Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 5/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD bắt đầu tuần mới với đà tăng mạnh, dao động gần mức cao nhất trong 17 tháng vào phiên sáng thứ Hai khi các nhà đầu tư giảm bớt dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 sau dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ được công bố, trong khi những lo ngại về tài chính ở Pháp khiến đồng euro giảm giá.

Tỷ giá đồng EUR/USD ở mức 1,1246, gần mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025 sau bốn tuần giảm liên tiếp do mức nợ của Pháp và lo ngại về bế tắc chính trị trước cuộc bầu cử năm 2027 đã ảnh hưởng đến đồng tiền chung châu Âu.

Trong khi đó, tỷ giá GBP/USD đạt 1,3241, trong khi yên Nhật giao dịch quanh mức 157,69 JPY/USD Mỹ vào đầu giờ giao dịch châu Á. Điều này khiến chỉ số DXY, thước đo giá trị đồng USD so với sáu đơn vị tiền tệ chính, ở mức 101,97.

Thị trường vẫn đang chao đảo sau đợt bán tháo trái phiếu tuần trước, khiến chi phí vay toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và giáng một đòn mạnh vào nợ của Pháp khi các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro lạm phát do giá dầu tăng vọt.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 5,262%, thấp hơn mức cao nhất trong 24 năm đạt được vào tuần trước, đã gây chấn động thị trường.

"Bạc xanh là người thắng cuộc chính trong bối cảnh hiện tại, không chỉ vì sự tăng lên của lợi suất trái phiếu Chính phủ làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản Mỹ, mà việc bán tháo nợ trên diện rộng toàn cầu cũng đang thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào đồng USD", Matthew Ryan, người đứng đầu chiến lược thị trường tại Ebury, nhận định.

Các chiến lược gia của OCBC nhận định nếu biến động lãi suất vẫn ở mức cao, áp lực lên các giao dịch chênh lệch lãi suất, các đồng tiền chu kỳ và đồng euro có thể sẽ tiếp tục kéo dài, trong khi các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như đồng CHF và đồng USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ tăng giá.

CHF được giao dịch ở mức 0,8286 USD. Đô la Úc giữ ổn định ở mức 0,6956 USD, trong khi đô la New Zealand giảm 0,1% xuống còn 0,5610 USD.

Bên cạnh những khó khăn của euro, phần lớn sự mạnh lên của đồng USD trong những tuần gần đây đến từ việc các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất trong những tháng tới, nhưng dữ liệu hôm thứ Sáu đã làm giảm bớt những kỳ vọng đó sau khi tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại hơn dự kiến trong tháng 9.

Mansoor Mohi-uddin, chiến lược gia vĩ mô trưởng tại Ngân hàng Singapore, nhận định dữ liệu về thị trường lao động không quá nóng mặc dù lạm phát vẫn ở trên mục tiêu 2% của Fed kể từ đại dịch, và dự kiến lãi suất sẽ được giữ nguyên trong tháng này.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự báo xác suất ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 là 78%, so với 36% một tuần trước đó. Họ vẫn kỳ vọng sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 và thêm hai đợt nữa trong nửa đầu năm 2027.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thị trường đang định giá quá cao và Fed có thể sẽ không tăng lãi suất nhiều lần như vậy.

Chiến lược gia Mohit Kumar của Jefferies nhận định kịch bản cơ bản của công ty là Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mỗi bên sẽ tăng lãi suất một lần.

"Đến tháng 3, giá dầu hoặc sẽ giảm hoặc nếu chúng tôi sai và giá dầu tăng cao, thì tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi đều không thấy các ngân hàng trung ương thực hiện việc tăng lãi suất như hiện đang được các nhà đầu tư dự báo", ông nói.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong ba tháng, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo sau đà tăng trên Phố Wall vào cuối tuần trước.

Chỉ số Nikkei tăng 2,53% lên 70.037,61 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 7. Chỉ số Topix tăng 1,16% lên 4.138,57 điểm.

"Các nhà đầu tư đã mua ồ ạt cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, nhưng tâm lý thị trường lại khá trầm lắng so với hồi đầu năm khi chỉ số Nikkei đạt mức cao kỷ lục. Đà tăng trưởng của AI sẽ tiếp tục, nhưng thị trường sẽ chọn lọc hơn", Mamoru Shimode, chiến lược gia trưởng tại Resona Asset Management nói.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này.

Cổ phiếu của Advantest và Tokyo Electron 8035.T, hai công ty liên quan đến chip, tăng lần lượt 4,5% và 5,7%, đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số Nikkei. Tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank Group tăng 3,68%.

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá, trong đó Mitsubishi UFJ Financial Group và Mizuho Financial Group tăng lần lượt 0,99% và 1,86%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, 53% tăng giá, 42% giảm giá và 3% giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, vàng tăng giá nhẹ lên 4.158,17 USD/oz sau khi dữ liệu việc làm tháng 9/2026 của Mỹ được công bố không khả quan như dự kiến khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 tới. Bên cạnh đó, tình hình chính sự tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Yemen phát động chiến dịch tấn công giành lại toàn bộ lãnh thổ từ lực lượng Houthi, những biến động này cũng đang ảnh hưởng đến giá vàng.