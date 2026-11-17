Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng nay, đồng USD đã tăng giá lên mức cao nhất so với rổ tiền tệ kể từ tháng 4/2025, do tác động bởi dữ liệu lạm phát cao của tuần trước và bình luận cứng rắn của Fed.

Sau khi Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế quan "Ngày Giải phóng" vào tháng 4 năm ngoái do lo ngại về sự suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản Mỹ, đồng USD đã giảm mạnh tuy nhiên nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và thị trường chứng khoán sôi động, đồng USD đã phục hồi và giúp khôi phục lại phần nào sức hấp dẫn của đồng tiền này.

Dữ liệu lạm phát khả quan tuần trước và dự đoán về việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất đã giúp đồng USD tăng giá trong những phiên giao dịch gần đây.

Chỉ số đồng USD tăng 0,1% lên 103,50, đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025. Đồng EUR giảm 0,1% xuống còn 1,1007 USD.

"Với lạm phát vẫn ở mức đáng lo ngại và khả năng chính sách tiền tệ thắt chặt bất ngờ vào năm 2027, tỷ giá EUR/USD ở mức 1.08 có vẻ khả thi cho đến cuối năm", Benjamin Ford, nhà nghiên cứu tại công ty nghiên cứu và chiến lược kinh tế vĩ mô Macro Hive, nhận định.

Dữ liệu tuần trước cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 10 giúp củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.

Tuần trước, sau khi dữ liệu lạm phát vượt qua ngưỡng do Thống đốc Fed Christopher Waller đặt ra để xem xét nâng tốc độ tăng lãi suất, khả năng lãi suất tăng thêm nửa điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 của Fed đã tăng lên trong thời gian ngắn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 95% về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed kéo dài hai ngày, kết thúc vào ngày 9/12.

Macro Hive’s Ford nhận định trong một báo cáo: "Fed sẽ không có nhiều thời gian để kiềm chế lạm phát vì hai lý do: Thứ nhất, lạm phát quốc gia được đo lường thông qua các cuộc khảo sát khu vực, các cuộc khảo sát này cho thấy áp lực giá cả đang gia tăng. Thứ hai, tình trạng này đang diễn ra song song với việc biên lợi nhuận được cải thiện: doanh nghiệp đang chuyển chi phí đầu vào tăng cao sang giá bán, đi kèm với đó là khả năng tăng lương cũng tạo thêm áp lực lên chi phí và giá cả."

Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định vào hôm qua rằng các công nghệ mới nổi sẽ có tác động đáng kể đến nền kinh tế, nhưng các kịch bản có thể xảy ra rất đa dạng, từ tăng trưởng mạnh mẽ với lợi ích được chia sẻ rộng rãi đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và khả năng suy giảm nếu lợi nhuận đầu tư dự kiến không đạt kỳ vọng.

Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi kết quả kinh doanh quý 3 của Nvidia, công ty dẫn đầu ngành công nghiệp AI, dự kiến được công bố vào quý III, cùng với việc Anthropic ra mắt thị trường trong tuần này nhằm tìm kiếm tín hiệu về khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Đồng USD giảm 0,2% xuống còn 159,38 USD khi thị trường đánh giá tác động tiềm tàng lên chính sách của BOJ từ dữ liệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản suy giảm 0,1% hàng năm trong quý 3 (tháng 7-9).

Tỷ giá đồng JPY vẫn ở gần mức mà thị trường dự đoán hồi đầu năm nay rằng các nhà chức trách Mỹ và Nhật Bản sẽ thực hiện can thiệp.

"Trừ khi sự suy yếu lan rộng sang tiền lương, dịch vụ và nhu cầu nội địa cơ bản, BoJ có khả năng sẽ bỏ qua giai đoạn khó khăn này," Masahiko Loo, chiến lược gia trưởng về trái phiếu tại State Street Investment Management ở Tokyo, nhận định.

Đồng USD mạnh hơn đã gây áp lực lên đồng GBP, khiến đồng GBP giảm 0,2% xuống còn 1,3191 USD khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu về tăng trưởng việc làm và lạm phát của Anh vào cuối tuần này.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin ổn định ở mức 64.856 USD, vẫn trong tình trạng dễ bị tổn thương sau đợt giảm mạnh kéo dài ba ngày khiến tài sản kỹ thuật số lớn nhất này chạm mức thấp nhất trong bốn tháng vào cuối tuần.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 1%, theo đà bán tháo trên thị trường Phố Wall, khi các nhà đầu tư vẫn đứng ngoài cuộc trước thềm công bố kết quả kinh doanh quý 3 của Nvidia và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,1% xuống còn 58.998,39 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,29% xuống còn 3.850,41 điểm.

Cổ phiếu các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chip dẫn đầu đà giảm, với Advantest giảm 5,07%, Kioxia Holdings giảm 4,58% và SoftBank Group giảm 4,1%.

"Sự thận trọng trước thềm công bố kết quả kinh doanh của Nvidia và đợt IPO của Anthropic... được cho là sẽ khiến các nhà đầu tư không mua vào mạnh tay, làm gia tăng áp lực lên giá cổ phiếu," nhà phân tích Yoshitaka Araya của Monex Securities cho biết trong một báo cáo.

Cổ phiếu của các công ty vốn hóa lớn tại Mỹ và các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả Nvidia đã giảm mạnh đêm qua do lo ngại về triển vọng của ngành sau khi Tổng Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, từ chức tuần trước.

Nhu cầu đối với cổ phiếu AI cũng giảm bớt sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố nỗ lực siết chặt hơn nữa việc Trung Quốc tiếp cận các chip AI tiên tiến từ các công ty như Nvidia, trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cổ phiếu các công ty thăm dò năng lượng giảm 3,7% do giá dầu giảm vì kỳ vọng nguồn cung dư thừa, gây áp lực lên toàn ngành, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm khiến cổ phiếu ngân hàng giảm 3,07%.

Tình hình thị trường nhìn chung khá tiêu cực, với 62 mã tăng giá trên chỉ số Nikkei 225 so với 162 mã giảm giá và 1 mã không đổi.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, vàng giao dịch quanh mức thấp nhất trong hơn một năm, khoảng 3.856,52 USD/oz do đồng đô la Mỹ mạnh lên và nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12/2026 trong khi chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed để tìm kiếm tín hiệu chính sách mới.