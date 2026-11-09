Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 9/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giao dịch ở mức gần cao nhất trong 1 năm rưỡi so với euro và cao nhất trong 7 tháng so với đô la Úc vào thứ Hai, sau khi tăng mạnh nhất trong gần sáu tháng vào cuối tuần trước do dữ liệu việc làm khả quan của Mỹ làm tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất.

Đồng tiền của New Zealand (NZD) đã phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tháng sau cuộc bầu cử cuối tuần qua với kết quả sít sao khiến Chính phủ suy yếu. Tuy nhiên, quốc gia này sẽ phải chờ đến cuối tháng này để biết ai sẽ cầm quyền do quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn.

Chỉ số USD Index, đo lường giá trị đồng tiền này so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt khác, ổn định ở mức 102,20 vào đầu tuần này, sau khi tăng khoảng 0,7% cuối tuần trước, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm tăng tốc trong tháng 10 trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Euro tăng nhẹ 0,1% lên 1,11485 USD, sau khi giảm 0,7% và chạm mức thấp 1,1132 USD vào thứ Sáu tuần trước, không xa mức đáy của một tuần trước đó là 1,1105 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025.

Đô la Úc tăng 0,3% lên 0,6875 USD sau khi giảm hơn 1% vào thứ Sáu xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/3 là 0,6855 USD.

Tỷ giá USD/JPY giảm 0,2% xuống còn 158,185 sau khi tăng 0,6% vào cuối tuần trước.

Ngày 6/11/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda nhận định rằng ngân hàng trung ương dự kiến lạm phát cơ bản sẽ duy trì ở mức mục tiêu 2% nhưng thừa nhận có "một số rủi ro tăng cao".

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào ngày 9/12 là khoảng 79%, so với 71% một tuần trước đó.

Các dự đoán về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng tới đã giảm dần trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ toàn cầu lao dốc khi các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng đầu tư, lợi nhuận và quy định trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hồi đầu tháng này.

Trong một báo cáo, các chiến lược gia của Barclays nhận định: "Sự thắng thế của đồng USD đã đặt ngành đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) vào thử thách, do những rủi ro về việc siết chặt quy định đối với AI cũng như chậm lại trong chu kỳ đầu tư vốn. Tuy nhiên, thực tế nền kinh tế vẫn tiếp tục mang đến những tín hiệu tích cực – đà tăng trưởng dữ liệu vẫn rất mạnh mẽ trên tất cả các chỉ số. Sự kết hợp này vẫn chưa làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD".

Những bình luận từ các quan chức Fed hôm thứ Sáu ủng hộ quan điểm tăng lãi suất. Theo Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng phục hồi đáng kể trước những cú sốc liên tiếp, nhưng lạm phát đang quá cao và điều cần thiết là phải đưa nó trở lại mức 2%.

Trong khi đó, theo Chủ tịch Fed St. Louis, Alberto Musalem, lạm phát vẫn là mối quan ngại hàng đầu trong các cuộc trò chuyện của ông với các doanh nghiệp trong khu vực Trung Tây của mình. Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly, nhận định Fed có thể vẫn cần phải tăng lãi suất thêm nữa ngay cả khi thị trường cổ phiếu công nghệ giảm mạnh.

Bảng Anh tăng nhẹ 0,1% lên 1,3360 USD, trong khi đồng USD giảm 0,1% xuống 1,4119 CAD/USD. Hôm thứ Sáu, USD tăng mạnh 1,1% so với đô la Canada (CAD) sau khi dữ liệu của Canada cho thấy số lượng việc làm giảm bất ngờ.

Đô la New Zealand (NZD) đã tăng 0,4% lên mức 0,5557 USD vào hôm nay, phục hồi sau khi chạm mức thấp 0,5529 USD vào cuối tuần trước.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ở New Zealand cho thấy Đảng Quốc gia của Thủ tướng Christopher Luxon, đảng ACT New Zealand và đảng New Zealand First giành được 67 ghế trong quốc hội gồm 131 ghế, nhiều hơn 1 ghế so với 66 ghế cần thiết để chiếm đa số.

Tuy nhiên, gần 400.000 phiếu, tương đương gần 15% tổng số phiếu bầu, vẫn chưa được kiểm đếm, và kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/11. Cả Luxon và lãnh đạo đảng Lao động Chris Hipkins đều cho biết họ sẽ chờ kết quả cuối cùng trước khi bước vào các cuộc đàm phán liên minh chính thức.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản phục hồi sau đợt giảm mạnh của cổ phiếu lĩnh vực công nghệ vào tuần trước.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 2% lên 58.584,11 điểm, phục hồi một phần sau đợt giảm 6% hôm thứ Sáu tuần trước, khiến chỉ số này giảm hơn 20% so với mức cao kỷ lục đạt được hồi tháng Sáu. Chỉ số Topix tăng 2,8% lên 3.810,91 điểm.

Cuối tuần trước, chỉ số Nasdaq tăng 1,09% và chỉ số S&P 500 tăng 0,32%, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ thông tin. Cổ phiếu của Nvidia và Tesla đã phục hồi sau những đợt giảm mạnh hồi đầu tuần.

"Sự thận trọng đối với các động thái chính sách của Mỹ, chẳng hạn như việc điều chỉnh AI, rất sâu sắc, và một khi đợt mua vào ban đầu đã kết thúc, đà tăng trưởng có thể khó kéo dài", Takuma Ikemoto, một nhà phân tích thị trường tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, cho biết trong một bản ghi chú.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết ông khó có khả năng ra lệnh tấn công Iran thêm nữa chừng nào các cuộc đàm phán còn tiến triển, với Qatar làm trung gian hòa giải , ngay cả khi cả hai bên đều báo cáo về việc tàu thuyền bị tấn công trong hoặc gần eo biển Hormuz. Cuộc xung đột kéo dài tám tháng đã làm gián đoạn dòng chảy năng lượng trong khu vực.

Tình hình thị trường nhìn chung tích cực, với 214 trong số 224 mã cổ phiếu thuộc chỉ số Nikkei 225 tăng giá và chỉ có 10 mã giảm giá. Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số là Renesas Electronics tăng 6,64%, tiếp theo là Japan Steel Works tăng 6,41%, Baycurrent tăng 5,88% và đang trên đà đạt mức đóng cửa cao kỷ lục.

Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Tokyu Fudosan Holdings, giảm 5,41%, tiếp theo là SoftBank Group giảm 4,73%, đang trên đà đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2025 và Mitsui Fudosan giảm 4,50%.

Thị trường vàng

Giá vàng tăng hơn 1% vào sáng ngày Thứ Hai khi giá dầu làm dịu bớt lo ngại về lạm phát, trong khi thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed về triển vọng chính sách.

Giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên mức 4.123,45 USD/oz. Giá vàng đã tăng khoảng 5% trong tuần trước.