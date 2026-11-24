Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Ngày 24/11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ (cũ).

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho khu vực nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án có tổng chiều dài gần 4,5 km, điểm đầu kết nối với Quốc lộ 279, điểm cuối giao với Quốc lộ 12, với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển giữa hai tuyến quốc lộ từ 8 km xuống còn 4,6 km, góp phần phân luồng phương tiện, hạn chế xe tải trọng lớn đi qua khu vực nội thị, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, bụi và tiếng ồn tại các khu dân cư trung tâm.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, tuyến đường còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, tạo điều kiện khai thác tiềm năng quỹ đất, thu hút đầu tư, mở ra không gian phát triển mới cho phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật và lệnh thông xe. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Dự án được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2018, đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), ký kết hợp đồng vào tháng 6/2021. Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn do thay đổi cơ chế, chính sách về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ảnh hưởng của dịch COVID-19, biến động giá nguyên vật liệu và vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, nỗ lực của nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng, đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính, đủ điều kiện tổ chức thông xe kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, việc thông xe kỹ thuật là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thiện toàn bộ công trình, sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Việc hình thành tuyến đường vành đai phía Bắc không chỉ góp phần giải quyết áp lực giao thông trước mắt mà còn tạo thêm dư địa phát triển đô thị về lâu dài. Đây là bước tiến trong quá trình hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, thanh toán cho nhà đầu tư, xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đường.

Chính quyền phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự xây dựng, đất đai hai bên tuyến, bảo đảm phát triển theo quy hoạch được phê duyệt.