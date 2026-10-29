Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 29/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Bạc xanh ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như dự kiến, đồng thời phát tín hiệu cho thấy các số liệu lạm phát sắp tới sẽ ảnh hưởng đến những quyết định chính sách trong tương lai, khiến giới đầu tư chưa xác định rõ triển vọng lãi suất.

Fed quyết định chưa điều chỉnh lãi suất cho vay cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới, với kết quả biểu quyết 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Cùng với quyết định này, Fed đánh giá tích cực hơn về nền kinh tế, cho rằng hoạt động kinh tế hiện đang tăng trưởng với tốc độ mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ tin tưởng rằng lạm phát có thể giảm về mục tiêu 2% mà không cần phải “gây cản trở cho hoạt động của nền kinh tế”, qua đó làm chậm tăng trưởng hoặc khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Những yếu tố này đã khiến giới giao dịch giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong năm 2027.

Euro giảm 0,15% xuống 1,1134 USD trong đầu phiên giao dịch tại châu Á, sau khi tăng 0,3% trong phiên trước đó nhờ quyết định của Fed. So với yên Nhật, USD tăng 0,14%, lên 158,045 JPY/USD.

Trước khi Fed công bố quyết định, đồng bạc xanh duy trì gần mức cao nhất trong hai tuần, nhưng đã quay đầu giảm sau cuộc họp báo của ông Warsh, khi Chủ tịch Fed không đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng điều chỉnh lãi suất trong tháng 12.

“Việc ông Warsh không đề cập đến khả năng tiếp tục tăng lãi suất được thị trường diễn giải là tín hiệu theo hướng nới lỏng, hoặc ít nhất là không đủ cứng rắn”, bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Australia, nhận định.

“Một số thành viên thị trường kỳ vọng ông sẽ đưa ra một vài định hướng về cuộc họp tháng 12, bên cạnh quyết định giữ nguyên lãi suất lần này, nhưng điều đó đã không xảy ra”, bà nói thêm.

Theo công cụ FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là 78%. Chỉ số USD Index, đo lường diễn biến của đồng USD so với rổ gồm sáu đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 102,26 điểm.

Đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ trở nên dốc hơn sau khi ông Warsh bắt đầu cuộc họp báo. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - vốn thường biến động cùng chiều với kỳ vọng lãi suất của Fed, có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất 4,678%. Trong phiên giao dịch tại châu Á, lợi suất này giảm 2,3 điểm cơ bản, xuống 4,712%.

Ông Kerry Craig, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại J.P. Morgan Asset Management, cho rằng kết quả cuộc họp tạo điều kiện để cả thị trường và Fed có thêm thời gian đánh giá các số liệu việc làm và lạm phát sắp được công bố.

“Phản ứng của thị trường trong ngày hôm nay nghiêng về hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, khi khả năng thắt chặt chính sách đã được phản ánh vào giá thị trường, lợi suất nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định, trừ khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn về việc thắt chặt chính sách mạnh tay hơn hoặc chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất”, ông Craig nhận định.

Hôm thứ Tư, ông Warsh cho biết Fed sẽ dành riêng một trong tám cuộc họp chính sách định kỳ vào năm tới và hai trong tám cuộc họp vào năm 2028 để thảo luận về những vấn đề chiến lược lớn mà tổ chức này đang đối mặt. Các cuộc họp riêng này sẽ không được sử dụng để xem xét điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Trong báo cáo gửi khách hàng, các nhà phân tích của TD Securities nhận định: “Việc thay đổi lịch họp trong năm 2027 và 2028, trong đó có một vài cuộc họp tập trung thảo luận chiến lược thay vì điều chỉnh chính sách, theo đánh giá của chúng tôi là tín hiệu theo hướng nới lỏng”.

Các nhà phân tích cũng cho rằng thay đổi này có thể kéo theo những biến động mạnh hơn, theo cả hai chiều, giữa các cuộc họp chính sách trong tương lai.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang các cuộc họp chính sách tiền tệ tại châu Âu và Nhật Bản. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định trong ngày thứ Năm, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Sáu. Cả hai ngân hàng trung ương đều được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất.

“Nếu không xuất hiện những bất ngờ đáng kể theo hướng thắt chặt chính sách tại một trong hai cuộc họp, chúng tôi kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng giá gần giới hạn trên của biên độ giao dịch gần đây”, các nhà phân tích của ING nói.

Đô la New Zealand ổn định trong phiên thứ Năm, ở mức 0,5621 USD, sau khi có thời điểm lao dốc tới 1,7%. Trước đó, Ngân hàng trung ương New Zealand (RBNZ) bất ngờ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%, khiến thị trường khá bất ngờ.

Đô la Úc được giao dịch ở mức 0,705 USD, dao động gần mức cao nhất trong một tháng.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã tăng lãi suất điều hành lần đầu tiên sau hơn ba năm, đồng thời cho biết có thể cần tiếp tục tăng lãi suất để ngăn chặn tình trạng chi phí năng lượng tăng mạnh đẩy lạm phát lên cao. Đô la Canada hiện được giao dịch ở mức 1,399 CAD/USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm nhờ dự báo lợi nhuận được cải thiện của nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu Advantest, bất chấp việc giá cổ phiếu Samsung Electronics của Hàn Quốc giảm mạnh

Chỉ số Nikkei tăng 0,3% lên 64.131,28 điểm, sau khi đã tăng tới 1,3% vào đầu phiên.

Cổ phiếu Advantest đóng góp vào đà tăng của chỉ số Nikkei, mang lại 408 điểm trong tổng mức tăng 177 điểm của Nikkei. Chỉ số Topix giảm 0,3% xuống còn 3.979,89 điểm, sau khi giảm điểm trong phần lớn phiên giao dịch buổi sáng.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang trong giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo lợi nhuận các công ty công nghệ. Kết quả kinh doanh của SK Hynix hôm thứ Tư đã giúp chỉ số Nikkei tăng điểm. Phố Wall đưa ra nhiều tín hiệu trái chiều trong đêm qua, với việc Alphabet báo cáo mức tiêu hao tiền mặt đáng kể khiến cổ phiếu giảm mạnh trong khi Microsoft lại có dòng tiền vượt kỳ vọng .

Hàng trăm công ty Nhật Bản sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Năm và thứ Sáu, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố quyết định chính sách vào thứ Sáu.

"Trước những sự kiện này, thị trường có lẽ đang thể hiện một chút lo ngại", Maki Sawada, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities, nhận định và thêm rằng: "Chúng ta có thể đang chứng kiến các nhà đầu tư có thái độ thận trọng hơn".

Cổ phiếu Advantest tăng 5,4% và trước đó đã tăng tới 9,1%, sau khi công ty nâng dự báo lợi nhuận hoạt động hàng năm thêm 14% vào thứ Tư, sau khi thị trường đóng cửa.

Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu khác liên quan đến chip và trí tuệ nhân tạo đã mất đi đà tăng ban đầu, với Tokyo Electron giảm 0,9% và SoftBank Group giảm 0,6%.

Cổ phiếu Hitachi giảm mạnh 8,7%, trở thành mã giảm giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei, bất chấp việc công ty đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm.

Trong số 225 cổ phiếu thuộc chỉ số Nikkei, 123 cổ phiếu giảm so với 99 cổ phiếu tăng, và 3 cổ phiếu giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng quay đầu giảm xuống 4.039,26 USD/oz trong khi đồng bạc xanh giữ vững giá trị sau khi Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách hôm thứ Tư. Các nhà đầu tư đang đánh giá các tín hiệu chính sách từ Fed và Chủ tịch Kevin Warsh, đồng thời chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối ngày để kiếm tìm các manh mối về triển vọng lãi suất thời gian tới.