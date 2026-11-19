Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng nay, USD dao động gần mức cao nhất trong 19 tháng sau khi biên bản cuộc họp của Fed và những bình luận cứng rắn từ quan chức Fed cho thấy khả năng cao cơ quan này sẽ tăng lãi suất.

Đô la Úc đã giảm xuống chạm mức 0,6692 USD, mức thấp nhất trong 10 tháng sau khi dữ liệu việc làm không khả quan được công bố. Tỷ lệ việc làm của quốc gia này đã giảm tháng thứ hai liên tiếp và tỷ lệ thất nghiệp đã leo lên mức cao nhất trong 5 năm, củng cố quan điểm cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của Úc có thể đã đạt đỉnh.

Bạc xanh mạnh lên trên diện rộng cũng gây áp lực lên euro khiến đồng tiền này xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025, giao dịch cuối ngày hôm trước ở mức 1,0977 USD, trong khi đồng GBP giảm xuống gần mức thấp nhất trong một tháng ở mức 1,3152 USD. Yên Nhật ít thay đổi ở mức 159,39, dao động quanh mức nhạy cảm 160 JPY/USD.

Sự mạnh lên của đồng USD được thúc đẩy bởi những tín hiệu cứng rắn từ Fed. Biên bản cuộc họp ngày 27-28/10 công bố ngày hôm qua của Fed cho thấy các quan chức đã nhận biết nguy cơ ngày càng tăng rằng họ có thể cần phải tăng cường nỗ lực kiểm soát lạm phát, ngay cả khi họ đồng ý giữ lãi suất ổn định vào thời điểm hiện tại.

Thống đốc Fed Christopher Waller đã củng cố quan điểm đó và nhận định ngân hàng trung ương nên tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12 hoặc phát tín hiệu về việc tăng lãi suất nhanh hơn vào năm 2027.

Chính sách thắt chặt của Fed đã giữ cho đồng USD tăng giá ngay cả khi cổ phiếu công nghệ chao đảo. Cổ phiếu của hãng sản xuất chip hàng đầu Nvidia đã giảm giá đêm qua ngay cả khi công ty này công bố doanh thu và triển vọng kinh doanh vượt kỳ vọng. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh những bất ổn do sự ra đi đột ngột của người đồng sáng lập Jensen Huang khỏi vị trí CEO tuần trước sau khi ông thừa nhận có mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Các nhà phân tích của OCBC nhận định: "Cho đến nay, kỳ vọng của thị trường về việc Fed có lập trường cứng rắn hơn đã bù đắp cho sự suy yếu của cổ phiếu công nghệ, giúp đồng USD duy trì được lực hỗ trợ."

Các nhà phân tích cũng nhận định thêm rằng việc hạ thấp kỳ vọng hơn nữa về đầu tư cho trí tuệ nhân tạo sẽ tạo thách thức đối với lực hỗ trợ này bằng cách đẩy lợi suất thực của Mỹ xuống và làm suy yếu dòng vốn đầu tư vào cổ phiếu.

Giá trái phiếu chính phủ đã tăng mạnh đêm qua, dẫn đầu là các trái phiếu kỳ hạn dài sau phiên đấu giá trái phiếu 20 năm thành công, với lợi suất trái phiếu 10 năm giảm khoảng 4 điểm cơ bản xuống còn 5,06%. Các trái phiếu này hầu như không biến động trong phiên giao dịch đầu ngày hôm nay. Lợi suất thường di chuyển ngược chiều với giá trái phiếu.

"Giá dầu giảm đã giúp xoa dịu phần nào những lo ngại về lạm phát, trong khi sự suy yếu của thị trường chứng khoán Mỹ và những lo lắng về tăng trưởng kinh tế có thể đã khuyến khích một số hoạt động mua vào trái phiếu chính phủ như một tài sản an toàn", Dilin Wu, chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone nhận định.

Giá dầu giảm hơn 1% vào hôm qua sau khi lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng cao hơn dự kiến, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng, làm tăng thêm kỳ vọng về tình trạng dư cung.

Vàng ổn định ở mức 3.743 USD/oz sau đợt bán tháo mạnh đêm qua do tín hiệu thắt chặt chính sách của Fed.

Chỉ số USD gần như ổn định ở mức 103,81 trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, dao động gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho màn ra mắt thị trường chứng khoán của Anthropic như một phép thử về tâm lý đối với trí tuệ nhân tạo, đồng thời theo dõi một loạt các cuộc họp quan trọng giữa các nhà lãnh đạo thế giới vào hôm nay.

Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kết thúc chuyến đi châu Á bằng cuộc gặp chưa từng có tiền lệ với các đối tác Trung Quốc, Tập Cận Bình và Vladimir Putin, nhằm thúc đẩy tham vọng kiểm soát vũ khí hạt nhân của ông ngay cả khi Bắc Kinh không muốn biến vấn đề này thành trọng tâm của cuộc gặp.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm điểm trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi đợt niêm yết của Anthropic tại Mỹ. Bên cạnh đó, giá kim loại giảm cũng gây áp lực lên cổ phiếu các công ty kim loại màu.

Chỉ số Nikkei 225 đã đảo chiều đà tăng đầu phiên và giảm 0,3% xuống còn 58.850,70 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm 0,64% xuống còn 3.799,41 điểm.

Anthropic đã định giá đợt IPO của mình ở mức 83 đô la một cổ phiếu, cao hơn phạm vi mục tiêu từ 70 đến 78 đô la một cổ phiếu, trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất trên thị trường chứng khoán từ trước đến nay và là đợt IPO đầu tiên của một nhà phát triển mô hình AI tiên tiến hàng đầu.

Hãng Reuters đưa tin riêng cho biết đợt IPO của Anthropic đã huy động được 81,31 tỷ đô la vào thứ Tư, vượt qua đợt chào bán của SpaceX để giành danh hiệu đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất từ trước đến nay. Cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào thứ Năm.

"Việc IPO của Anthropic và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung-Nga dự kiến diễn ra vào cuối ngày... tác động khiến các nhà đầu tư có thể sẽ kiềm chế giao dịch mạnh mẽ trong khi chờ xem diễn biến sự kiện ra sao", các nhà phân tích tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory cho biết trong một bản ghi chú.

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều đêm qua, với Nvidia giảm gần 3% bất chấp kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, khi các nhà đầu tư thận trọng với việc nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời công ty .

Tại Tokyo, cổ phiếu các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chip hầu hết đều giảm, trong đó Advantest giảm 1,88% và Fujikura giảm 3,9%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, vàng phục hồi nhẹ lên 3.745,66 USD/oz sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một năm tại phiên giao dịch trước đó trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Cùng với đà tăng của giá vàng, các kim loại quý khác như bạc và bạch kim cũng tăng giá lần lượt là 1,3% và 0,71%.