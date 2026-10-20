Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 20/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD biến động nhẹ vào đầu phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba trong bối cảnh niềm tin nhà đầu tư của hồi phục chậm khiến lượng cầu gia tăng đối với các đồng tiền có lợi suất cao, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại về rủi ro chính trị ở châu Âu.

Euro ổn định ở mức 1,1216 USD, trong khi bảng Anh tăng 0,1% lên 1,3308 USD. Đô la Úc tăng 0,1% lên 0,6986 USD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,1% lên 0,5668 USD.

So với yên Nhật, USD giữ nguyên ở mức 158,56 JPY/USD trước phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm.

“Thị trường FX phản ánh sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro, với các đồng tiền có lợi suất cao hơn đang được tăng cường mua vào. Trong khi đó, rủi ro chính trị tại Pháp đang được định giá vào cổ phiếu châu Âu, tuy nhiên đà giữ giá vững chắc của euro cho thấy các nhà đầu tư chưa coi đây là vấn đề mang tính hệ thống của châu Âu”, Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group ở Melbourne nhận định.

Giới chức Pháp đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số thành phố hôm thứ Hai sau các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc, khiến những tháng cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron rơi vào hỗn loạn.

Tại Italy, chính phủ cho biết sẽ triển khai 500 binh sĩ sau hai ngày bất ổn.

“Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp so với Đức đang chịu áp lực nới rộng trở lại trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực chiếm sóng tin tức,” các nhà phân tích của ING viết trong một bản tin và thêm rằng: “Thứ Ba nhiều khả năng sẽ có thêm tin tức liên quan đến ngân sách 2027, khi Quốc hội Pháp dự kiến tiến hành bỏ phiếu chính thức đầu tiên về phần doanh thu của dự luật tài chính”.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm đã tăng thêm 9,9 điểm cơ bản hôm thứ Hai lên 147,3 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ nguyên ở mức 5,131%.

Chỉ số DXY, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, kết thúc hai ngày giảm điểm hôm thứ Hai, tăng 0,2% lên 101,98.

So với nhân dân tệ, USD giữ nguyên ở mức 6,6811 CNY/USD sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng thị trường.

Bitcoin giữ nguyên ở mức 81.906,58 USD, trong khi Ether tăng 0,3% lên 2.405,99 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm điểm do cổ phiếu ngành công nghệ giảm giá khi các nhà đầu tư thận trọng khi lợi suất trái phiếu tăng cao và những lo ngại dai dẳng về lạm phát, làm lu mờ triển vọng của các cổ phiếu tăng trưởng.

Chỉ số Nikkei giảm 0,86% xuống còn 64.360,16 điểm, chỉ số Topix giảm 0,95% xuống còn 4.028,97 điểm.

Theo nhận định của Ông Koji Toda, quản lý quỹ cấp cao tại Resona Asset Management, Lợi suất trái phiếu đang tăng lên khi thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát.

"Sự lo lắng này đang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu công nghệ Mỹ đã tăng điểm đêm qua, nhưng họ vẫn thận trọng về việc liệu đà tăng này có tiếp tục hay không", ông nói.

Chỉ số Nasdaq Composite, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ đã tăng 1% trong đêm qua khi các nhà đầu tư quay trở lại lĩnh vực chip và các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo khác sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, trong khi chờ đợi các báo cáo lợi nhuận quan trọng của các công ty.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã tăng trong đêm qua, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm phục hồi sau đợt giảm mạnh nhất trong bảy tháng, khi những lo ngại về tác động của lãi suất cao hơn đối với cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo giảm bớt.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của SoftBank Group, một nhà đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giảm 6%, trở thành yếu tố kéo chỉ số Nikkei xuống mạnh nhất và là cổ phiếu giảm giá trị nhất trong chỉ số này tính theo tỷ lệ phần trăm. Cổ phiếu của nhà sản xuất cáp quang Fujikura giảm 5,49% và cổ phiếu của công ty cùng ngành Furukawa Electric giảm 4,88%.

Nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest 6857.T đã đảo ngược đà giảm ban đầu để tăng nhẹ 0,32%. Cổ phiếu của Fast Retailing, công ty sở hữu thương hiệu Uniqlo, tăng 0,65%, đóng vai trò hỗ trợ lớn nhất cho chỉ số Nikkei.

Cổ phiếu ngành ngân hàng đều giảm giá, trong đó Mizuho Financial Group giảm 2,87%, còn Mitsubishi UFJ Financial Group giảm 1,61%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 76% giảm, 20% tăng và còn lại giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, vàng giảm giá nhẹ xuống 4.126,84 USD/oz trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ vào ngày 27-28/10 và dữ liệu Chi tiêu dùng cá nhân của Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới.