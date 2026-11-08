Diễn biến thời tiết Nam bộ trong 10 ngày tới

Nhiệt độ Nam bộ trong 2 ngày tới có nơi 35 độ C, trời nóng oi vào buổi trưa. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ vừa cập nhật dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Nam bộ. Theo đó, những ngày đầu tuần, thời tiết Nam bộ có xu hướng tốt lên khi khối không khí lạnh từ lục địa châu Á tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với hoạt động mạnh của khối khí biển Tây Thái Bình Dương trên cao. Sự kết hợp của hai hình thế này đẩy các vùng nhiễu động ở khu vực phía Nam nước ta dịch chuyển xuống phía Nam, khiến mưa ở Nam bộ giảm rõ rệt.

Dự báo từ ngày 8 đến 10-11, mưa chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi tại Nam bộ, trong khi nắng nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nắng oi nóng kết hợp độ ẩm không khí cao khiến cảm giác oi bức, khó chịu gia tăng vào trưa và chiều.

Ảnh mây vệ tinh khu vực Nam bộ cơ bản ít mây vào lúc 7 giờ ngày 8-11. Nguồn: Chụp lại màn hình

Tuy nhiên, thời tiết Nam bộ sẽ thay đổi từ giữa tuần tới. Khoảng ngày 11 và 12-11, khối không khí lạnh lục địa châu Á sẽ dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu. Cùng thời điểm, khối khí biển trên cao sẽ hạ trục xuống phía Nam, vắt qua khu vực Trung bộ và Nam Trung bộ rồi suy yếu, rút ra biển. Các hình thái thời tiết này tạo điều kiện cho các nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động mạnh trở lại và tác động đến thời tiết Nam bộ.

Vì vậy, tại Nam bộ từ ngày 12 đến 15-11, mưa dông có xu hướng gia tăng trên diện rộng, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Có nơi mưa vừa, mưa to. Ban ngày, trời vẫn có nắng nhưng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Dù nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ C, độ ẩm không khí tăng nên cảm giác oi bức vào trưa và chiều vẫn còn.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, mưa dông trong giai đoạn này có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là trong thời điểm mưa dông xuất hiện vào chiều tối. Đến ngày 16 và 17-11, các nhiễu động trong đới gió Đông trên cao suy yếu, lượng mưa giảm hẳn. Thời tiết Nam bộ sẽ tốt trở lại, trời tiếp tục có nhiều nắng.