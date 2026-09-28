Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 28/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD tăng giá vào thứ Hai, duy trì quanh mức cao nhất trong vòng hai tháng, khi căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục đẩy giá dầu tăng, trong khi các nhà đầu tư đang theo dõi các dữ liệu kinh tế để xem xét tình hình lạm phát và động thái của các ngân hàng trung ương.

Euro và bảng Anh cùng giảm 0,1% so với USD, lần lượt ở mức 1,1379 và 1,3232, tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong vòng nhiều tháng so với đồng bạc xanh.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường USD so với rổ tiền tệ chủ chốt, tăng nhẹ lên 101,15 và trên đà tăng 1,7% trong tháng 9 - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6.

Giá dầu Brent (LCOc1) tăng hơn 1% trong ngày, vượt 106 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thỏa thuận hòa bình với Iran nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Lo ngại về nguồn cung năng lượng và nền kinh tế Mỹ vững mạnh đã làm gia tăng rủi ro lạm phát, khiến thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hành động quyết liệt hơn, trong khi lợi suất trái phiếu dài hạn cũng hỗ trợ USD.

Sim Moh Siong, chiến lược gia FX tại OCBC, nhận định “bạc xanh có thể tăng vượt mức trong ngắn hạn nếu căng thẳng năng lượng kéo dài và rủi ro lạm phát tiếp tục gia tăng”. Ông cho biết kịch bản cơ sở của ngân hàng vẫn là USD tăng vừa phải đến cuối năm.

Thị trường tuần này sẽ tập trung vào loạt dữ liệu Mỹ, với chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào thứ Tư và bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, dự đoán khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách. Hiện tại, thị trường định giá 65% khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Ngoài ra, dữ liệu tuần này còn có chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc vào thứ Tư trước kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài, cùng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản và khu vực đồng euro vào thứ Sáu.

Yên Nhật giảm 0,3% xuống 157,7 JPY/USD. Đồng tiền này đã tăng hôm thứ Sáu sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent điện đàm, tái khẳng định lo ngại về việc yên Nhật bị định giá thấp và cam kết tăng cường hợp tác song phương.

Đô la Úc giảm 0,07% xuống 0,7017 USD, trong khi đô la New Zealand đi ngang ở mức 0,5661 USD. Ngân hàng trung ương Úc dự kiến sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,60% vào thứ Ba - mức cao gần 15 năm - được cho là bước cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt.

Nhân dân tệ suy yếu xuống 6,7235 USD, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung kéo dài ba ngày tại Washington không đạt được bước đột phá công khai

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm điểm sau khi tăng vào đầu phiên, chịu áp lực bởi sự sụt giảm của hợp đồng tương lai Nasdaq trước thềm công bố kết quả kinh doanh của nhà sản xuất chip nhớ Micron Technology của Mỹ vào cuối tuần này.

Chỉ số Nikkei kết thúc phiên giao dịch buổi sáng giảm 0,05% xuống còn 66.333,53 điểm, sau khi tăng tới 1% lên mức 67.034,74 điểm vào đầu phiên, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. Chỉ số Topix tăng nhẹ 0,16% lên 4.135,38 điểm.

Theo nhận định của Takamasa Ikeda, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management, các nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu khi thấy hợp đồng tương lai Nasdaq NQc1 suy yếu trong giờ giao dịch châu Á trước khi Micron Technology công bố kết quả kinh doanh quý vào thứ Tư.

"Chỉ số bán dẫn của Mỹ đã giao dịch trong phạm vi hẹp kể từ ngày 20 tháng 6. Phạm vi này khá rộng và nó sẽ tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp đó trong ba đến bốn tháng tới", vị này nói.

Hôm thứ Sáu, chỉ số SOX tăng 1,4%, được hỗ trợ bởi sự tăng giá của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)

Cổ phiếu nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group tăng 2,28% và nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest tăng nhẹ 0,26%. Nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron giảm 0,19% và nhà sản xuất bộ nhớ Kioxia Holdings giảm 2,33%. Ibiden - nhà sản xuất linh kiện bộ xử lý trung tâm giảm 4,8%.

Cổ phiếu ngân hàng tăng giá, hỗ trợ đà tăng của chỉ số Topix. Cổ phiếu của Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group tăng lần lượt 0,24% và 1,27%.

Ông Ikeda nhận định cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu ngân hàng sẽ là hai trụ cột chính hỗ trợ thị trường chứng khoán Nhật Bản, nhưng khi lãi suất chính sách của Ngân hàng Nhật Bản tăng lên gần mức lãi suất cuối kỳ, cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ mất đà.

Trong số 225 cổ phiếu thuộc chỉ số Nikkei, có 113 cổ phiếu tăng giá, 109 cổ phiếu giảm giá và 3 cổ phiếu giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng giảm 1,5% xuống 4.223,95 USD/oz sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình của Iran khiến giá dầu tăng và thị trường củng cố niềm tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Các nhà đầu tư đang tập trung chờ đợi các thông tin về chỉ số PCE và số liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.