Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 19/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD tăng giá từ mức thấp nhất trong tháng vào đầu phiên giao dịch châu Á vào ngày thứ Hai và giao dịch ổn định ở quanh mức 101,83, khi các cuộc biểu tình bạo lực ở Pháp gây áp lực lên đồng euro. Euro giảm 0,1% xuống 1,1225 USD tại phiên giao dịch châu Á.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm Chủ nhật đã lên án bạo lực bên lề các cuộc biểu tình về chi phí sinh hoạt trong bài phát biểu truyền hình, một ngày sau khi Pháp trải qua những ngày bất ổn nhất trong nhiều năm.

“Các cuộc bất ổn cuối tuần có ảnh hưởng đến euro chủ yếu thông qua trái phiếu Pháp hơn là trực tiếp”, Kieran Williams, Trưởng bộ phận FX châu Á tại InTouch Capital Markets ở London, nhận định.

So với yên Nhật, USD đi ngang ở mức 158,00 JPY/USD khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda phát biểu hôm thứ Hai rằng lạm phát cơ bản đang “rất gần” mục tiêu 2%.

USD đi ngang ở mức 6,6842 CNY/USD trước khi dữ liệu GDP quý III của Trung Quốc được công bố. Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng tốc nhẹ từ mức thấp nhất hơn ba năm.

Tại châu Á, tâm điểm là đồng Indonesia (IDR) sau khi MSCI cảnh báo sẽ hạ xếp hạng thị trường chứng khoán nước này vào tuần trước, khiến chứng khoán sụt 11,6%. IDR đã chạm mức thấp nhất trong gần ba tháng hôm thứ Sáu, đóng cửa ở mức 18.000 IDR đổi 1 USD.

Đô la Úc tăng 0,3% lên 0,6965 USD, trong khi đô la New Zealand đi ngang ở mức 0,5656 USD. Bảng Anh đi ngang ở mức 1,3329 USD.

Giá dầu giảm tại thị trường châu Á ngày thứ Hai, với hợp đồng dầu Brent giảm 1,7% xuống 108,02 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga, do vậy Nga có thể sẽ tăng lượng xuất khẩu nhiên liệu.

Theo công cụ FedWatch của CME Group Thị trường dự đoán 84% rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hai ngày bắt đầu từ 28/10, ít thay đổi so với thứ Sáu.

“Đây là tuần chuẩn bị cho các cuộc họp của Fed vào ngày 28/10 và ECB vào ngày 29/10, vì vậy vị thế giao dịch có khả năng sẽ duy trì thấp và rủi ro từ các tin tức về Pháp sẽ vẫn cao”, Williams của InTouch phát biểu.

Trong thị trường tiền số, bitcoin (BTC=) tăng 1,4% lên 82.067,66 USD, trong khi ether (ETH=) tăng 3,0% lên 2.420,22 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei giảm mạnh do đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ của Mỹ và giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát và lãi suất cao hơn.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 2,05% xuống 63.984,45 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,22% xuống 4.016,34 điểm.

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Nhật Bản diễn ra sau phiên giao dịch giảm điểm trên Phố Wall cuối tuần trước, do sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chip. Giá dầu tăng hơn 3% cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, vốn là yếu tố chính gây ra biến động thị trường trong bối cảnh kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết lạm phát cơ bản "khá gần" với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, làm tăng thêm tầm quan trọng của việc giữ lạm phát ở mức đó.

"Trong khi cổ phiếu liên quan đến chip kéo chỉ số xuống, việc mua vào các cổ phiếu giá trị và phòng thủ sẽ là nền tảng hỗ trợ thị trường", Yuta Okamoto, nhà phân tích thị trường tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory nhận định.

Chỉ số Nikkei 225 có 78 mã tăng giá và 147 mã giảm giá. Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Taiyo Yuden giảm 7,42%, tiếp theo là Sumitomo Electric Ind giảm 5,96%, và Sumco giảm 5,88%.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số là Toho tăng 3,64%, tiếp theo là Baycurrent tăng 2,80%, và Aeon tăng 2,14%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ lên 4.174,54 USD/oz trong bối cảnh các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm nay và chờ đợi những tín hiệu mới về lộ trình chính sách tiền tệ thời gian tới. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ sự lạc quan về sức mạnh nền kinh tế Mỹ và ngạc nhiên trước việc các nền kinh tế toàn cầu đã “vững vàng” như thế bất chấp những cú sốc năng lượng và chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát.