Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 17/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD duy trì ở mức cao nhất trong vòng bảy tuần vào thứ Năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và đưa ra tín hiệu hiệu có thể có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định từ Ngân hàng Anh (BOE) vào cuối ngày và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thứ Sáu.

Đồng USD tăng mạnh cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, sau khi tân Chủ tịch ngân hàng trung ương Kevin Warsh tham gia vào quyết định nhất trí tăng lãi suất, trong khi các quan chức xác nhận đường lối thắt chặt chính sách tiền tệ và dự báo sẽ có thêm một lần tăng lãi suất nữa vào năm 2026.

"Ông Warsh chắc chắn có quan điểm cứng rắn hơn dự kiến, và việc ông đưa ra hướng dẫn về các đợt tăng lãi suất trong tương lai đã làm thị trường bất ngờ, khiến họ định giá lại chính sách ở mức cao hơn, điều này cuối cùng đã đẩy đồng USD tăng giá", Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Úc nói.

Sự mạnh lên của đồng USD đã đẩy euro lên mức 1,1456 USD, gần mức thấp nhất trong 7 tuần, trong khi bảng Anh giữ nguyên ở mức 1,3377 USD trước cuộc họp của Ngân hàng Anh vào cuối ngày thứ Năm.

Ở mức 156,20 JPY/USD, yên Nhật dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần khi thị trường chờ đợi quyết định của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu.

Chỉ số DXY, thước đo giá trị đồng USD so với rổ tiền tệ, giao dịch ở mức 100,33, mức cao nhất kể từ ngày 31/7.

Đô la Úc được giao dịch ở mức 0,7096, và đô la New Zealand giao dịch ổn định ở mức 0,5713 USD.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất hiện dự đoán xác suất khoảng 90% về việc Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Hiện tại, sự chú ý đang tập trung vào BoJ, dự kiến sẽ nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào thứ Sáu và phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đẩy chi phí vay lên cao, cùng với các ngân hàng trung ương lớn khác trong việc chống lại áp lực lạm phát dai dẳng do giá dầu tăng vọt.

Thị trường cũng sẽ tập trung vào bất kỳ tín hiệu nào mà Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đưa ra về thời điểm và tốc độ của bất kỳ đợt tăng lãi suất nào tiếp theo.

"Câu hỏi lớn hơn là Thống đốc Ueda sẽ định hướng như thế nào sau tháng 9, đặc biệt là liệu BoJ có phát tín hiệu về tốc độ bình thường hóa nhanh hơn trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao hay không", các nhà phân tích tại OCBC cho biết trong một bản ghi chú.

Đó có thể là một phép thử quan trọng đối với đồng yên, vốn đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bảy tháng so với đồng USD vào tuần trước khi các vị thế đầu cơ chuyển sang đặt cược mua ròng dựa trên niềm tin ngày càng tăng vào lộ trình thắt chặt chính sách của BoJ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản vẫn duy trì các vị thế bán khống, dự đoán rằng đà tăng gần đây của đồng yên sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin giữ nguyên ở mức 76.562,25 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng điểm khi các nhà đầu tư mua vào các cổ phiếu ngành game và dược phẩm đang giảm mạnh. Bên cạnh đó, thị trường được hỗ trợ bởi giá dầu thô giảm và quyết định chính sách được dự đoán trước từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Chỉ số Nikkei tăng 0,2% sau khi tăng tới 1% vào đầu phiên. Chỉ số Topix tăng 0,6%.

Đêm qua, giá dầu Brent giảm 2,6% khi các báo cáo về việc Ả Rập Xê Út chào bán thêm các lô hàng dầu thô thông qua Oman đã làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đúng như dự đoán rộng rãi, đồng thời phát tín hiệu về khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

"Một yếu tố chính đằng sau sự tăng giá của cổ phiếu ngày hôm nay là những diễn biến đã phần nào làm giảm bớt sự bất ổn trên thị trường", Wataru Akiyama, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities nói và thêm rằng: "Tuy nhiên, mặc dù nhiều lĩnh vực và cổ phiếu đang ghi nhận sự tăng trưởng, thị trường chứng khoán Nhật Bản hiện tại không thể được coi là đang ở vị thế đặc biệt mạnh mẽ".

Ông Akiyama cho biết thêm, các cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất đang giao dịch trong tâm trạng yếu trước quyết định chính sách của BoJ vào thứ Sáu và thị trường vẫn đang phản ánh khả năng chậm lại trong phát triển trí tuệ nhân tạo .

BoJ được dự đoán rộng rãi sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Hai ông lớn trong ngành chip là Advantest và Tokyo Electron là những cổ phiếu kéo chỉ số Nikkei xuống mạnh nhất, giảm lần lượt 1,9% và 2,2%.

Tuy nhiên, một số cổ phiếu liên quan đến AI lại đi ngược xu hướng, với SoftBank Group tăng 1% và nhà sản xuất cáp Fujikura tăng 0,6%.

Các nhà đầu tư cũng chuyển hướng sang cổ phiếu ngành game và dược phẩm, vốn đang tụt hậu so với thị trường chung, giúp cổ phiếu Nintendo tăng 3,8% và Konami tăng 3,7%.

Cổ phiếu của Sumitomo Pharma tăng 4,5%, trong khi cổ phiếu các công ty liên quan đến dầu khí giảm theo giá dầu thô, với Inpex giảm 3,3%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, vàng tăng giá nhẹ lên 4.283,45 USD/oz sau khi chạm mức thấp nhất trong gần sáu tuần ở phiên trước đó trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá tác động của quyết định tăng lãi suất của Fed trong ngày thứ Tư và các tín hiệu cho thấy khả năng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.