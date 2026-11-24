Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàng cắt băng thông xe kỹ thuật đường Thanh Minh-đồi Độc Lập. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, xã Thanh Nưa dự sự kiện.

Báo cáo quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh-đồi Độc Lập và khu dân cư phía bắc, ông Nguyễn Hữu Phục, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàng (nhà đầu tư), cho biết: Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) đầu tiên của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 4,343km (điểm đầu kết nối quốc lộ 279 đến điểm cuối Km4+343,37 giao với quốc lộ 12 (Km190+450).

Ông Nguyễn Hữu Phục, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàng báo cáo quá trình thực hiện dự án. (Ảnh: LÊ LAN)

Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, tuyến đường sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển giữa 2 tuyến quốc lộ (từ 8km xuống còn 4,6km), giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi qua nội thị, giảm áp lực giao thông, giảm nguy cơ tai nạn, bụi và tiếng ồn cho các khu dân cư trung tâm. Đồng thời tuyến đường hoàn thiện thêm một mắt xích trong khung hạ tầng giao thông đô thị, mở ra không gian phát triển mới cho phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

"Dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT đầu tiên tại Điện Biên, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2018 và ký hợp đồng BT vào tháng 6/2021. Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn như: Thay đổi chính sách luật PPP, các hướng dẫn về PPP trong đó có hình thức đầu tư BT; ảnh hưởng đại dịch Covid-19, biến động giá vật liệu, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng... Tuy nhiên với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông, Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa cùng tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng của nhà đầu tư đến nay dự án đã hoàn thành các hạng mục chính", ông Nguyễn Hữu Phục nêu rõ.

Đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành dự lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường Thanh Minh-đồi Độc Lập. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực của nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại An Điện Biên đã bảo đảm nguồn lực, tập trung nhân lực, máy móc, bám trụ công trường, vượt qua khó khăn cơ bản hoàn thành dự án, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng gửi lời cảm ơn các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đã ủng hộ, đồng thuận bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công dự án. Sự đồng lòng của nhân dân là yếu tố quyết định để công trình có kết quả như ngày hôm nay.

Đại biểu dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đường Thanh Minh-đồi Độc Lập. (Ảnh: LÊ LAN)

Nhấn mạnh sự kiện thông xe kỹ thuật hôm nay là tiền đề quan trọng để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại trong khi thời gian thực hiện Dự án còn lại không nhiều (khoảng 30 ngày), đồng chí Nguyễn Minh Phú đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của công trình theo đúng thời hạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chịu trách nhiệm quản lý, bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến cho đến khi chuyển giao công trình theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ các sở, ngành phải tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhà đầu tư thi công hoàn thiện dự án trong thời hạn còn lại là 30 ngày. (Ảnh: LÊ LAN)

Với các sở, ban, ngành: Ban Quản lý dự án các công trình giao thông, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Phú yêu cầu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thi công toàn dự án bảo đảm đúng kỹ thuật, an toàn; thường xuyên hướng dẫn quản lý, khai thác, bảo trì tuyến đường; tham mưu phương án tiếp nhận và giao đơn vị quản lý sau khi công trình được chuyển giao…

Đối với Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ và Ủy ban nhân dân xã Thanh Nưa, đồng chí Nguyễn Minh Phú yêu cầu phải quản lý chặt hành lang an toàn đường bộ, trật tự xây dựng và đất đai hai bên tuyến; không để lấn chiếm, xây dựng trái phép, đổ phế thải; quản lý phát triển theo đúng quy hoạch được duyệt; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, phát huy hiệu quả công trình.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ thông xe kỹ thuật dự án đường Thanh Minh-đồi Độc Lập do nhân dân các bản phường Điện Biên Phủ biểu diễn. (Ảnh: LÊ LAN)