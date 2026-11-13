Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 13/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng nay, USD duy trì ở mức cao nhất trong 19 tháng sau một tuần tăng mạnh thị trường ngày càng kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Diễn biến này đã đẩy yên Nhật trở lại gần ngưỡng quan trọng là 160 JPY/USD, khiến các nhà đầu tư cảnh giác trước khả năng Nhật Ban can thiệp vào thị trường.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần một thỏa thuận với Iran, đồng thời, các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn thường lệ vào tháng tới. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm đã tăng 34 điểm cơ bản trong hai phiên giao dịch vừa qua, mức tăng mạnh nhất trong hai ngày trong vòng 3 năm rưỡi.

Euro giảm 0,1% xuống còn 1,1049 USD, dao động gần mức thấp nhất so với USD kể từ tháng 4/2025. Trong tuần, euro đã giảm 0,8% và đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 9.

Tuần này, các quan chức Fed nhận định rằng lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao dai dẳng, một số người thậm chí sẵn sàng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản nếu áp lực giá cả không giảm. Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà đầu tư đang dự báo 14,5% khả năng tăng lãi suất mạnh vào tháng tới, tăng từ 0% tuần trước.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao những biến động trên thị trường cổ phiếu công nghệ sau sự ra đi của CEO Nvidia, Jensen Huang trong bối cảnh lĩnh vực này đang chịu áp lực từ các vấn đề về nguồn vốn và quy định.

Theo Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth của Úc: "Nếu thị trường chứng khoán tiếp tục bán tháo mạnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đồng USD. Nhưng tôi nghĩ vẫn có khả năng thị trường sẽ tiếp tục đà tăng mạnh trong thời gian ngắn sắp tới, đặc biệt là khi các quan chức Fed sẽ có những phát biểu chính thức vào tuần tới. Nếu chúng ta thấy thêm sự ủng hộ cho việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, thì đồng USD sẽ còn tăng giá hơn nữa".

Yên Nhật hầu như không thay đổi ở mức 159,875 so với USD, gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp của chính phủ.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama khẳng định chính phủ sẽ có phản ứng thích hợp trước sự biến động của tiền tệ khi yên Nhật chạm mốc quan trọng 160.

Chỉ số USD Index, thước đo giá trị đồng đô la so với một rổ tiền tệ, giảm 0,05% xuống còn 103,17, duy trì ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025.

Đô la Úc đã giảm khoảng 2,5% trong tháng qua, trở thành đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong nhóm G10 so với đồng USD và là đồng tiền duy nhất được dự báo sẽ có cắt giảm lãi suất vào năm tới. Mức giá hiện tại là 0,68 USD trong phiên giao dịch đầu ngày.

Đồng USD nhìn chung ổn định so với đồng france Thụy Sĩ (CHF), giao dịch ở mức 0,835, dao động gần mức cao nhất trong một tháng.

Giá dầu thô tương lai của Mỹ đóng cửa tăng 2,55% vào thứ Năm sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út leo thang và tình trạng gián đoạn vận chuyển tiếp tục diễn ra ở eo biển Hormuz.

Thị trường chứng khoán

Trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số Nikkei của Nhật Bản phục hồi sau đợt giảm mạnh tuần trước nhờ kết quả kinh doanh khả quan và những tín hiệu tích cực về trí tuệ nhân tạo (AI) đã hỗ trợ tâm lý thị trường, bất chấp những biến động xung quanh nhà sản xuất chip Nvidia.

Tính đến 01:40 GMT, chỉ số Nikkei tăng 1,25% lên 61.576,91 điểm, đưa chỉ số này đi đúng hướng để kết thúc tuần với mức tăng hàng tuần là 7,3%, mức tăng lớn nhất kể từ tuần ngày 15/6.

Chỉ số Topix tăng 0,63% lên 3.962,08 điểm và đang hướng tới mức tăng hàng tuần khoảng 7%, mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 8/2024.

Cổ phiếu ngành bán dẫn dẫn đầu đà tăng của chỉ số Nikkei, với Advantest tăng 5,9%, Tokyo Electron tăng 3% và Kioxia tăng 2,9%.

Đà tăng điểm diễn ra bất chấp việc cổ phiếu Nvidia bị bán tháo đêm trước, kéo theo sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất chip đối thủ như Broadcom AVGO.O và Alphabet GOOGL.O lại tăng điểm, cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vẫn được duy trì.

"Sự tăng giá của cổ phiếu các công ty liên quan đến chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, vốn đã chịu áp lực trong một thời gian khá dài, dường như là một yếu tố đằng sau sự tăng điểm của chỉ số Nikkei và Topix trong tuần này", Maki Sawada, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities, nhận định.

Các báo cáo xung quanh việc CEO Jensen Huang của Nvidia từ chức cũng làm dấy lên những câu hỏi về định hướng tương lai của công ty và những tác động đối với chính sách xuất khẩu chip của Mỹ cũng như khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Theo Ông Sawada, cổ phiếu Nhật Bản đã suy yếu trong phiên giao dịch trước đó do lo ngại về những diễn biến liên quan đến Nvidia, tạo tiền đề cho sự phục hồi vào thứ Sáu.

Tình hình thị trường nhìn chung tích cực, với 138 mã cổ phiếu tăng giá trên chỉ số Nikkei 225, so với 82 mã giảm giá và 5 mã không đổi.

Cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn giao dịch Tokyo tăng 1%, theo đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong bối cảnh đồn đoán về khả năng tăng lãi suất của Mỹ . Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh vào cuối ngày.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số là Amada Co 6113.T với mức tăng 9,46%, tiếp theo là Socionext với mức tăng 6,77% và Trend Micro với mức tăng 6,61%.

Những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là Terumo, giảm 7,39%, tiếp theo là Haseko, giảm 6,12%, và Mercari, giảm 3,68%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng giao dịch quanh 3.883,05 USD/oz, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một năm tại phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn đang trên đà giảm trong tuần trong bối cảnh giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về lãi suất cao kéo dài tại Mỹ.