Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 2/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD và các loại ngoại tệ chủ chốt khác không biến động vào thứ Hai khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ trong tuần này, có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong Quốc hội và quyền kiểm soát ngân sách liên bang.

Trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin và Ether đang chịu tổn thất sau vụ trộm kỷ lục 6,3 tỷ USD vào tuần trước tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một tuần bận rộn với nhiều sự kiện nổi bật, bao gồm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dữ liệu việc làm tháng 10 của Mỹ và các quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương tại Anh, Úc, Na Uy và Thụy Điển.

Trước các sự kiện trong tuần, euro giảm xuống gần mức thấp nhất trong 17 tháng ở mức 1,1159 đô la trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, chịu áp lực từ việc Fitch điều chỉnh triển vọng của Pháp từ "ổn định" xuống "tiêu cực" sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ Sáu.

Bảng Anh ít thay đổi ở mức 1,3387 USD, trong khi đồng USD ổn định ở mức 101,94 so với rổ tiền tệ.

Người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào thứ Ba để quyết định liệu đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump hay không. Đa số dự đoán đảng Dân chủ sẽ thắng tại Hạ viện, nhưng kết quả tại Thượng viện thì khó đoán hơn.

Eric Robertsen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu và chiến lược gia trưởng tại Standard Chartered, nhận định: "Thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc phân tích kết quả bầu cử là các cuộc thăm dò cho thấy tâm lý chống lại chính quyền đương nhiệm rất mạnh mẽ, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng phản ánh đúng kết quả bầu cử thực tế - như chúng ta đã thấy ở Brazil và hiện nay là ở Israel".

Trong trường hợp đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo tại Quốc hội, Robertsen cho biết các kế hoạch đầu tư vốn cho trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo có thể gặp phải nhiều trở ngại hơn ở cấp tiểu bang, trong khi cuộc tranh luận tiếp theo về việc nâng trần nợ công của Mỹ sẽ là một trong những cuộc tranh luận gây tranh cãi nhất trong lịch sử gần đây.

Trong khi đó, Andreja Cobeljic, người đứng đầu bộ phận giao dịch phái sinh tại ngân hàng AMINA, nhận định các quỹ đầu cơ đã chịu "những tổn thất đáng kể" trong tháng 10, khiến thị trường "không có nhiều khả năng" để hấp thụ bất kỳ biến động nào từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ở các loại tiền tệ khác, yên Nhật giảm 0,15% xuống còn 157,78. Đô la Úc giữ nguyên ở mức 0,7033 đô la trước quyết định chính sách vào thứ Ba, trong đó Ngân hàng trung ương Úc (RBA) được dự đoán rộng rãi sẽ nâng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ là 4,85%.

Đô la New Zealand (NZD) giảm 0,11% xuống còn 0,5625 USD, sau khi giảm 1,2% vào tuần trước do quyết định bất ngờ của ngân hàng trung ương nước này về việc giữ nguyên lãi suất.

Ở những nơi khác, Bitcoin tăng 0,22% lên 77.975,62 USD, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần vào thứ Sáu. Ether tăng 0,27% lên 2.268,42 USD, sau khi cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng vào tuần trước.

Khách hàng của Binance đã rút 3,64 tỷ USD , tương đương 2,1% tài sản của sàn giao dịch, khi sàn hoạt động trở lại vào Chủ nhật sau khi tin tặc mà FBI cho là có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ nền tảng này vào tuần trước.

Binance cho biết lượng rút tiền đang ổn định sau đợt tăng đột biến ban đầu và khối lượng gửi tiền vẫn ở mức "đáng kể". Sàn giao dịch này cho biết hiện họ đã bù đắp được 95% trong số 6,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp.

"Ngành công nghiệp tiền điện tử đã dành cả thập kỷ để đảm bảo tính bảo mật toán học của blockchain. Nó vẫn hoạt động dựa trên giả định rằng máy tính xách tay của nhân viên có thể được tin cậy. Giả định đó hiện là điểm yếu nhất trong tài chính kỹ thuật số", Richard Forss, giám đốc công nghệ của công ty môi giới toàn cầu EXANTE, nhận định.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm điểm do cổ phiếu của nhà sản xuất chip nhớ Kioxia giảm mạnh, trong khi sự tăng giá của Tokyo Electron và các công ty khác có triển vọng tích cực đã hạn chế mức giảm.

Chỉ số Nikkei giảm 0,31% xuống còn 63.095,11 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm 0,84% xuống còn 3.931,61 điểm.

"Có những yếu tố tiêu cực như sự sụt giảm của Phố Wall tuần trước và kết quả kinh doanh của Kioxia. Tuy nhiên, một số công ty như Tokyo Electron và Panasonic đã báo cáo lợi nhuận vượt dự kiến, và điều đó đã hỗ trợ chỉ số Nikkei", Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities nói.

Cổ phiếu của Kioxia giảm 13,29%, trở thành mã cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số Nikkei sau khi triển vọng kinh doanh quý kết thúc vào tháng 12 của công ty khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Cổ phiếu của Tokyo Electron tăng 5,11% sau khi nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip này dự báo lợi nhuận ròng hợp nhất hàng năm sẽ tăng 50%, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Cổ phiếu của Panasonic Holdings tăng 5,16% sau khi nhà sản xuất thiết bị gia dụng và sản phẩm công nghiệp này nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm lên 20%, đạt 710 tỷ yên (4,51 tỷ USD), nhờ một loạt các yếu tố bao gồm nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh hơn dự kiến.

Chứng khoán Mỹ lao dốc vào thứ Sáu, với chỉ số Nasdaq chịu mức giảm phần trăm lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 5 tháng 6 sau kết quả kinh doanh quý đáng thất vọng từ Intel và Amazon, làm gia tăng lo ngại xung quanh chi tiêu khổng lồ của các công ty cho trí tuệ nhân tạo

Cổ phiếu của các ngân hàng lớn giảm giá, trong đó Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group và Mizuho Financial Group đều giảm hơn 2%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 28% tăng giá, 68% giảm giá và còn lại giữ nguyên giá trị.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ lên 3.895 USD/oz nhưng vẫn dao động quanh mức thấp nhất trong một năm do nhà đầu tư lo ngại về lạm phát dai dẳng củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, vàng giảm xuống mức dưới 4.000 USD/oz kể từ tháng 10/2025 trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm mạnh dẫn đến việc nhà đầu tư phải bán tháo các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.