Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 6/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giữ giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ thúc đẩy nhà đầu tư chuyển dịch sang các tài sản trú ẩn an toàn như yên Nhật, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm xuống, trong bối cảnh thị trường chờ đợi báo cáo việc làm được đặc biệt quan tâm của Chính phủ Mỹ.

Nguyên nhân của làn sóng rút vốn khỏi các tài sản rủi ro xuất phát từ chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, khiến chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên thứ Năm. Trong đó, chỉ số Nasdaq ghi nhận mức giảm trong một phiên mạnh nhất kể từ sự kiện “Ngày Giải phóng” (Liberation Day) hồi tháng 4/2025.

Những lo ngại về khả năng gia tăng giám sát, siết chặt quản lý đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu, đã gây xáo trộn các thị trường tài chính toàn cầu trong tuần này.

Đà lao dốc của thị trường chứng khoán đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn hơn như trái phiếu và các đồng tiền trú ẩn. Yên Nhật tăng 0,2%, có thời điểm lên mức cao nhất trong một tuần là 157,40 JPY/USD, trước khi thu hẹp một phần mức tăng.

Franc Thụy Sĩ (CHF) cũng tăng 0,2% so với USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ gồm sáu đồng tiền chủ chốt, gần như đi ngang ở mức 101,55 điểm.

Các chuyên gia phân tích của OCBC nhận định: “Làn sóng bán tháo cổ phiếu AI đang tạo ra những tác động trái chiều đối với đồng USD. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đang làm suy yếu sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng tiền Mỹ, qua đó khiến yên Nhật trở thành công cụ phòng vệ nổi bật trước những biến động tập trung tại thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, dòng vốn từ Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ Nhật Bản (GPIF) cũng có thể tạo thêm động lực tăng giá cho yên Nhật”.

Làn sóng dịch chuyển sang các tài sản an toàn đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong phiên giao dịch qua đêm. Trong phiên sáng tại châu Á, lợi suất kỳ hạn này ở mức 4,84%, gần mức thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm - vốn nhạy cảm hơn với kỳ vọng về chính sách lãi suất - giảm khoảng 10 điểm cơ bản trong phiên qua đêm, xuống còn 4,47%.

Diễn biến trên thị trường trái phiếu cũng phản ánh sự điều chỉnh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo các nhà đầu tư, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 đã giảm xuống khoảng 70%, so với mức trên 80% trong ngày thứ Tư.

Euro gần như không biến động so với USD, giao dịch ở mức 1,1222 USD. Tuy nhiên, đồng tiền này đang hướng tới mức tăng 0,5% trong cả tuần, qua đó chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài hai tuần liên tiếp.

Tâm điểm chú ý tiếp theo của thị trường là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố trong ngày thứ Sáu. Nhà đầu tư sẽ theo dõi số liệu này để đánh giá triển vọng điều hành lãi suất của Fed.

Trước đó, số liệu công bố hôm thứ Năm đã cho thấy những tín hiệu tích cực về thị trường lao động Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần giảm 6.000 đơn, xuống còn 189.000 đơn sau điều chỉnh yếu tố mùa vụ. Đây là mức thấp nhất trong vòng 57 năm, ngang bằng mức ghi nhận hồi tháng 7 và thấp hơn dự báo 196.000 đơn của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

Các chuyên gia phân tích của MUFG nhận định: “Những số liệu gần đây cho thấy thị trường lao động đang có sự cải thiện và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục được phản ánh trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp tới”.

MUFG thêm rằng: “Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã giảm đáng kể trước thời điểm công bố báo cáo vào thứ Sáu. Mặc dù một phần mức giảm này có thể đảo chiều, nhưng chừng nào lợi suất vẫn duy trì xu hướng giảm, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng những nhịp điều chỉnh giảm đáng kể của giá trái phiếu (khi lợi suất tăng trở lại) để mua vào, nếu số liệu việc làm cao hơn dự kiến”.

Bảng Anh tăng 0,1%, lên mức 1,3457 USD, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định tăng lãi suất điều hành đúng như thị trường kỳ vọng.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi cổ phiếu các công ty công nghệ có vốn hóa lớn giảm giá mạnh trước những lo ngại về khả năng siết chặt quy định quản lý và hạn chế chi tiêu cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Đà bán tháo tại thị trường Nhật Bản diễn ra sau khi chứng khoán Phố Wall giảm mạnh trong đêm trước đó. Cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận mức giảm trong một phiên mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Đà giảm trong phiên thứ Sáu tiếp tục kéo dài làn sóng bán tháo cổ phiếu các nhà sản xuất chip và doanh nghiệp liên quan đến AI tại Nhật Bản, bắt đầu từ ngày thứ Tư khi kết quả bầu cử Mỹ dần được công bố.

Tại thời điểm nghỉ giao dịch giữa phiên, chỉ số Nikkei 225, vốn có tỷ trọng lớn các cổ phiếu công nghệ, giảm 5,3% xuống còn 57.858,61 điểm, hướng tới phiên giảm mạnh nhất trong vòng 8 tháng.

Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, với 221 trong tổng số 225 cổ phiếu thành phần của chỉ số giảm giá, chỉ có 3 mã tăng và 1 mã giữ giá.

Chỉ số Topix đại diện cho thị trường rộng hơn cũng giảm 5,4%, trong khi cả 33 nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, thị trường đã phục hồi phần nào so với mức đáy trong phiên. Có thời điểm, chỉ số Nikkei giảm tới 7,1%.

Những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số Nikkei chủ yếu là các doanh nghiệp từng được hưởng lợi mạnh từ làn sóng đầu tư vào AI. Trong đó, SoftBank Group, tập đoàn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, giảm 9,3%; trong khi Advantest, nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip bán dẫn, mất 4,6%.

Bà Maki Sawada, chiến lược gia tại Công ty Chứng khoán Nomura, nhận định: “Trong thời gian tới, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh khi những lo ngại liên quan đến các vấn đề như chậm tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI, tiến độ phát triển AI và chi phí gia tăng - những yếu tố có thể làm dấy lên nghi ngờ về khả năng sinh lời của các doanh nghiệp AI - thường xuyên xuất hiện trở lại”.

Bà cho rằng, thay vì chứng kiến đà tăng đồng loạt của các cổ phiếu liên quan đến AI như giai đoạn trước, thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển sang xu hướng đầu tư có chọn lọc hơn, trong đó nhà đầu tư đánh giá riêng từng doanh nghiệp và cổ phiếu.

Chỉ số đo lường mức độ biến động của Nikkei đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 31/3 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Chỉ số Nikkei đã giảm trong tất cả các phiên giao dịch của tuần này và đang hướng tới mức giảm 8,6% trong cả tuần. Nếu được xác lập, đây sẽ là mức giảm theo tuần mạnh nhất của chỉ số kể từ tháng 3 năm ngoái.

Thị trường vàng

Vàng giảm giá trên thị trường châu Á khi giá dầu phục hồi, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên vàng vẫn hướng đến đà tăng trong cả tuần khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối ngày. Hiện vàng giao dịch ở mức khoảng 4.063 USD/oz (giảm 0,6%).