Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 23/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Bạc xanh ổn định quanh mức cao nhất trong hai tháng vào thứ Tư, trong khi giá dầu giảm trước hy vọng về bước đột phá ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Trong phiên giao dịch đầu ngày, euro ở mức 1,1446 USD, dao động quanh mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Bảng Anh được giao dịch ở mức 1,3337 USD. Chỉ số DXY, đo lường giá trị USD so với rổ sáu loại tiền tệ khác, ở mức 100,56.

Những đợt tăng lãi suất liên tiếp và những phát biểu "cứng rắn" từ các ngân hàng trung ương lớn đã trở thành tâm điểm trên thị trường tiền tệ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đẩy giá dầu lên cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Các nhà đầu tư hiện dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, với việc các quan chức của Fed phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất thêm nếu lạm phát không giảm.

"Sự hỗ trợ của lãi suất đối với USD có vẻ bền vững, nhưng hợp đồng tương lai đã phản ánh xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ so với dự báo của chính Fed, vì vậy USD hiện cần dữ liệu để xác nhận điều đó", Kieran Williams, người đứng đầu bộ phận ngoại hối châu Á tại Intouch Capital Markets, nhận định.

Thị trường dầu mỏ vẫn đang thu hút sự chú ý với giá dầu thô Brent ở mức 99,22 USD/thùng, trong bối cảnh kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán ngoại giao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thể mở đường cho việc giải quyết cuộc chiến ở Trung Đông. Giá dầu Brent đã tăng 37% kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng Hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng ông có thể tiêu diệt Iran nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, nhưng cũng cho rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao tại Liên Hợp Quốc.

"Tin tốt là giá dầu đã giảm bớt phần nào so với mức đỉnh, nhưng con đường phía trước vẫn còn chưa rõ ràng do chưa có giải pháp khả thi cho cuộc xung đột", Michael Wan, nhà phân tích tiền tệ tại MUFG, nhận định.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc gặp quan trọng giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo tìm kiếm sự ổn định trong mối quan hệ đang chịu áp lực trên nhiều vấn đề .

Yên Nhật ở mức 157,55 JPY/USD khi các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước nguy cơ can thiệp của chính phủ , do thị trường đánh giá việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào tuần trước là chưa đủ mạnh tay.

Hai phiếu chống và việc thiếu tín hiệu cứng rắn rõ ràng đã đủ để làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ thắt chặt chính sách của BoJ, đặc biệt là sau khi Fed tăng lãi suất vào tuần trước và báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất nữa trong thời gian tới.

Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ và giai đoạn thanh khoản thấp này được các nhà phân tích xem là thời điểm tối ưu để các nhà chức trách can thiệp nếu cần thiết.

"Việc BoJ tăng lãi suất không thu hẹp khoảng cách (lãi suất) vì Fed đã tăng lãi suất với cùng mức độ hai ngày trước đó, vì vậy mức lãi suất thấp hơn vẫn cao hơn", ông Williams của Intouch nói và thêm rằng: "Mức 160 vẫn là rủi ro, nhưng các quan chức có thể sẽ không đưa ra tín hiệu can thiệp và không đặt ra mức giá cố định nào, vì vậy mức giá trần có thể được áp dụng sớm hơn và dưới các hình thức khác".

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.356,92 USD/oz trong bối cảnh nhà đầu tư cân nhắc khả năng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn nhằm kiềm chế lạm phát dai dẳng và căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Trung Đông.