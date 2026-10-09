Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 9/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Phiên sáng nay, euro đang hướng tới tuần giảm thứ năm liên tiếp, mặc dù có những dấu hiệu cho thấy đà bán tháo đang giảm dần khi thị trường nợ của Pháp ổn định trở lại và đà tăng của USD đã chậm lại do sự sụt giảm lợi suất trái phiếu.

Tỷ giá EUR/USD đã chạm mức thấp nhất trong 17 tháng ở mức 1,1161 vào thứ Hai do lo ngại của thị trường về gánh nặng nợ kỷ lục của Pháp và những khó khăn chính trị trong việc cắt giảm ngân sách, trái ngược với đồng USD và nền kinh tế Mỹ đang có triển vọng mạnh mẽ. Sau đó, tỷ giá cặp tiền này phục hồi và giao dịch ở mức 1,1211, giảm 0,3% trong tuần này và giảm hơn 3% so với USD trong năm tuần qua.

Tỷ giá EUR/GBP cũng giảm 0,3% trong tuần, giao dịch gần mức thấp nhất trong 16 tháng ở mức 84,74 pence. Tỷ giá EUR/CHF ổn định quanh mức 0,9324 sau khi ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong 17 tháng vào tuần trước.

"Theo quan điểm của tôi, tất cả các biến động này đều đã đi quá xa. Có lẽ mỗi năm chỉ có hai hoặc ba biến động lớn đối với đồng euro và đây là một trong số đó... Tuy nhiên, đà giảm giá đang suy yếu và tôi khuyên nên hết sức thận trọng ở mức giá thấp này", Matt Simpson, nhà phân tích cấp cao tại StoneX ở Brisbane, nhận định.

Ứng cử viên tổng thống cực hữu của Pháp, Marine Le Pen, đã trình bày kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách trong tuần này, đây là điều mà thị trường coi là tín hiệu đáng mừng khi đối thủ cánh tả cực đoan Jean-Luc Melenchon đã yêu cầu ngân hàng trung ương xóa nợ chính phủ.

Ngày 8/9, sinh viên Pháp đã phong tỏa các trường trung học và tuần hành qua các thành phố trong làn sóng biểu tình mới nhất về điều kiện giáo dục, làm nổi bật sự khó khăn mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt để cân bằng giữa nhu cầu chi tiêu xã hội và sự e ngại của thị trường.

Trong một báo cáo gửi khách hàng, các chiến lược gia Thierry Wizman và Gareth Berry của Macquarie nhận định: "Việc bán tháo trái phiếu của Pháp và tình trạng bất ổn xã hội hiện đang tạo thành một vòng lặp. Việc leo thang các cuộc bạo loạn đường phố có thể dẫn đến chênh lệch lợi suất trái phiếu cao hơn".

Ở những nơi khác, biến động của đồng USD không đáng kể và đà tăng chậm lại khi lợi suất trái phiếu Mỹ hướng tới mức giảm hàng tuần lớn nhất trong khoảng ba tháng, trong bối cảnh thị trường tăng mạnh đêm qua.

Yên Nhật có khả năng giảm tuần thứ tư liên tiếp, mặc dù những biến động trong ba tuần gần đây rất nhỏ, tỷ giá USD/JPY ổn định quanh mức 158.

Vishnu Varathan, người đứng đầu chiến lược kinh tế vĩ mô khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Mizuho Securities ở Singapore, đánh giá USD đang ở "vị thế bấp bênh nhưng đang được nâng tầm bởi sự suy yếu của EUR và JPY".

Đô la Úc dao động quanh mức 0,6960 USD và bảng Anh ở mức 1,3233 USD. Đô la New Zealand đang trải qua chuỗi giảm giá dài nhất trong hơn bốn năm, hướng tới tuần giảm thứ bảy liên tiếp do lãi suất thấp ở New Zealand (chỉ 2,75%) so với lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ 3,75% đến 4%.

Đô la New Zealand hiện đang giao dịch ở mức 0,5601 USD và không còn xa mức thấp nhất năm 2025 là 0,5485 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi xuất hiện những nghi ngại về đà tăng nóng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi căng thẳng trên thị trường trái phiếu toàn cầu gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch đầu ngày, chỉ số Nikkei giảm 1,06% xuống 68.308,92 điểm, hướng tới mức giảm nhẹ trong cả tuần. Chỉ số Topix, phản ánh diễn biến rộng hơn của thị trường, giảm 0,24% xuống 4.081,62 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch đêm trước, chủ yếu do nhóm cổ phiếu công nghệ mất giá sau khi Financial Times đưa tin doanh thu thường niên của OpenAI thấp hơn 20 tỷ USD so với mức công ty từng đưa ra trước đó. Tại khu vực đồng euro, chi phí vay vẫn ở mức cao do giá dầu tăng mạnh làm gia tăng áp lực lạm phát, trong khi những lo ngại về ngân sách của Pháp tiếp tục kéo dài.

“Thông tin doanh thu của một công ty AI lớn chưa niêm yết thấp hơn dự báo do chính công ty đưa ra đã kích hoạt làn sóng bán tháo dây chuyền đối với các cổ phiếu liên quan. Đà tăng mạnh của giá dầu thô dường như cũng tác động đến thị trường”, các nhà phân tích của Sony Financial Group nhận định trong một báo cáo.

Các chuyên gia này cho biết thêm, mặt bằng lãi suất cao trên toàn cầu, một phần xuất phát từ những lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp, cũng đang hạn chế dư địa tăng giá của cổ phiếu.

Số liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 8 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng và áp lực lạm phát dai dẳng. Trong ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) lưu ý rằng tình trạng tăng giá do chi phí đầu vào gia tăng đang lan rộng sang các mặt hàng tiêu dùng, cho thấy khả năng cơ quan này tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay là đáng kể.

Trong số 225 cổ phiếu thuộc chỉ số Nikkei, có 112 mã tăng giá, so với 110 mã giảm giá và 3 mã đứng giá.

SoftBank Group, nhà đầu tư lớn vào OpenAI, là cổ phiếu giảm mạnh nhất, mất 5,40%, qua đó gây sức ép đáng kể lên chỉ số. Tiếp theo là Furukawa Electric, giảm 4,83%, và Murata Manufacturing, giảm 4,68%.

Ở chiều ngược lại, Nomura Research Institute là cổ phiếu tăng mạnh nhất xét theo tỷ lệ phần trăm, với mức tăng 5,13%. Baycurrent tăng 3,97%, trong khi Shift tăng 3,92%.

Thị trường vàng

Vàng tăng giá 0,9% lên 4.169 USD/oz sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng hai tháng do đà tăng của đồng USD tạm chững lại khiến vàng được định giá bằng đồng USD rẻ hơn tương đối và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm phiên thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên giá vàng vẫn rất biến động, đặc biệt là trong bối cảnh lãi suất USD có thể tăng để đối phó với nguy cơ lạm phát, trong khi đó nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương giúp hạn chế đà giảm của giá vàng.