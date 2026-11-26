Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch châu Á sáng nay (26/11), USD duy trì ổn định sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào đêm qua. Đà suy giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và tâm lý sợ rủi ro đã phần nào triệt tiêu sức hấp dẫn thường thấy của bạc xanh như một tài sản trú ẩn an toàn trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Chỉ số USD Index đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch qua đêm khi thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng không đáng kể trước các dữ liệu kinh tế tích cực, khiến chỉ số này cách xa mức cao nhất trong 19 tháng (đạt được vào thứ Hai) - thời điểm khi ông Jensen Huang trở lại với tư cách là giám đốc điều hành của Nvidia.

"Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khi theo đuổi đà tăng giá của USD có vẻ kém hấp dẫn hơn, nhưng rủi ro từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng USD", Sim Moh Siong, chiến lược gia ngoại hối tại OCBC nhận định. Ông cho rằng mối quan hệ giữa USD và thị trường chứng khoán có thể vẫn biến động do tác động trái chiều giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và những lo ngại rằng sự suy giảm sâu hơn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Yên Nhật tăng nhẹ 0,1% so với USD, giao dịch quanh mức 159,06 trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á. Euro ít thay đổi ở mức 1,097 USD khi thị trường tập trung vào báo cáo tài chính của cuộc họp Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tháng 10, được thị trường theo dõi kỹ lưỡng để tìm kiếm những tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giữ nguyên ở mức 103,7.

Lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ trong tháng 10 cao hơn dự kiến, việc điều chỉnh tăng mạnh số liệu GDP quý III và khảo sát của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy tăng trưởng kinh tế tiếp tục và lạm phát dai dẳng đã củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 12 và một lần nữa vào đầu năm 2027.

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm trên toàn bộ đường cong lợi suất, trong đó mức giảm mạnh nhất thuộc về nhóm trái phiếu kỳ hạn dài. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm tới 10 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi là 4,8%.

Lợi suất trái phiếu giảm đã phần nào giúp các đồng tiền đang suy yếu bớt áp lực. Đô la Úc đã phục hồi trên mức 0,66 và hiện đang ở mức 0,6635, bật tăng từ mức thấp trước đó là 0,6557, đánh dấu mức yếu nhất trong gần một năm.

Góp phần gia tăng không khí căng thẳng trên thị trường, chính quyền Trump hôm thứ Tư đã đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn. Các loại thuế thương mại này nhằm đối phó với điều mà Washington gọi là năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa mang tính cấu trúc. Trong đó, mức thuế cao nhất áp dụng cho Trung Quốc, do Mỹ cho rằng quốc gia này là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tràn ngập hàng xuất khẩu giá rẻ trên thị trường thế giới.

Theo nhận định của các nhà phân tích thị trường, hôm nay, do hầu hết các thị trường Mỹ đóng cửa nhân dịp Lễ Tạ ơn, thị trường châu Á giao dịch trong khi không có diễn biến giá mới nào từ thị trường Mỹ, dẫn đến thanh khoản thấp trong phiên giao dịch.

Franc Thụy Sĩ giảm nhẹ vào hôm nay, sau khi tăng 0,5% đêm trước đó do nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đô la Canada giữ vững mức cao nhất trong hai tuần do giá dầu tăng.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 3,5% lên mức 94,61 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ả Rập Xê Út.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp nhất kể từ tháng Tư khi các nhà đầu tư tăng cường mua vào cổ phiếu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sau những đợt giảm mạnh trước đó.

Chỉ số Nikkei vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ đã tăng 1,6% lên 57.902,41 điểm sau khi tăng hơn 2% vào đầu phiên. Chỉ số này đã giảm xuống mức thấp nhất là 56.502,97 điểm vào thứ Tư, chỉ cao hơn một chút so với mức thấp nhất hôm thứ Sáu là 56.436,65 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 4.

Chỉ số Topix tăng 0,9% lên 3.779,22 điểm.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Kioxia Holdings tăng vọt 12,1%, trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei. Cổ phiếu này đã giảm hơn 14% vào thứ Tư và chạm mức thấp nhất trong gần tám tháng.

SoftBank Group, nhà đầu tư tập trung vào các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo, đã tăng hơn 10%, sau khi giảm gần 15% vào thứ Tư xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

Cổ phiếu của Advantest, nhà sản xuất dụng cụ kiểm tra chip có trọng số lớn trên thị trường, đã tăng 6,3% và đóng góp 324 điểm vào mức tăng 890 điểm của chỉ số Nikkei, trở thành cổ phiếu đóng góp điểm lớn nhất cho chỉ số này.

"Điều quan trọng là phải luôn lưu tâm rằng cổ phiếu liên quan đến AI có khả năng tiếp tục biến động thất thường, với việc mua vào khi giá giảm và bán ra trở lại khi giá đã phục hồi đến một mức độ nhất định", Wataru Akiyama, chiến lược gia tại Nomura Securities, nói và thêm rằng: "Những lo ngại về tính bền vững của các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo vẫn chưa được xua tan".

Chỉ số Nikkei đã biến động mạnh trong tuần này do những bất ổn về lãnh đạo tại Nvidia, công ty hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, và những lo ngại rằng chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi đầu tháng này có thể làm chậm quá trình phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Chỉ số này đã tăng 3,9% vào thứ Ba sau khi giảm mạnh 5,1% vào thứ Sáu. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa vào thứ Hai do nghỉ lễ.

Trong số 225 cổ phiếu thuộc chỉ số Nikkei, có 185 cổ phiếu tăng giá, 38 cổ phiếu giảm giá và hai cổ phiếu không đổi.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ xuống 3.573,39 USD/oz trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự báo ban đầu trong quý 3 và lạm phát tiếp tục gia tăng trong tháng 10, càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới và có thể tăng thêm một lần nữa vào đầu năm 2027.