Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 5/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, qua đó loại bỏ một nguồn bất ổn lớn và thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Đồng yên Nhật tăng giá sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) củng cố kỳ vọng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Trong khi đó, bảng Anh duy trì gần mức cao nhất trong 7 tuần trước thềm quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), với dự báo cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Đảng Dân chủ giành được đa số áp đảo tại cả Thượng viện và Hạ viện, qua đó làm giảm lo ngại về khả năng tranh chấp kết quả bầu cử, đồng thời thúc đẩy giá trái phiếu Chính phủ Mỹ và thị trường chứng khoán trên toàn cầu tăng.

Theo ông Ray Attrill, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), kết quả bầu cử làm gia tăng khả năng xảy ra tình trạng bế tắc chính trị tại Washington khiến các đề xuất chính sách của Tổng thống Trump có thể gặp nhiều trở ngại hơn trong quá trình thông qua và triển khai, đồng thời làm giảm kỳ vọng về việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran.

“Phần lớn biến động của thị trường hiện nay, đặc biệt là trên thị trường trái phiếu, theo tôi có thể được lý giải trực tiếp từ kết quả bầu cử này, cùng với sự suy yếu của đồng USD do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm”, ông Attrill nhận định.

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giảm 0,06% xuống 101,41 điểm, sau khi giảm 0,36% trong phiên trước đó.

Euro tăng 0,12%, lên mức 1,1241 USD. Yên Nhật tăng 0,08%, lên mức 158,25 JPY/USD.

Mặc dù cục diện chính trị tại Mỹ có sự thay đổi, kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhìn chung vẫn không thay đổi đáng kể. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 là 81,2%, tăng so với mức 77,4% trong phiên trước.

Báo cáo việc làm quốc gia ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 69.000 việc làm của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters. Đây là số liệu mới nhất trong loạt dữ liệu về thị trường lao động được công bố trong tuần này, trước khi báo cáo việc làm chính thức của Chính phủ Mỹ được công bố vào thứ Sáu.

Bảng Anh tăng 0,38%, lên 1,3462 USD, sau khi có thời điểm chạm mức 1,3503 USD, cao nhất trong hơn 7 tuần, trước khi BOE công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Năm. Đồng tiền này đang hướng tới phiên tăng giá thứ sáu liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đợt tăng tám phiên kết thúc vào ngày 6/7.

BOE được dự báo sẽ tăng lãi suất nhằm ứng phó với áp lực lạm phát từ chi phí năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương này có thể đưa ra những tín hiệu thận trọng nhằm điều chỉnh kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng tiếp tục có thêm một số đợt tăng lãi suất trong năm tới.

Theo biên bản cuộc họp tháng 9 của BOJ, thời điểm các nhà hoạch định chính sách nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm là 1,25%, cho thấy kỳ vọng về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đang được củng cố. Một thành viên Hội đồng Chính sách thậm chí cho rằng vẫn còn dư địa để tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn.

Đô la Australia tăng 0,09% so với đồng USD, lên mức 0,701 USD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,12%, lên 0,5627 USD.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin tăng 0,60%, lên 80.660,59 USD, trong khi Ether tăng 0,45%, lên 2.428,15 USD.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ giá dầu thô giảm sau khi Đảng Dân chủ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả này làm suy yếu vị thế chính trị của Tổng thống Donald Trump, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng xung đột Iran có thể sớm kết thúc.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tiếp tục giảm sâu sau đợt bán tháo trong phiên trước đó, do lo ngại Đảng Dân chủ có thể khiến các kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ bị chậm lại. Diễn biến này thúc đẩy dòng tiền chuyển sang các nhóm ngành khác như bất động sản và bán lẻ.

Tính đến 01h31 (GMT), chỉ số Topix tăng 1,3%, sau khi có thời điểm tăng tới 2,4%. Giá dầu giảm thường mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Nhật Bản, bởi quốc gia này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Đông.

Ngược lại, chỉ số Nikkei 225, với tỷ trọng lớn của các cổ phiếu công nghệ, giảm 0,5% do chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu thiết bị bán dẫn. Trong đó, cổ phiếu Advantest giảm 10,3%, còn Tokyo Electron mất 8,6%.

Ông Wataru Akiyama, chiến lược gia chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Nomura nhận định: "Dòng vốn trước đây tập trung vào các cổ phiếu AI và bán dẫn đang dịch chuyển sang những lĩnh vực khác".

Theo ông, thị trường ngày càng lo ngại những bước tiến của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sẽ khiến các kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu bị trì hoãn, qua đó làm chậm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hiện tại của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông cho rằng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào trung tâm dữ liệu, khiến xu hướng mở rộng lĩnh vực này khó có thể đảo ngược.

Áp lực giảm điểm từ các cổ phiếu công nghệ lớn thể hiện rõ qua sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Trong tổng số 225 cổ phiếu thành phần của chỉ số Nikkei 225, có tới 168 mã tăng giá, 56 mã giảm và một mã giữ nguyên giá.

Trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 25 trong tổng số 33 nhóm ngành tăng điểm. Dẫn đầu là nhóm bất động sản với mức tăng 6,5%, tiếp đến là bán lẻ tăng 5,4% và dược phẩm tăng 5,3%. Cổ phiếu Fast Retailing, công ty vận hành thương hiệu thời trang Uniqlo, tăng mạnh 7,9%.

Cổ phiếu Toyota tăng 5,3% trước khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh trong phiên chiều. Trong khi đó, cổ phiếu Sony và Nintendo lần lượt tăng 6,6% và 4,6%, trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa.

Ngược lại, nhóm vận tải biển là ngành giảm mạnh nhất, do nhà đầu tư lo ngại giá cước vận tải có thể đi xuống nếu xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt và hoạt động vận tải biển trở lại bình thường.

Thị trường vàng

Vàng tăng giá trên thị trường châu Á sau khi ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 8 trong phiên trước do đô la Mỹ suy yếu và nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi dữ liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp để có thêm căn cứ dự báo chính xác hơn về lộ trình chính sách của Fed. Hiện vàng giao dịch ở mức khoảng 4.082 USD/oz (tăng 0,6%).