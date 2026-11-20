Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng nay, USD duy trì ở mức cao nhất trong gần 19 tháng, sau khi tăng liên tục 8 phiên vừa qua do lo ngại về giao dịch AI khiến các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản an toàn, trong khi yên Nhật ổn định sau thông tin lạm phát của Nhật Bản được công bố.

Chỉ số USD đang dao động quanh mức 103,9, mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025, và đang trên đà tăng điểm tuần thứ tư liên tiếp. Đà tăng của USD bắt đầu từ ngày 10/11, khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ. Hiện tại, thị trường đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và vẫn tính đến một xác suất nhỏ về khả năng Fed thực hiện mức tăng lớn hơn.

Tâm lý thị trường tiếp tục bị chi phối bỡi các diễn biến liên quan đến trí tuệ nhân tạo, và màn ra mắt lịch sử của Anthropic không giúp cải thiện tâm lý khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh đêm qua.

Anthropic đã đạt mức định giá khoảng 2 nghìn tỷ USD trong lần ra mắt trên sàn Nasdaq ngày hôm qua, vượt qua mức niêm yết hồi tháng Sáu của SpaceX. Sự kiện này đã khép lại một giai đoạn đầy biến động đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đã đặt khẩu vị đầu tư của Phố Wall đối với công nghệ này trước nhiều thử thách.

Theo các nhà phân tích của OCBC nhận định trong một báo cáo: "Tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, hỗ trợ đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn và thúc đẩy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Mỹ. Các nhà đầu tư tiếp tục thoái vốn khỏi các vị thế đang quá tải và đánh giá lại triển vọng kinh tế vĩ mô khi đợt IPO kỷ lục của Anthropic làm tăng sự quan tâm của thị trường đối với mức định giá quá của các công ty AI đang bị đẩy lên quá cao cũng như các rủi ro tài chính".

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần là 5,016% trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á và giảm 10 điểm cơ bản so với đầu tuần.

Những tín hiệu cứng rắn từ Fed càng làm tăng sức mạnh của đồng USD. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, Austan Goolsbee, cho biết ngày hôm qua rằng bằng hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy lạm phát sẽ tự quay trở lại mức 2%, và việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tiếp tục đẩy lạm phát lên cao hơn nữa, điều mà Fed sẽ phải đối phó.

Yên Nhật tăng nhẹ 0,1% so với USD đạt mức 159,50. Dữ liệu cho thấy lạm phát lõi hàng năm của Nhật Bản tăng tốc lên 2,2% trong tháng 10, duy trì ở mức cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) trong tháng thứ hai liên tiếp và cho thấy áp lực giá cả ngày càng gia tăng, củng cố thêm lý do cho việc BOJ tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.

Bảng Anh giảm xuống gần mức thấp nhất trong một năm so với đồng USD ở mức 1,3094, và euro vật lộn gần mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 và được giao dịch cuối phiên ở mức 1,0972 USD. Đồng AUD dao động gần mức thấp nhất trong một năm ở mức 0,66476 USD.

Nhân dân tệ giảm 0,4% trong đêm qua, phá vỡ xu hướng biến động ổn định gần đây, mà không có nguyên nhân rõ ràng. Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn trong tháng 11, tháng thứ 18 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản đã giảm hơn 4%, chạm mức thấp nhất trong bảy tháng, khi cổ phiếu công nghệ lao dốc sau đợt IPO của Anthropic không như kỳ vọng của thị trường.

Chỉ số Nikkei giảm mạnh tới 4,85% xuống còn 56.594,94 điểm, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Chỉ số Topix giảm 2,89% xuống còn 3.711,87.

"Trước đó, nhiều người kỳ vọng rằng việc Anthropic ra mắt thị trường sẽ thúc đẩy tâm lý thị trường đối với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, nhưng hy vọng đó đã tan biến khi giá cổ phiếu giảm bớt mức tăng", Hiroyuki Ueno, chiến lược gia trưởng tại Sumitomo Mitsui Trust Asset Management nói.

Cổ phiếu của Anthropic, công ty trí tuệ nhân tạo tiên phong đầu tiên trên thế giới được niêm yết công khai, đã mở cửa cao hơn 34% so với giá IPO 83 đô la được thiết lập vào thứ Tư. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm bớt mức tăng và đóng cửa ở mức 97,17 đô la, tăng 17% so với giá IPO.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của các công ty sản xuất chip như Advantest và Tokyo Electron giảm lần lượt 10,15% và 6,07%. Nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group giảm mạnh 14,4% và nhà sản xuất chip nhớ Kioxia mất 11,62%.

"Các nhà đầu tư nhận ra rằng cổ phiếu chip đã trở nên rẻ, nhưng họ lại ngại mua vào vì lo sợ thị trường có thể giảm giá thêm một lần nữa", ông Ueno cho biết.

Trái ngược với xu hướng chung, cổ phiếu các công ty bảo hiểm tăng điểm, trong đó Tokio Marine Holdings tăng 3%, trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei MS&AD Insurance và Sompo Holdings lần lượt tăng 2,83% và 1,71%.

Các nhà sản xuất dược phẩm tăng giá, trong đó Takeda Pharmaceutical và Shionogi & Co tăng lần lượt 0,63% và 0,4%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, 90% giảm, 8% tăng và còn lại giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ xuống 3.607,47 USD/oz và đang hướng tới mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 3 do chịu áp lực từ đồng bạc xanh mạnh lên. Nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới sau khi phân tích kỹ lưỡng phát biểu từ các quan chức Fed để tìm kiếm tín hiệu về triển vọng lãi suất thời gian tới.