Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 21/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Thị trường tiền tệ đang tập trung theo dõi diễn biến của yên Nhật vào thứ Hai sau đợt giảm mạnh tuần trước, trong khi các nhà đầu tư xem xét về triển vọng lãi suất sau làn sóng tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn vào tuần trước.

Đồng tiền Nhật Bản tăng nhẹ lên 156,64 JPY/USD sau khi giảm 2% vào tuần trước. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ ba ngày, dẫn đến thanh khoản thấp đồng thời các nhà giao dịch tỏ ra lo ngại trước sự can thiệp chính thức để hỗ trợ đồng tiền đang biến động này.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tăng lãi suất vào thứ Sáu lên mức cao nhất trong 31 năm, đạt 1,25%, tuy nhiên động thái không hỗ trợ đồng yên tăng giá do hai phiếu chống và thiếu hướng dẫn rõ ràng về chính sách thắt chặt tiền tệ đã làm các nhà đầu tư thất vọng.

Do vậy, yên Nhật giảm mạnh trước khi tờ Nikkei đưa tin các quan chức Nhật Bản tiến hành kiểm tra tỷ giá. Kiểm tra tỷ giá bao gồm việc các nhà chức trách yêu cầu các ngân hàng cung cấp báo giá tiền tệ để đánh giá điều kiện thị trường, điều mà các nhà giao dịch coi là dấu hiệu của việc can thiệp tiền tệ.

BOJ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đã tăng lãi suất trong tháng này, cả hai đều cảnh báo rằng có thể cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để đối phó với lạm phát do cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng ở Trung Đông.

Fred Neumann, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á tại HSBC, cho biết việc truyền đạt thông điệp của BOJ trở nên khó khăn hơn nhiều vì Fed đã đưa ra tín hiệu cứng rắn với quyết định nhất trí tăng lãi suất chính sách.

Đầu tháng 9, đồng yên đã tăng lên mức mạnh nhất trong 7 tháng khi các nhà giao dịch dự đoán tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn của BOJ, trong khi những dấu hiệu ban đầu về việc các nhà đầu tư Nhật Bản chuyển vốn về nước khiến đà tăng giảm bớt.

"Do đó, thách thức đối với BOJ vẫn rất cao để thuyết phục thị trường về lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ và ổn định kỳ vọng đối với đồng yên. Trong những tuần và tháng tới, các nhà đầu tư có thể sẽ xem xét động thái của BOJ trong việc tăng lãi suất lên cao hơn và phù hợp với chính sách thắt chặt của Fed", Neumann nói.

Euro gần như không thay đổi ở mức 1,1482 USD sau khi các dự báo kết quả bỏ phiếu cho thấy đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD) giành vị trí đầu tiên trong cuộc bầu cử cấp bang ở vùng đông bắc nước Đức, giáng một đòn mạnh vào đảng bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz.

Các nhà kinh tế của ING cho biết kết quả này phản ánh rõ ràng mức độ ủng hộ thấp đối với toàn bộ chính phủ liên bang, và đặc biệt là đối với Thủ tướng Friedrich Merz.

"Nhiều năm kinh tế trì trệ đã góp phần tạo ra sự phân mảnh đó. Giờ đây, sự phân mảnh sẽ khiến việc thoát khỏi tình trạng trì trệ trở nên khó khăn hơn", họ cho biết trong một thông báo.

Chỉ số DXY, theo dõi giá trị đồng USD so với sáu đồng tiền chính khác, ổn định ở mức 100,23 sau khi tăng hơn 1% vào tuần trước sau đợt tăng lãi suất của Fed, khi ngân hàng trung ương phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất nữa.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự báo 55% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 10, tăng từ 42,5% một tuần trước đó.

"Chúng tôi không nghĩ rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ là yếu tố hạn chế việc Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10", Thomas Simons, nhà kinh tế trưởng về Mỹ tại Jefferies, cho biết.

"Liệu có đợt tăng lãi suất nào nữa vào tháng 12 hay không sẽ phụ thuộc vào số liệu và các diễn biến địa chính trị. Năm 2027, diễn biến lãi suất sẽ phụ thuộc vào những gì xảy ra trên thị trường lao động. Chúng tôi cho rằng việc giảm lãi suất có khả năng xảy ra vào nửa cuối năm 2027", vị này nói thêm.

Trong các loại tiền tệ khác, bảng Anh được giao dịch ở mức 1,339 USD trong phiên giao dịch đầu ngày. Đô la Úc đạt mức 0,7129 USD, trong khi đô la Úc ở mức 0,5721 USD.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch 3 ngày 21-23/9/2026.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, vàng giảm giá xuống 4.368,33 USD/oz trong đầu phiên do căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ tăng lãi suất. Bên cạnh đó, triển vọng về một chu kỳ thắt chặt lãi suất toàn cầu mới đang dần hiện rõ khi một số ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể cần thêm biện pháp để kiềm chế lạm phát do chiến tranh Iran gây ra.