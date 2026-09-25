Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 25/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 6/2026 sau khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất đã giữ đồng bạc xanh ở gần mức đỉnh nhiều tháng.

Euro giảm xuống mức thấp nhất trong vòn 2 tháng tại 1,1370 USD và ghi nhận chuỗi ba tuần giảm liên tiếp - đợt suy yếu nhất kể từ cuối năm 2025. Bảng Anh cũng thấp nhất trong vòng ba tháng ở mức 1,3220 USD và trên đà ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong 4 tháng.

Thị trường đã điều chỉnh mạnh kỳ vọng lãi suất sau khi Fed thắt chặt chính sách tuần trước, sau khi số liệu kinh tế Mỹ được công bố khả quan và do lo ngại về thiếu hụt nguồn cung năng lượng. Làn sóng bán tháo trái phiếu đã đẩy lợi suất dài hạn của Chính phủ Mỹ lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, hỗ trợ cho USD tăng giá.

Chỉ số DXY, đo lường sức mạnh của bạc xanh với rổ các tiền tệ chủ chốt, đã tăng hơn 1% trong tuần lên mức cao nhất hai tháng, đánh dấu chuỗi tăng tuần liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 6. Tuy nhiên, đà tăng có dấu hiệu chững lại, khi chỉ số lùi nhẹ về 101,2.

“Dù USD được hỗ trợ bởi lợi suất cao hơn, nhưng vẫn còn lo ngại kéo dài về tình hình tài khóa của Mỹ và sự khó đoán trong chính sách”, Khoon Goh, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại ANZ, nhận định.

Giá dầu (LCOc1) tăng hơn 3% hôm thứ Năm lên mức cao nhất trong một tuần, sau vụ tấn công tên lửa của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung, gia tăng rủi ro lạm phát.

Các phát biểu từ quan chức Fed đã củng cố kỳ vọng thắt chặt thêm, khi Thống đốc Fed Philadelphia Anna Paulson nhận định “cần phải bổ sung thêm một số bước thắt chặt”, còn Thống đốc Fed New York John Williams phát biểu “một đợt tăng lãi suất nữa có thể phù hợp vào cuối năm nay”.

Yên Nhật giao dịch ở mức 158,8 JPY/USD, tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong vòng ba tuần sau khi thị trường đánh giá động thái nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tuần trước là chưa đủ mạnh tay.

Tuy nhiên, biến động được kiềm chế khi giới giao dịch cảnh giác nguy cơ can thiệp chính thức, sau khi Tokyo đưa ra cảnh báo mới, trong khi một cựu thành viên Hội đồng BOJ phát biểu ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất hàng quý.

“Việc tăng lãi suất nhanh hơn đã giảm tác động lạm phát từ chính sách tài khóa mở rộng, qua đó giảm áp lực lên đồng tiền”, Goldman Sachs nhận định trong báo cáo. Ngân hàng này hạ dự báo tỷ giá USD/JPY trong 12 tháng xuống 150 từ mức 165.

Đô la Úc tăng lên 0,7015 USD, trong khi đô la New Zealand đi ngang ở mức 0,5663 USD. Ngân hàng trung ương Úc (RBA) dự kiến sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,60% vào tuần tới - mức cao gần 15 năm - được cho là bước cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt.

Ngoài ra, nhân dân tệ giao dịch ổn định ở mức 6,715/USD, khi hội nghị giữa Mỹ - Trung Quốc tại Washington không cho thấy dấu hiệu đột phá trong cuộc họp kín về các vấn đề gai góc như AI, thương mại, Đài Loan và cuộc chiến tại Iran.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng giá, cùng với hoạt động mua vào của các nhà đầu tư trước hạn chót vào thứ Hai tuần sau để nhận cổ tức giữa kỳ.

Chỉ số Nikkei tăng 1,23% lên 66.318,14 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,19% lên 4.123,73 điểm.

"Các nhà đầu tư mua cổ phiếu để đảm bảo quyền nhận cổ tức, nhưng hơn thế nữa, nhu cầu đối với các cổ phiếu liên quan đến chip đã hỗ trợ thị trường", ông Daisuke Hashizume, chiến lược gia cấp cao tại Daiwa Securities nói.

Cổ phiếu ngân hàng, vốn thường trả cổ tức cao hơn, là nhóm cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong số 33 chỉ số ngành của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), tăng 3,23%.

Cổ phiếu của Mitsubishi UFJ Financial Group tăng 3,02%, đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số Topix. Cổ phiếu của Sumitomo Mitsui Financial Group tăng 2,9%.

Hai cổ phiếu liên quan đến chip là Tokyo Electron và Advantest tăng lần lượt 4,04% và 2,45%, đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số Nikkei.

Cổ phiếu của Ibiden, một nhà sản xuất linh kiện bộ xử lý trung tâm, đã tăng 5,6% sau khi tăng mạnh 14,57% trong phiên giao dịch trước đó.

Ông Hashizume của Daiwa cho biết, các dữ liệu kinh tế khả quan củng cố sức mạnh của cổ phiếu công nghệ.

"Ngân hàng trung ương các nước Mỹ và Nhật Bản đã nói rõ rằng họ sẽ kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất, điều này đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán", ông nói.

Cổ phiếu của nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm 2,63% sau khi cổ phiếu của Oracle giảm 3% qua đêm, sau một báo cáo cho biết Oracle đã đưa ra thông báo "bất khả kháng" cho một đơn vị của Blue Owl, nhà phát triển một trung tâm dữ liệu lớn ở New Mexico, với lý do có thể bị chậm trễ trong việc đảm bảo nguồn điện cho dự án.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ vào đầu phiên nhưng dự kiến sẽ ghi nhận mức giảm trong tuần do áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và Fed có thể sẽ duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát.

Bên cạnh đó, ông Joshua Rotbart - nhà sáng lập J. Rotbart&Co. nhận định lạc quan về tiềm năng của thị trường vàng trong thời gian còn lại của năm do căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và nợ công ngày càng tăng đang thúc đẩy nhu cầu liên tục đối với các tài sản trú ẩn an toàn, cũng góp phần hạn chế đà giảm của giá vàng.