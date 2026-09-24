Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 24/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giữ giá ở mức cao nhất trong vòng hai tháng vào ngày thứ Năm, sau khi số liệu sản xuất của Mỹ được công bố tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và dự đoán khả năng tăng lãi suất, trong khi lượng cầu tại phiên đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ yếu đã khiến lợi suất tăng trên tất cả các kỳ hạn, hỗ trợ tăng giá đồng bạc xanh.

USD tăng giá đã khiến euro giảm xuống 1,1378 - mức thấp nhất trong hai tháng - trong khi GBP chạm đáy ba tháng ở mức 1,3231. Chỉ số DXY, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, giữ gần mức cao hai tháng tại 101,1 điểm.

Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) được công bố tăng cao hơn dự kiến đã dấy lên lo ngại về giá cả, trong khi phiên đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm đã kích hoạt làn sóng bán tháo mới, đẩy lợi suất vượt ngưỡng 5% lần đầu tiên kể từ năm 2007.

"Trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng và nền kinh tế hồi phục, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng lãi suất, Thống đốc Michael Barr nhận định hôm thứ Tư".

Phát biểu này được thị trường xem như “định hướng chính sách”, thúc đẩy giới đầu tư đặt cược vào khả năng thắt chặt lần thứ hai liên tiếp trong tháng tới.

“Với sức tăng trưởng kinh tế Mỹ và kỳ vọng Fed ngày càng quyết liệt kiểm soát lạm phát, USD tiếp tục giữ vững sức hấp dẫn”, Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone, nhận định và nhấn mạnh: "Dấu hiệu nền kinh tế Mỹ nóng lên đang trở thành tâm điểm và các nhà hoạch định chính sách có thể phải siết chặt hơn nữa nếu lạm phát tiếp tục vượt dự báo".

Rủi ro lạm phát gia tăng khi giá dầu tăng gần 4% hôm thứ Tư, sau khi Tổng thống Iran tuyên bố sẽ không bao giờ nhượng bộ, trong khi thị trường cũng theo dõi lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo công cụ FedWatch của CME Group hiện đánh giá gần 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong cuộc họp tháng 10, tăng mạnh so với mức 50% một tuần trước.

Yên Nhật giao dịch ở mức 157,9 JPY/USD, gần mức thấp nhất trong ba tuần, khi thị trường cảnh giác lo ngại khả năng can thiệp sau khi đánh giá động thái nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tuần trước là chưa đủ mạnh tay.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy hoạt động sản xuất của Nhật Bản tăng chậm lại trong tháng 9 do sản lượng và đơn hàng mới suy yếu.

Đô la Úc giảm 0,07% xuống 0,7035 USD trước thềm công bố số liệu việc làm, trong khi đô la New Zealand đi ngang ở mức 0,5676 USD. Ngoài ra, đồng nhân dân tệ giao dịch ở mức 6,7119 CNY/USD, khi thị trường dõi theo chuyến thăm Mỹ đầu tiên trong ba năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - cuộc gặp được đánh giá là phép thử quan hệ song phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại, công nghệ, Đài Loan và Iran vẫn hiện hữu.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm trong tuần ít phiên giao dịch do kỳ nghỉ lễ tại Nhật, khi cổ phiếu các công ty liên quan đến CPU tăng vọt sau khi Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, công bố một thiết bị cầm tay nhỏ có tên Meta Charm, thúc đẩy nhu cầu đối với các linh kiện máy tính quan trọng.

Chỉ số Nikkei tăng 1,33% lên 65.883,41 điểm. Chỉ số Topix tăng nhẹ 0,12% lên 4.096,01 điểm.

Cổ phiếu của Ibiden, một nhà sản xuất linh kiện CPU (bộ xử lý trung tâm), đã tăng 15,47% sau khi Meta Platforms ra mắt Meta Charm, một thiết bị được thiết kế để sử dụng trợ lý AI Muse mới của họ.

Thông báo này đã giúp cổ phiếu của các công ty khác liên quan đến CPU tăng giá, theo nhận định của Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities.

Socionext, Meiko Electronic và Ushio Inc đều tăng hơn 10%, cùng với Ibiden, trở thành bốn trong năm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest tăng 4,09%, đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số Nikkei. Cổ phiếu của SoftBank Group tăng nhẹ 0,52%.

Lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 3,055% vào thứ Năm, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1996, sau đợt bán tháo trái phiếu Chính phủ Mỹ. Thị trường cũng chịu áp lực trước những lo ngại về lạm phát khi đồng yên mất giá so với đồng đô la trong đêm qua.

Cổ phiếu ngân hàng giảm giá, gây áp lực lên chỉ số Topix. Cổ phiếu của Mitsubishi UFJ Financial Group giảm 1,08%, Sumitomo Mitsui Financial Group giảm 1,6% và Mizuho Financial Group giảm 2,02%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), 53% tăng giá, 43% giảm giá và còn lại giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, vàng giảm giá nhẹ vào đầu phiên sau đó giữ giá quanh 4.285,31 USD/oz khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Bên cạnh đó, PMI của Mỹ tháng này tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2021 cũng như việc Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc về cách thức chấm dứt chiến tranh là một số nguyên nhân dẫn đến lo ngại lạm phát sẽ duy trì mức cao, gây áp lực lên lãi suất trong thời gian tới.