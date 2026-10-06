Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 6/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng euro đã giằng co quanh mức thấp nhất trong 17 tháng tại phiên giao dịch sáng thứ Ba do tác động của sự bất ổn chính trị và những lo ngại về tài chính trên khắp khu vực đồng euro, trong khi đó, USD tiếp tục đà tăng mạnh nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao.

Đồng tiền chung châu Âu giảm nhẹ xuống còn 1,1220 USD trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, sau khi trượt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025 trong phiên trước đó và tiếp tục đà giảm 1,2% so với tuần trước. Tỷ giá EUR/GBP được giao dịch lần gần nhất ở mức 84,83 pence, sau khi cũng giảm hơn 1% so với bảng Anh vào tuần trước.

Euro đang chịu áp lực do những lo ngại về mức nợ cao và bế tắc chính trị ở Pháp, đồng thời cuộc bầu cử sớm sắp tới ở Tây Ban Nha càng gia tăng khó khăn cho khu vực này.

Việc đồng euro mất giá cũng là hồi chuông cảnh báo mới nhất đối với các nhà hoạch định chính sách khi họ phải đối mặt với sự gia tăng chi phí vay nợ của Pháp, vấn đề này đã bắt đầu lan rộng trong khu vực đồng euro.

"Chúng tôi khá bi quan về đồng euro. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm xuống dưới 1,10 USD", Joseph Capurso, chiến lược gia tại Ngân hàng Commonwealth của Úc, nhận định và thêm rằng: "Chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy sự suy yếu này. Để đồng euro tăng giá, giá dầu cần giảm mạnh và kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ của châu Âu gia tăng. Thêm vào đo, cần bắt đầu hành động quyết liệt hơn để kiềm chế thâm hụt ngân sách, mặc dù tôi nghĩ điều đó khó có thể xảy ra trong thời gian tới".

Trên thị trường chung, đồng USD tăng mạnh, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn đang ở mức cao, đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Tỷ giá USD/JPY tăng nhẹ lên 157,92, trong khi đồng GBP giảm 0,02% xuống còn 1,3222 USD.

Chỉ số Đô la Index tăng nhẹ ở mức 102,16, sau khi đạt mức cao nhất trong 18 tháng ở phiên giao dịch trước đó.

Bất chấp việc giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong tháng này sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, đồng USD tăng giá do các nhà đầu tư kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương cần thắt chặt chính sách hơn nữa.

"Mặc dù việc điều chỉnh lạm phát và các số liệu cho thấy tính cấp thiết của việc thắt chặt chính sách tiền tệ đã giảm, nhưng áp lực chi phí vẫn làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu các điều kiện có đủ để duy trì lạm phát 2% hay không", các nhà phân tích tại Barclays nhận định trong một báo cáo.

Dữ liệu công bố hôm thứ Hai cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ đã chậm lại trong tháng 9, nhu cầu nội địa tăng mạnh tác động vào chuỗi cung ứng và đẩy giá nguyên liệu đầu vào lên cao, khiến khả năng lạm phát có thể vẫn ở mức cao trong năm tới.

Ở những nơi khác, đô la Úc giảm 0,07% xuống còn 0,6967 USD, trong khi đồng đô la New Zealand cũng giảm tương tự 0,07% xuống còn 0,5596 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm, được thúc đẩy bởi sự tăng điểm trên Phố Wall đêm qua. Bên cạnh đó thị còn được hỗ trợ khi giá dầu thô giảm.

Chỉ số Nikkei tăng 0,2% lên mức 70.081,53 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 0,4% lên 4.163,61 điểm.

Trong số 225 cổ phiếu thuộc chỉ số Nikkei, có 140 cổ phiếu tăng, 82 cổ phiếu giảm và ba cổ phiếu giữ nguyên giá.

Đêm qua, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng điểm, trong đó chỉ số Nasdaq Composite tập trung vào công nghệ đạt mức cao kỷ lục nhờ sự tăng giá của các ông lớn công nghệ, bao gồm Nvidia.

Cổ phiếu công nghệ Nhật Bản có diễn biến trái chiều hơn , với nhà sản xuất thiết bị chip Advantest tăng 1,7% trong khi nhà đầu tư SoftBank Group , chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tập trung vào trí tuệ nhân tạo, lại giảm 2,7%.

"Đối với từng cổ phiếu riêng lẻ, việc đánh giá xem chúng bị định giá quá cao hay quá thấp được thực hiện dựa trên mức giá cổ phiếu hiện tại", chiến lược gia Wataru Akiyama của Nomura Securities cho biết.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát hơn, ông nói: "Rõ ràng là sự sụt giảm giá dầu thô đang gây ra ảnh hưởng".

Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Đông.

Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát sao kết quả cuộc đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vào cuối ngày, với lợi suất đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ do lo ngại về chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Sanae Takaichi và việc bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cũng sẽ có bài phát biểu sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba, có thể hé lộ về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.141,81 USD/oz khi đồng đô la Mỹ mạnh lên giúp cân bằng tác động của việc thị trường giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này. Vàng vẫn là một tài sản dự trữ chiến lược khi những lo ngại về nợ chính phủ gia tăng và bất ổn địa chính trị làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn khỏi rủi ro.