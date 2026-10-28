Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 28/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD duy trì ở mức cao nhất trong hai tuần trước thềm các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương sắp được đưa ra, với dự đoán khả năng cao rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách đồng thời phát tín hiệu về khả năng sẽ thay đổi chính sách lãi suất vào tháng 12.

Hầu hết các đồng tiền khác đều không thay đổi khi Fed đưa ra quyết định. Euro giữ nguyên ở mức 1,1129 USD, tương tự như bảng Anh ở mức 1,3307 USD. So với yên Nhật, USD dao động giữa tăng và giảm, và hiện đang giảm 0,1% xuống còn 157,81 JPY/USD.

Đô la New Zealand (NZD) đã giảm mạnh tới 1,7% xuống còn 0,5585 USD sau khi Ngân hàng trung ương New Zealand (RBNZ) bất ngờ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%. Trước đó một kết quả khảo sát của Reuters cho thấy 22 trong số 27 nhà kinh tế dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất.

Mike Houlahan, giám đốc của Electus Financial Ltd tại Auckland, nhận định rằng thị trường đã đánh giá sai vấn đề tăng lãi suất. Ông đồng thời cũng nhấn mạnh cuộc bấu cử sẽ diễn ra sau 10 ngày và việc không can thiệp vào các vấn đề chính trị là nguyên tắc ứng xử cần thiết.

Đô la Úc mạnh hơn 0,1% ở mức 0,7035 USD sau khi công bố dữ liệu lạm phát, cho thấy tỷ lệ lạm phát trong quý 3 năm nay là 1,3%, cao hơn mức 0,6% của quý trước. Chỉ số lạm phát lõi trung bình điều chỉnh là 1%, phù hợp với dự báo của thị trường và giữ tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức trên mục tiêu là 3,6%.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Úc (RBA), Michele Bullock, hôm thứ Tư nhận định rằng ngân hàng này sẽ thảo luận với các nhà lập pháp về việc liệu bốn lần tăng lãi suất trong năm nay có đủ để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu hay không tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Tại Mỹ, các nhà đầu tư nhìn chung kỳ vọng không có sự thay đổi nào trong chính sách của ngân hàng trung ương. Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 91% rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách.

Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group ở Melbourne, nhận định: "Cục Dự trữ Liên bang không cần phải tăng lãi suất ngay hôm nay để tác động đến thị trường. Họ chỉ cần thay đổi nhận định về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12."

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ khác, đã tăng 0,3% vào thứ Ba, lên 102,40, mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 10. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm không thay đổi ở mức 4,9967%.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin giữ nguyên ở mức 80.736,07 USD, trong khi Ether tăng nhẹ 0,1% lên 2.345,25 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei tăng mạnh sau đợt tăng điểm trên Phố Wall đêm qua, dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,34% lên 64.117,58 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,39% lên 4.012,81 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,60% và Nasdaq tăng 1,18% vào thứ Ba, với lĩnh vực công nghệ dẫn đầu đà tăng và lĩnh vực năng lượng giảm điểm.

Cổ phiếu của Meta Platforms giảm sau khi công ty này tăng số vốn huy động được lên 97,5 tỷ đô la để tài trợ cho việc mở rộng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), với sự tham gia của Nvidia và AMD với cam kết đầu tư lần lượt 3 tỷ đô la và 1 tỷ đô la.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu các công ty sản xuất chip như Disco và Screen Holdings nằm trong số những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei, lần lượt tăng 3,67% và 3,46%.

Các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý đến quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ, dự kiến được công bố vào cuối ngày thứ Tư, với thị trường đang dự đoán lãi suất sẽ được giữ nguyên và khả năng cao là sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Giá dầu thô tăng sau các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu tại Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Takayuki Miyajima, nhà kinh tế cấp cao tại Sony Financial Group nhận định: "Cổ phiếu AI và chip có khả năng sẽ được mua vào sau đợt tăng điểm của cổ phiếu công nghệ Mỹ ngày hôm qua, nhưng thị trường cũng muốn xem kết quả của cuộc họp FOMC”.

“Với việc các báo cáo thu nhập quan trọng của Nhật Bản và Mỹ vẫn chưa được công bố, thị trường thận trọng chờ đợi và quan sát có lẽ sẽ phổ biến", ông nói thêm.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số là Mitsui Kinzoku tăng 3,87%, tiếp theo là Shin-Etsu Chemical tăng 3,78%, và Disco tăng 3,67%.

Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Konami Group giảm 3,51%, tiếp theo là Asahi Group Holdings giảm 2,75%, và Idemitsu Kosan giảm 2,32%.

Trên chỉ số Nikkei 225 có 109 mã tăng giá và 93 mã giảm giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ lên 4.061,86 USD/oz sau khi tăng hơn 1% vào phiên trước đó trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Fed vào cuối ngày hôm nay, theo đó thị trường hầu như dự đoán lãi suất sẽ được giữ nguyên.