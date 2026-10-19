Điện Biên thu hút hơn 7.500 tỷ đồng, mở rộng hợp tác xuyên biên giới

Sáng 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa Điện Biên, Vân Nam và Luông Pha Băng, với sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, lãnh đạo địa phương và cộng đồng doanh nghiệp ba nước.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa chiến lược, tài nguyên và bản sắc văn hóa của địa phương. Theo ông, với vị trí kết nối Việt Nam, Lào và Trung Quốc, Điện Biên có tiềm năng trở thành đầu mối giao thương, đầu tư và hợp tác phát triển giữa ba nước.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, phát biểu tại hội nghị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, liên kết giữa Điện Biên, Luông Pha Băng và Vân Nam sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics, thương mại, nông nghiệp và du lịch.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Điện Biên tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 54.000 tỷ đồng.

Ông Trần Tiến Dũng khẳng định Điện Biên sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới chuyển các thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể.

Tại Hội nghị, tỉnh Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào và tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Đây là nền tảng để các địa phương tăng cường liên kết, khai thác lợi thế và cùng phát triển.

Ông đề nghị ba địa phương đẩy mạnh kết nối giao thông, cửa khẩu và logistics; gắn sản xuất, chế biến nông sản với thị trường; phát triển các tuyến du lịch kết nối lịch sử, văn hóa và di sản. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục hỗ trợ Điện Biên kết nối đối tác, xúc tiến đầu tư và tháo gỡ khó khăn trong hợp tác quốc tế.

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư, với tổng vốn hơn 7.500 tỷ đồng; đồng thời ký 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 12.000 tỷ đồng.