Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 2/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp vào ngày thứ Sáu, giữ ở mức cao nhất trong 17 tháng khi làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu đẩy chi phí vay lên mức đỉnh trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh lo ngại lạm phát do giá dầu tăng.

Giới đầu tư tỏ ra lo ngại sau phiên bán tháo trái phiếu toàn cầu hôm thứ Năm, khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,344% - mức cao nhất kể từ năm 2002, ngay trước báo cáo việc làm Mỹ được công bố có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách lãi suất trong ngắn hạn. Lợi suất 10 năm sau đó giảm nhẹ xuống 5,249% trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Sáu, trong khi thị trường trái phiếu nhìn chung ổn định trở lại.

Euro ở mức 1,1237 USD, sát mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025, chịu áp lực do lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp. Yên Nhật giữ ổn định ở mức 158 JPY/USD sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát lõi tại Tokyo vào tháng 9 tăng nhanh nhất trong vòng 10 tháng.

Chỉ số DXY, đo lường USD so với sáu đồng tiền chủ chốt, ở mức 102,08, dự kiến tăng 1% trong tuần - chuỗi ba tuần tăng liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 5/2025.

Charu Chanana, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Saxo, nhận định: “Việc lợi suất dài hạn tăng ngay cả khi thị trường đã giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cho thấy yếu tố chính là rủi ro tài khóa và phần bù kỳ hạn, chứ không chỉ quyết định tiếp theo của Fed”.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 8 tăng thấp hơn dự kiến, cùng với việc điều chỉnh giảm số liệu tháng 7, khiến giới đầu tư giảm dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng này. Hai quan chức cấp cao của Fed tuần này cũng nhấn mạnh cần thêm dữ liệu trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Điều đó khiến thị trường tập trung vào báo cáo việc làm Mỹ công bố trong ngày, dự kiến cho thấy tăng trưởng việc làm chậm lại trong tháng 9, với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1% tháng thứ ba liên tiếp.

Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone, nhận định: “Với việc Fed tập trung vào lạm phát và áp lực giá cả, số liệu tiền lương có thể đặc biệt tác động đến lãi suất Mỹ, trái phiếu Chính phủ và USD”.

Giá dầu Brent quay lại trên 100 USD/thùng khi thị trường theo dõi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Đồng GBP ở mức 1,3187 USD, trong khi AUD giảm 0,18% xuống 0,6918 USD, cả hai đều quanh mức thấp ba tháng. NZD giảm 0,22% xuống 0,5591 USD, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Prashant Newnaha, chiến lược gia lãi suất cấp cao tại TD Securities, nhận định: “Rõ ràng thị trường không nghĩ Fed sẽ hành động mạnh tay. Đây là động thái trú ẩn an toàn trước những diễn biến ở châu Âu. Trong kịch bản này, chỉ số DXY và yên Nhật sẽ cùng tăng giá”.

Phần lớn sức mạnh gần đây của USD đến từ sự suy yếu của euro trong bối cảnh rủi ro chính trị tại châu Âu và cú sốc nguồn cung năng lượng do cuộc chiến Trung Đông kéo dài bảy tháng làm giảm niềm tin vào đồng tiền chung. Euro cũng suy yếu so với yên Nhật và Franc Thụy Sĩ, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp tăng lên mức cao nhất trong 14 năm do lo ngại tài chính công.

Chuyên gia Weston của Pepperstone nhận định: “Bản chất của đợt tăng USD đang thay đổi. Câu chuyện ngày càng ít xoay quanh sự vượt trội của Mỹ, mà nhiều hơn về những vấn đề ở nơi khác, đặc biệt là châu Âu”.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm từ mức cao nhất trong 6 tuần khi các nhà đầu tư chốt lời và thận trọng hơn về triển vọng lãi suất, lạm phát và rủi ro địa chính trị.

Chỉ số Nikkei giảm 0,79% xuống 68.413,03 điểm, nhưng vẫn đang trên đà tăng 3% trong tuần. Chỉ số Topix giảm 0,57% xuống 4.108,53 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đêm qua tăng điểm khi lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm từ mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng nhìn chung tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi các nhà đầu tư tập trung vào lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và rủi ro lạm phát.

Tại Nhật Bản, dữ liệu cho thấy lạm phát lõi đã tăng tốc trong tháng 9 với tốc độ nhanh nhất trong 10 tháng, củng cố thêm lý do cho việc tăng lãi suất hơn nữa. Căng thẳng địa chính trị cũng gây áp lực, với cuộc chiến Mỹ-Iran ở Trung Đông và những gián đoạn mới đối với thị trường năng lượng toàn cầu sau khi Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ ra ngoài Hồng Kông và Ma Cao.

Tuy nhiên, triển vọng đối với cổ phiếu trong nước vẫn tích cực, được củng cố bởi cuộc khảo sát của NHTW Nhật Bản công bố hôm thứ Năm cho thấy tâm lý của các nhà sản xuất lớn đã tăng lên trong sáu quý liên tiếp.

Ông Okamoto viết trong một bản tin: "Dựa trên triển vọng lợi nhuận, dường như kỳ vọng về sự tăng giá cổ phiếu của Nhật Bản vẫn ở mức cao".

Tình hình thị trường khá tiêu cực, với 53 mã tăng giá trên chỉ số Nikkei 225 so với 170 mã giảm giá và hai mã không đổi.

Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là SoftBank Group, giảm 5,27%, tiếp theo là Taiyo Yuden, giảm 4,98%, và Tokyo Electron, giảm 3,66%.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số là Furukawa Electric tăng 6,25%, tiếp theo là Baycurrent, tăng 6,04% và Mitsui Kinzoku tăng 5,40%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sang thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng giảm xuống 4.154,78 USD/oz và đang trên đà giảm tuần thứ hai liên tiếp do chịu áp lực từ đồng bạc xanh mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ để dưa ra dự đoán về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.