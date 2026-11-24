Dự án được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2018, đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), ký kết hợp đồng vào tháng 6-2021 với tổng chiều dài gần 4,5 km, điểm đầu kết nối với Quốc lộ 279, điểm cuối giao với Quốc lộ 12 có tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển giữa hai tuyến quốc lộ từ 8km xuống còn 4,6km, góp phần phân luồng phương tiện, hạn chế xe tải trọng lớn đi qua khu vực nội thị, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, bụi và tiếng ồn tại các khu dân cư trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú phát biểu tại buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, việc thông xe kỹ thuật là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thiện toàn bộ công trình, sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư. Việc hình thành tuyến đường vành đai phía Bắc không chỉ góp phần giải quyết áp lực giao thông trước mắt mà còn tạo thêm dư địa phát triển đô thị về lâu dài. Đây là bước tiến trong quá trình hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các phương tiện lưu thông ngay sau lễ thông xe kỹ thuật.

Nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc liên quan đến dự án, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết các vướng mắc về thủ tục đất đai, thanh toán cho nhà đầu tư, xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đường. Chính quyền phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự xây dựng, đất đai hai bên tuyến, bảo đảm phát triển theo quy hoạch được phê duyệt.

Với Điện Biên, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.