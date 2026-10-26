Diễn biến thời tiết đáng chú ý tại Hà Nội trong 10 ngày tới
Trong 10 ngày tới, thời tiết trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ biến đổi dưới nhiều hình thái khác nhau. Các cấp chính quyền và người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trong những ngày có mưa dông.
Cuối giờ chiều 26-10, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phát đi bản tin dự báo xu thế thời tiết trong 10 ngày tới trên địa bàn thành phố Hà Nội với nhiều điểm đáng chú ý.
Theo đó, từ đêm 26 đến ngày 27-10, Hà Nội có mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, gió Đông Nam cấp 2. Từ đêm 27 đến ngày 28-10, thành phố không mưa, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2.
Từ đêm 28 đến ngày 30-10, áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, ngày 29, 30-10 kết hợp nhiễu động đới gió Đông mực 1500m, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm 28-10 có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2.
Khoảng ngày 31-10, trên địa bàn thành phố có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ Vĩ Bắc, sau bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc. khoảng chiều tối 1-11, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi.
Bước sang ngày 1, 2-11, thành phố dự kiến có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Từ ngày 3-11, áp cao lục địa có cường độ ổn định và suy yếu dần, thời tiết tại Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2.
Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo: Những ngày có dông, trong mưa cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội.
Mưa, mưa rào ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và tham gia giao thông. Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dien-bien-thoi-tiet-dang-chu-y-tai-ha-noi-trong-10-ngay-toi-1762845.html