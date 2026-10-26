Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 26/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối trầm lắng trước tuần họp chính sách quan trọng của các ngân hàng trung ương.

Các đồng tiền chủ chốt giao dịch trong biên độ hẹp trong phiên đầu tuần, khi nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận loạt quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp. Trong khi đó, giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đã gây áp lực lên đồng USD.

Giá dầu giảm sau khi chạm mức cao nhất sáu tháng trong tuần trước, với dầu Brent mất hơn 1% xuống quanh 115 USD/thùng. Diễn biến này xuất hiện sau thông tin của Reuters cho biết các nhà trung gian hòa giải Qatar đã có mặt tại Tehran hôm Chủ nhật nhằm thúc đẩy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực, với sự phối hợp của Mỹ.

Trên thị trường trái phiếu, trái phiếu kho bạc Mỹ nhìn chung duy trì mức tăng từ làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn gần đây. Giá dầu duy trì ở mức cao tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát, trong khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ do những quan ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển khỏi các tài sản rủi ro. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,974%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm ở mức 5,299%, đều dao động gần mức thấp nhất trong một tháng.

Ray Attrill, Trưởng bộ phận Chiến lược Ngoại hối tại National Australia Bank, nhận định thị trường trái phiếu Mỹ hiện đang đóng vai trò chi phối diễn biến của đồng USD. Theo ông, sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và việc chênh lệch lợi suất giữa Mỹ với các nền kinh tế lớn khác trong nhóm G10 thu hẹp đã phần nào làm giảm sức mạnh của đồng bạc xanh.

Trên thị trường ngoại hối, euro tăng 0,16% lên 1,122 USD, được hỗ trợ bởi tâm lý nhẹ nhõm khi Pháp tránh được nguy cơ bị Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm bất chấp tình trạng bất ổn xã hội. Bảng Anh tăng 0,1% lên 1,3385 USD, trong khi chỉ số Dollar Index, đo lường sức mạnh đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giảm nhẹ xuống 101,64 điểm.

Đô la Úc 0,04% xuống 0,7030 USD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,06% lên 0,572 USD. Yên Nhật gần như đi ngang, giao dịch quanh 156,92 JPY/USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei giảm nhẹ khi cổ phiếu liên quan đến chip suy yếu theo đà giảm từ phiên giao dịch trên thị trường Phố Wall, trong khi cổ phiếu liên quan đến năng lượng tăng điểm nhờ giá dầu tăng cao.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,43% xuống 62.425,47 điểm, phiên giảm thứ ba liên tiếp khả năng đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 7. Chỉ số Topix tăng 0,48% lên 3.984,74 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước giảm điểm, nhưng chỉ số ngành năng lượng S&P 500 tăng 2,5% lên mức kỷ lục. Giá dầu giảm từ mức cao nhất trong sáu tháng vào thứ Hai sau khi có nguồn tin các nhà trung gian hòa giải Qatar đã đến Tehran để tìm cách giảm leo thang căng thẳng với Hoa Kỳ, sau các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Houthi vào Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

"Chỉ số Nikkei đang cho thấy dấu hiệu định giá thấp về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn. Cổ phiếu có thể chứng kiến những giai đoạn phục hồi ngắn hạn, nhưng với một số lo ngại hiện hữu, quá trình phục hồi có thể vẫn còn chậm chạp trong thời gian tới", nhà phân tích cấp cao Satoshi Saito của Monex Securities nhận định.

Nhìn chung, chỉ số Nikkei có triển vọng tích cực, nhưng tỷ trọng lớn của cổ phiếu công nghệ đã kéo chỉ số này xuống. Chỉ số này có 166 mã tăng giá và chỉ có 59 mã giảm giá.

Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Sumco giảm 4,03% và đang trên đà đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2026, tiếp theo là Kokusai Electric giảm 3,86% và Screen Holdings giảm 3,78%.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số là Inpex tăng 4,92%, tiếp theo là JGC Holdings tăng 4,56%, và Mitsubishi Corp tăng 4,28%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng dao động quanh mức thấp nhất trong vòng ba tháng, khoảng 3.987 USD/oz trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi các thông tin từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ diễn ra trong tuần này để tìm kiếm triển vọng lãi suất. Các nhà giao dịch đang dự báo khoảng 9% khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần này và 80% vào tháng 12.​