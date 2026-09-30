Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 30/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giao dịch quanh mức cao nhất trong năm 2026 so với đồng euro vào thứ Tư và đang chuẩn bị cho đợt tăng giá lớn nhất trong 14 tháng qua, do tăng trưởng kinh tế Mỹ khả quan và lãi suất USD tăng.

Euro đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2025, ở mức 1,1312 USD, và giao dịch quanh mức 1,1339 USD tại châu Á.

Tính đến tháng 9, bạc xanh đã tăng gần 2,5% so với đồng euro, và sự tăng giá của bạc xanh cũng đã đẩy đồng đô la Úc xuống dưới mức 70 cent - lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8.

"Nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, trong khi châu Âu đang tụt hậu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Khó khăn về nguồn cung năng lượng cùng tình hình chính trị Pháp vẫn là những mối lo ngại lớn đối với đồng euro", Brent Donnelly, chủ tịch bộ phận giao dịch ngoại hối tại công ty phân tích Spectra Markets, nhận định.

Đầu tháng này, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Thị trường Pháp đang chịu áp lực từ nợ công và bế tắc chính trị, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm tới, chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu Pháp và Đức đã vượt quá 115 điểm cơ bản, đạt mức cao nhất kể từ năm 2012.

Đồng USD cũng đạt mức cao nhất trong 16,5 tháng so với đồng CHF ở mức 0,8358 CHF. Đồng CHF giảm giá do các nhà đầu tư đang xem xét các lựa chọn thay thế có lợi suất thấp hơn so với đồng yên để bán nhằm tìm kiếm lợi nhuận ở những nơi khác.

Hoạt động bán khống yên Nhật đã dần mất đi sức hút sau các nỗ lực mua yên Nhật của Mỹ-Nhật vào tháng 7 và tháng 8, tiếp theo đó là những cảnh báo không nên thử thách quyết tâm của họ, cũng như việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Đồng USD đã giảm 1,5% so với yên Nhật trong tháng 9.

Chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed (PCE) sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Tư- 30/9, mặc dù thị trường đang tập trung vào báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu, nếu kết quả khả quan, có thể củng cố kỳ vọng rằng lãi suất của Mỹ đang tăng lên.

Một số kỳ vọng bị ảnh hưởng mạnh mẽ chỉ sau một đêm sau khi một quan chức của Fed, ông John Williams, nhận định "không cần phải vội vàng" tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm giảm khoảng 3,5 điểm cơ bản và giá hợp đồng tương lai dự báo việc tăng lãi suất vào tháng tới đã giảm từ 71% xuống 50%.

Số liệu lạm phát của Úc dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Tư có thể hỗ trợ đồng AUD, vốn đã giảm giá sau khi Thống đốc trung ương Úc (RBA) Michele Bullock nhận định hội đồng đã thảo luận về việc giữ nguyên lãi suất trước khi công bố tăng 25 điểm cơ bản vào thứ Ba.

"Khả năng là RBA sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa, có thể ngay tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 11. Tuy nhiên, thị trường đã phản ánh vào khả năng tăng lãi suất này rồi", ông Joe Capurso, người đứng đầu bộ phận ngoại hối của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, nhận định và thêm rằng: "Chúng tôi vẫn cho rằng động thái lớn tiếp theo của tỷ giá AUD/USD là giảm chứ không phải tăng".

Đô la Úc dao động quanh mức 0,6986 USD vào đầu phiên giao dịch châu Á, cao hơn 20 điểm so với mức thấp nhất đêm qua, và đô la New Zealand giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đêm qua, được giữ ở mức 0,5638 USD.

Tỷ giá GBP/USD đã chạm mức thấp nhất trong ba tháng vào thứ Ba và hiện đang ở mức khoảng 1,3227 USD. Nhân dân tệ (CNY) hướng tới quý tăng giá thứ bảy liên tiếp so với USD trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 7/10.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm với cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng theo đà tăng của cổ phiếu bán dẫn Mỹ. Bên cạnh đó, giá dầu giảm đêm qua cũng đã thúc đẩy các cổ phiếu tăng giá.

Chỉ số Nikkei tăng 1,3% lên 66.342,71 điểm. Chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,6% lên 4.067,98 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đêm qua giảm nhẹ do lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng trước thềm công bố dữ liệu về lạm phát và thị trường lao động.

"Không chỉ cổ phiếu công nghệ mà cả những cổ phiếu nhạy cảm với nền kinh tế cũng tăng giá trong phiên giao dịch hiện tại. Nhưng với việc nhiều cổ phiếu giảm giá trên toàn thị trường, các nhà đầu tư đã chọn lọc hơn khi mua cổ phiếu", ông Daisuke Hashizume, chiến lược gia cấp cao tại Daiwa Securities nói.

Cổ phiếu của nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group tăng 6,23%, trong khi cổ phiếu các công ty liên quan đến chip như Tokyo Electron và Advantest lần lượt tăng 3,13% và 1,03%.

Cổ phiếu của nhà sản xuất cáp quang Fujikura tăng 6,21%.

Taiyo Yuden, nhà sản xuất tụ điện gốm nhiều lớp dùng để điều chỉnh điện năng trong máy chủ AI, đã tăng 3,8% sau khi công ty tuyên bố sẽ thành lập liên minh kinh doanh với nhà sản xuất linh kiện điện tử TDK, cổ phiếu của TDK tăng 1,3%. Cổ phiếu của công ty cùng ngành Murata Manufacturing giảm 2,7%.

Cổ phiếu ngành ngân hàng tăng giá, trong đó Sumitomo Mitsui Financial Group và Mizuho Financial Group tăng lần lượt 1,3% và 2,35%.

Cổ phiếu của các công ty vận chuyển hàng hóa tăng 1,33%, trong đó Mitsui OSK Lines tăng khoảng 2%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 44% tăng giá, 51% giảm giá và còn lại giữ nguyên giá trị.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.178,59 USD/oz nhưng vẫn đang trên đà giảm trong tháng này do kỳ vọng lãi suất cao hơn gây áp lực lên thị trường trong bối cảnh các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ để tìm kiếm triển vọng về lộ trình chính sách của Fed.