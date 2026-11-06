Điện Biên thống nhất nghị quyết thúc tiến độ tuyến cao tốc kết nối Tây Bắc

Ngày 6/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 19 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu những tháng cuối năm 2026 và xem xét một số nội dung quan trọng.

Hội nghị do ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và phát huy hiệu quả dự án đầu tư tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 10 tháng đầu năm 2026.

Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến phân tích tình hình tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu. Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm sát với thực tế; khai thác hiệu quả dư địa phát triển, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đối với dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, các ý kiến tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và phát huy hiệu quả dự án đầu tư tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, cùng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, vì vậy, các cấp, ngành và địa phương cần nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế trong tháng 11 và tháng 12 theo hướng cụ thể, linh hoạt; xác định giải pháp bù đắp những lĩnh vực đạt thấp, đồng thời phát huy tiềm năng, dư địa tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực.

Đối với đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu. Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng công trình, dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Trong tháng 11, các ngành, địa phương cần tập trung khởi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, trong đó có Khu công nghiệp Thanh An, các dự án thủy điện, điện mặt trời, nhà ở xã hội và chăn nuôi. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, đối tác chiến lược triển khai dự án, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của nghị quyết về dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2029, hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Về văn hóa, du lịch, các ngành, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện trong tháng 12, qua đó kích cầu thương mại, dịch vụ và thu hút du khách. Đồng thời, sớm chuẩn bị phương án tổ chức các lễ hội lớn năm 2027, đặc biệt là Lễ hội Hoa Ban, bảo đảm quy mô, tính chuyên nghiệp, sáng tạo và bản sắc riêng.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú cấp xã tại khu vực biên giới, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu trước ngày 30/11.