định danh tính liệt sĩ (ảnh tư liệu).

Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triển khai thu nhận mẫu tại 3 tuyến, gồm: Phường Điện Biên Phủ (69 mẫu), xã Na Sang (4 mẫu) và xã Mường Ảng, xã Tuần Giáo (8 mẫu). Đối tượng thu nhận là thân nhân liệt sĩ có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, bảo đảm đúng quy định, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Việc thu nhận, lưu trữ và đối chiếu dữ liệu ADN có ý nghĩa quan trọng trong xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, tạo căn cứ khoa học để kết nối thông tin hài cốt với thân nhân, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính.

Theo thống kê, toàn tỉnh Điện Biên hiện có 7.398 phần mộ liệt sĩ và thanh niên xung phong tại 11 nghĩa trang, trong đó 6.894 phần mộ có hài cốt. Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan chức năng đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 4.607 phần mộ thuộc 7 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch; bàn giao 4.343 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện cho Viện Pháp y Quân đội giám định.

Song song với việc lấy mẫu tại các phần mộ, lực lượng Công an đã rà soát thông tin 815 trường hợp liệt sĩ, tạo lập dữ liệu đối với 766 thân nhân và thu thập 473 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ cư trú trên địa bàn tỉnh. Công tác rà soát, xác minh và chuẩn hóa dữ liệu tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả quá trình đối chiếu, giám định ADN.

Việc đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN, kết hợp với rà soát thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành và lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.