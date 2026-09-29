Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 29/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD dao động gần mức cao nhất trong vòng hai tháng vào thứ Ba do giá dầu biến động và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao, mặc dù mức tăng bị hạn chế khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu của Mỹ trong tuần này để xem xét tín hiệu về lộ trình tăng lãi suất của Fed

Euro giao dịch gần mức thấp nhất trong 3 tháng ở mức 1,1367 USD sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát tín hiệu về các bước đi thận trọng để kiềm chế lạm phát. Bảng Anh ổn định ở mức 1,3248 USD, gần mức thấp nhất trong ba tháng.

Chỉ số DXY, thước đo giá trị đồng USD so với một rổ các đồng tiền khác, tăng nhẹ lên 101,2 và đang trên đà tăng 1,8% trong tháng này, tăng cao nhất kể từ tháng Sáu.

Giá dầu tăng nhẹ trở lại, với giá dầu thô Brent kỳ hạn đạt gần 106 USD/thùng khi thị trường dự đoán những nỗ lực mới nhằm chấm dứt chiến tranh Iran sẽ không đạt được kết quả gì sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Tehran.

Trong khi đó, đợt bán tháo mạnh mẽ trên thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ đã đẩy lợi suất lên mức cao kỷ lục, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2007 và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với chính sách tiền tệ, cũng tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm, tiến gần đến mốc 5%.

Theo Joseph Capurso, người đứng đầu bộ phận ngoại hối tại Ngân hàng Commonwealth của Úc, đồng USD hiện đang tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ vào cuối tuần, trong khi thị trường dần trở nên ít nhạy cảm hơn với biến động giá dầu và việc bán tháo trái phiếu toàn cầu đã trung hòa đà tăng của đồng USD khi lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng cao.

"Nhiều khả năng các số liệu kinh tế Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hoạt động xuất sắc, và tôi nghĩ điều đó sẽ giúp đẩy lãi suất của Mỹ lên cao hơn so với các đồng tiền khác, và giúp đẩy giá trị đồng USD tăng lên", ông nói.

Các dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố vào cuối tuần này, bao gồm chỉ số giá PCE vào thứ Tư và số liệu việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu, đều được kỳ vọng sẽ củng cố luận điểm về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào cuối tháng 10 là hơn 70%, tăng từ 57% cách đây một tuần.

Ngân hàng trung ương Úc (RBA) dự kiến sẽ tăng lãi suất chủ chốt vào cuối ngày thứ Ba, và đô la Úc và đô la New Zealand đều giảm 0,1% tương ứng xuống còn 0,7013 USD và 0,5660 USD.

Yên Nhật suy yếu nhẹ xuống còn 157,40 JPY đổi 1 USD sau khi nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Atsushi Mimura, cho biết thị trường nên chú ý đến cảnh báo "rất rõ ràng" mà Tokyo và Washington đưa ra tuần trước về đồng yên, khiến các nhà giao dịch lo ngại về nguy cơ can thiệp.

Nhân dân tệ hầu như không thay đổi ở mức 6,71 CNY/USD sau khi hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước chỉ mang lại những kết quả hạn chế .

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei giảm mạnh do sự tăng vọt của lợi suất trái phiếu toàn cầu và giá dầu tăng cao đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,23% xuống 65.070,58 điểm, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp. Chỉ số Topix giảm 1,75% xuống 4.040,16 điểm.

Đợt bán tháo diễn ra sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm đêm qua do giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu Chính phủ gia tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt. Áp lực cũng đang gia tăng tại Nhật Bản, khi lợi suất trái phiếu chính phủ nước này đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ.

Hôm thứ Hai, các quan chức Mỹ và Iran đã có cuộc điện đàm riêng với các nhà trung gian hòa giải như một phần của nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài bảy tháng đã gây chấn động thị trường năng lượng.

"Có thể nói rằng những lo ngại về lạm phát, và hậu quả là lãi suất tăng, đang gây áp lực lên thị trường chứng khoán. Đối với cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), vốn là động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán Nhật Bản, ngày càng có nhiều người cho rằng chúng đang bị định giá quá cao trong bối cảnh lãi suất tăng", ông Wataru Akiyama, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities nói.

Trên chỉ số Nikkei, có 26 mã tăng giá và 199 mã giảm giá. Các mã giảm giá mạnh nhất tính theo phần trăm là NEXON giảm 14,57%, tiếp theo là Idemitsu Kosan giảm 5,1% và Chubu Electric giảm 4,46%.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là Tokai Carbon tăng 3,29%, tiếp theo là Screen Holdings tăng 2,65%, và Lasertec tăng 2,48%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.124,57 USD/oz - mức thấp nhất trong hơn bảy tuần trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong tuần này và thị trường lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài.