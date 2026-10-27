Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 27/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Tại phiên giao dịch châu Á, yên Nhật mất giá so với bạc xanh do tâm lý chấp nhận rủi ro, euro yếu hơn trong bối cảnh các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương diễn ra trong tuần này sẽ ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất toàn cầu.

Yên Nhật giảm 0,16% xuống còn 157,73 JPY/USD, cách xa mức cao nhất trong một tháng, khi ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đưa ra quyết định chính sách vào cuối tuần này.

BOJ dự kiến giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25% trong cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Sáu, nhưng cũng phát tín hiệu sẵn sàng tăng chi phí vay nếu giá cả gia tăng.

Dữ liệu công bố hôm nay cho thấy, chỉ số quan trọng về lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ của Nhật Bản đã tăng 3,7% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, một dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả ngày càng gia tăng, điều này có thể khiến ngân hàng trung ương tiếp tục theo đuổi kế hoạch tăng lãi suất.

"Chúng tôi kỳ vọng BOJ sẽ kết luận rằng tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng cơ bản nhìn chung phù hợp với mục tiêu ổn định giá 2%", các nhà phân tích tại MUFG nhận định trong một báo cáo.

Tuần trước, đồng tiền Nhật Bản nằm trong số những đồng tiền chính có hiệu suất tốt nhất, khi những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán đã thúc nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn bằng đồng tiền này.

Các nhà phân tích của Ebury nhận định trong một báo cáo rằng thị trường đang dự đoán khả năng BOJ tăng lãi suất vào tháng 12 cao hơn một chút so với tỷ lệ 50/50, vì vậy vẫn còn nhiều dư địa cho sự phục hồi của yên Nhật nếu Thống đốc Ueda đưa ra lập trường cứng rắn hơn.

"Chúng tôi vẫn ủng hộ việc tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp cuối năm, mặc dù chưa rõ liệu BOJ có sẵn sàng cam kết điều đó ngay lúc này hay không", các nhà phân tích nói.

Ngoài BOJ, bốn ngân hàng trung ương lớn khác cũng sẽ công bố các quyết định chính sách trong tuần này. Cuộc họp của BOJ diễn ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Tư của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vốn được cho là sẽ không tăng lãi suất.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng dự kiến giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5% vào thứ Năm. Ngân hàng trung ương của New Zealand (RBNZ) và Canada (BoC) dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tuần này.

Chỉ số USD Index duy trì ổn định gần mức cao nhất trong một tuần ở mức 102,04 khi sự phục hồi chính đến từ các cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall đã khơi dậy tâm lý ưa thích rủi ro, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh của các công ty vốn hóa lớn và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Tâm lý chấp nhận rủi ro đã quay trở lại chỉ sau một đêm khi Anthropic nộp đơn IPO và kế hoạch huy động vốn 95 tỷ USD của Meta META.O đã thúc đẩy lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đồng USD cũng được hỗ trợ khi euro giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần so với đồng USD do những lo ngại về tình hình tài chính của Pháp gây áp lực lên đồng tiền chung châu Âu. Hiện tại, tỷ giá EUR/USD là 1,1165, giảm khoảng 1,4% trong tháng này.

Việc bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp đã đẩy mức phí rủi ro nợ của nước này lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công năm 2011, làm dấy lên những lo ngại về căng thẳng tài chính trên toàn khu vực đồng EUR.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm, nhờ việc Anthropic nộp đơn IPO và sự tăng điểm của chỉ số bán dẫn Mỹ đã thúc đẩy cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Chỉ số Nikkei tăng 1,91% lên 63.374,45 điểm, sau khi tăng mạnh tới 2,4% vào đầu phiên. Nếu đà tăng này được duy trì, chỉ số này sẽ chấm dứt chuỗi ba phiên giảm điểm liên tiếp. Chỉ số Topix tăng 0,61% lên 3.997,09 điểm.

Ông Daisuke Hashizume, chiến lược gia cấp cao tại Daiwa Securities nhận định: "Tâm lý thị trường được cải thiện trước tin tức về đợt IPO của Anthropic, trong khi cổ phiếu công nghệ lớn tăng theo chỉ số chip của Mỹ".

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest tăng vọt 10%, tạo động lực lớn nhất cho chỉ số Nikkei. Nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group tăng 6,94%. Nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron tăng 3,35%.

Trong hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, Anthropic đã công bố về tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, đồng thời nêu rõ tham vọng xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng định hình lại nền kinh tế toàn cầu bất chấp chi phí phát triển công nghệ cao.

Chỉ số Philadelphia SOX của Mỹ đã tăng 2,8% trong đêm qua. Chỉ số Nikkei thường biến động cùng chiều với chỉ số SOX.

"Nhìn chung, chỉ có một nửa số cổ phiếu tăng giá. Các nhà đầu tư thận trọng trong việc mua cổ phiếu một cách chủ động trước khi công bố kết quả kinh doanh của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn của Mỹ như Alphabet và Microsoft trong tuần này", Hashizume nói.

Cổ phiếu của hãng dược phẩm Daiichi Sankyo giảm 6,53%, gây áp lực lớn nhất lên chỉ số Nikkei và là cổ phiếu giảm mạnh nhất tính theo tỷ lệ phần trăm.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, 49% tăng giá, 47% giảm giá và còn lại giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, giá vàng giảm xuống 4.013,70 USD/oz khi đồng bạc xanh mạnh lên trong bối cảnh thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ vào thứ Tư cùng dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ Năm để tìm kiếm căn cứ dự báo triển vọng lãi suất trong thời gian tới.