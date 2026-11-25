Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD đã tạm chững lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi thị trường chờ đợi các số liệu về lạm phát và tăng trưởng được công bố, những số liệu quan trọng cuối cùng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12. Hiện các nhà đầu tư dự đoán có 97% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

Yên Nhật duy trì ổn định sau khi số liệu cho thấy giá dịch vụ tại Nhật Bản đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 36 năm vào tháng 10. Đô la Úc tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát trong tháng 10 cao hơn dự báo.

Sự chú ý của các nhà đầu tư hiện đang chuyển sang việc công bố dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III cũng như chỉ số lạm phát mà Fed ưa chuộng. Đồng USD đã mất giá vào phiên thứ Ba khi mối lo ngại về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) quay trở lại, lĩnh vực này đã thu hút một lượng vốn khổng lồ vào Mỹ.

"Tháng 11 thực sự là một tháng tăng giá rất mạnh của đồng USD", Rodrigo Catril, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Úc nhận định và thêm rằng: "Vì vậy, đây có thể coi là câu chuyện về sự ổn định của các loại tiền tệ hơn là việc coi đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn".

Chỉ số USD (DXY), đo lường giá trị đồng đô la so với sáu loại tiền tệ khác, giữ nguyên ở mức 103,85 sau khi giảm 0,44% trong phiên trước đó. Đồng EUR giảm 0,03% xuống còn 1,0961 USD.

Yên Nhật giảm nhẹ 0,03% xuống còn 159,28, trong khi bảng Anh suy yếu 0,05% xuống còn 1,3106 USD.

Trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc, giá dầu tăng cao đã khiến các ngân hàng trung ương duy trì lập trường cứng rắn để kiềm chế lạm phát. Nhà hoạch định chính sách khu vực đồng EUR, Olaf Sleijpen nhận định hôm thứ Ba rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có khả năng sẽ tăng lãi suất chính sách vào tháng 12, mặc dù lộ trình sau đó vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai quỹ liên bang đang dự đoán 97% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và theo công cụ FedWatch của CME Group, 66% khả năng tăng thêm vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, những lo ngại về tính bền vững của giao dịch liên quan đến lĩnh vực AI dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu gần đây. Các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về việc Fed có thể thắt chặt chính sách đến mức nào mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Vào hôm nay, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (CPE) tăng nhẹ 0,3% trong tháng 10, so với mức tăng 0,5% của tháng trước. Cơ quan này cũng sẽ công bố ước tính GDP quý III lần thứ hai, với kỳ vọng của các nhà phân tích thị trường cho thấy nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,5%.

Tại Nhật Bản, chỉ số quan trọng về lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ tăng 4,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu chính thức công bố hôm nay. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả đang gia tăng, củng cố thêm lập luận về việc ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.

Dữ liệu công bố ngày 25/11 cũng cho thấy giá tiêu dùng của Úc đã tăng cao hơn dự kiến của thị trường trong tháng 10, trong khi chỉ số lạm phát cơ bản ở mức cao dai dẳng cho thấy lý do tại sao lãi suất chính sách đã tăng gấp 5 lần trong năm nay.

Đồng AUD mạnh lên 0,29% so với USD, đạt mức 0,6657 USD, trong khi đồng NZD của New Zealand giảm 0,09% xuống còn 0,5477 USD.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin giảm 0,52% xuống còn 59.507,77 USD, trong khi Ether giảm 0,54% xuống còn 1.669,73 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 3% do sự sụt giảm mạnh của các cổ phiếu liên quan đến AI, mặc dù mức giảm tổng thể bị hạn chế do các nhà đầu tư mua vào các cổ phiếu an toàn.

Chỉ số Nikkei giảm 3,3% xuống còn 56.710,43 điểm trong khi chỉ số Topix giảm 1% xuống còn 3.727,24 điểm. Phố Wall giảm điểm vào thứ Ba, với cổ phiếu công nghệ mất đi một phần đà tăng điểm hôm thứ Hai bởi sự trở lại bất ngờ của Jensen Huang tại Nvidia với tư cách là Giám đốc điều hành.

"Thật khó để mua cổ phiếu liên quan đến AI sau khi cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall giảm mạnh chỉ sau một đêm. Nhưng các nhà đầu tư đã mua những cổ phiếu khác không tận dụng được đà tăng giá của phiên trước đó", Takamasa Ikeda, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management nói.

Trong số những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất có Advantest và nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron giảm lần lượt 14,3% và 13,11%.

SoftBank Group và nhà sản xuất chip nhớ Kioxia đều giảm 15%.

Tuy nhiên, các công ty dược phẩm lại tăng điểm với Otsuka Holdings, Astellas Pharma và Sumitomo Pharma (4506.T) tăng hơn 6% mỗi cổ phiếu, trở thành những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei. Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị y tế Terumo (4543.T) tăng 6,24%.

Cổ phiếu Sony Group tăng 3,1%, trở thành cổ phiếu hỗ trợ lớn nhất cho chỉ số Topix. Toyota Motor tăng 2,51% và Honda Motor tăng nhẹ 0,57%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 56% tăng giá, 41% giảm giá và còn lại giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư trên thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ xuống 3.544,54 USD/oz sau khi giảm hơn 2% tại phiên trước đó. Fed đưa ra các tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ, càng củng cố hơn kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12/2026 trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu PCE của Mỹ dự kiến công bố trong hôm nay để có thêm căn cứ dự báo triển vọng lãi suất trong tương lai.