Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 4/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt vào thứ Tư trước thềm công bố kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng đảng Dân chủ sẽ giành được nhiều phiếu bầu.

Những kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ bắt đầu được công bố, với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jon Ossoff tái đắc cử tại Georgia trong cuộc đua lớn đầu tiên được xác định.

Tuy nhiên, câu hỏi liệu đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa của ông Donald Trump hay không có lẽ vẫn còn vài giờ nữa mới có câu trả lời chính xác.

Euro tăng 0,2% lên 1,1212 USD, trong khi yên Nhật mạnh lên ở mức 158,30 JPY/USD trong phiên giao dịch đầu ngày.

Chỉ số USD Index, đo lường giá trị đồng USD so với rổ sáu loại tiền tệ chủ chốt, giảm nhẹ 0,2% xuống 101,7. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 4,919%.

Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Úc, nhận định: "Với việc đảng Dân chủ đang được đánh giá cao hiện nay, chúng tôi dự đoán họ sẽ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu điều đó xảy ra, đồng USD có thể tiếp tục giảm giá, bởi vì việc đảng Dân chủ thắng cử sẽ hạn chế chi tiêu của chính phủ trong nhiệm kỳ của ông Trump".

Tính đến 7h30 chiều giờ miền Đông, các hãng truyền thông Mỹ đã dự đoán người chiến thắng trong một số cuộc đua vào Hạ viện sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa ở 10 tiểu bang, trong khi việc bỏ phiếu vẫn đang diễn ra ở phần lớn các nơi khác trên cả nước.

Theo Carol Kong, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi nguy cơ leo thang căng thẳng ở Trung Đông tùy thuộc vào kết quả bầu cử.

"Nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, Tổng thống sẽ làm gì? Trước đó Trump đã ám chỉ rằng sẽ khởi động lại chiến dịch ném bom Iran sau bầu cử, vì vậy chúng tôi đang theo dõi rất sát sao vấn đề này. Nếu tổng thống leo thang xung đột, chúng ta có thể thấy giá dầu tăng vọt, và điều đó sẽ hỗ trợ đồng USD", vị này nói.

Giá dầu ít thay đổi ở mức 103,85 USD/thùng sau khi giảm khoảng 1% vào thứ Ba, xuống mức thấp nhất trong gần bốn tuần. Thị trường đang cân nhắc giữa các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran và Ukraine với những lo ngại rằng các cuộc tấn công gần đây trong cả hai cuộc xung đột có thể làm gián đoạn nguồn cung hơn nữa.

Bảng Anh tăng nhẹ lên 1,3440 USD, khi các nhà giao dịch theo dõi sát sao thông báo chính sách của Ngân hàng trung ương Anh (BOE) vào thứ Năm. Ủy ban Chính sách Tiền tệ của ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên vào tháng 8/2023.

Tỷ giá giao dịch cuối cùng của nhân dân tệ là 6,6673 CNH/USD, ổn định sau khi chịu mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 15 tháng 5, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tăng lượng ngoại tệ mà các tổ chức tài chính phải nắm giữ trong dự trữ nhằm làm chậm đà tăng giá của đồng nhân dân tệ.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) lao dốc do lo ngại khả năng Đảng Dân chủ giành được nhiều ghế hơn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ có thể dẫn đến việc siết chặt quy định đối với các dự án trung tâm dữ liệu và làm chậm lại chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI.

Chỉ số Nikkei giảm 3,56% xuống còn 60.835,36 điểm, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 7, trong khi chỉ số Topix giảm 2,45% xuống còn 3.832,27 điểm.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng kết quả khả quan hơn dự kiến của Đảng Dân chủ có thể dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn đối với cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, với những tác động rộng hơn đến các lĩnh vực bao gồm công nghệ, chăm sóc sức khỏe, ngân hàng và tiền điện tử.

"Đảng Dân chủ đang giành được nhiều ghế ở một số bang quan trọng. Điều đó làm dấy lên sự thận trọng đối với các quy định chặt chẽ hơn về đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo", ông Takamasa Ikeda, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management nhận định.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest và Tokyo Electron lần lượt giảm 7,8% và 6,28%, trong khi nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm khoảng 9%. Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia giảm 11,55%.

Cổ phiếu các nhà sản xuất cáp quang, nguyên vật liệu quan trọng cho trung tâm dữ liệu, cũng giảm giá cổ phiếu, với Fujikura và Furukawa Electric giảm lần lượt 8,49% và 9,66%.

Ông Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities, cho rằng: "Việc đảng Dân chủ giành được nhiều phiếu hơn dự kiến là một trở ngại đối với cổ phiếu công nghệ Nhật Bản, nhưng lợi nhuận và triển vọng tích cực từ các công ty như Advantest và Tokyo Electron sẽ giúp củng cố định giá".

Cổ phiếu của Fast Retailing, công ty sở hữu thương hiệu Uniqlo, tăng 1,21% và là yếu tố hỗ trợ lớn nhất cho chỉ số Nikkei.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại thị trường châu Á, giá vàng tăng 0,1% lên mức 3.931,24USD/oz được hỗ trợ bởi USD giảm giá và đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trước thềm công bố kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, trong khi đó các nhà đầu tư cũng chờ đợi số liệu việc làm phi nông nghiệp vào cuối tuần để đưa ra dự báo về chính sách lãi suất của Fed.