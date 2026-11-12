Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 12/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, USD duy trì ở mức cao nhất trong một tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác do được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, trong khi yên Nhật tăng nhẹ lên mức 160, một mốc quan trọng về mặt tâm lý.

Chỉ số USD Index, đo lường giá trị đồng đô la Mỹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt bao gồm yên Nhật và euro, đã tăng 0,63% lên 102,85, mức cao nhất kể từ ngày 14/10.

Các nhà đầu tư đã tăng cường đặt cược vào việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa sau khi dữ liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự kiến. Đồng thời, các quan chức Fed ​​bày tỏ lo ngại về lạm phát dai dẳng và để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Một số công ty môi giới lớn, bao gồm cả Goldman Sachs, đang dự đoán sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào đầu năm tới, ngoài đợt tăng hồi tháng 12.

Chủ tịch Fed New York, John Williams, dự kiến ​​sẽ tham gia một cuộc thảo luận vào cuối ngày hôm nay. Sự kiện này sẽ được theo dõi sát sao do trước thềm cuộc họp FOMC tháng 10, ông từng nhận định Fed vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng lãi suất. Theo nhận định của Gavin Friend, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Úc, trong một báo cáo: "Chỉ hai tuần sau đó, trong bối cảnh báo cáo CPI tháng 10 cao hơn dự báo, các quan chức Fed dường như đang liên tục đưa ra những phát biểu ủng hộ việc tăng lãi suất. Bất kỳ tín hiệu định hướng chính sách nào từ Williams cũng sẽ được thị trường nắm bắt ngay lập tức."

Euro tăng 0,09% so với USD, đạt mức 1,1099, trong khi bảng Anh giao dịch ở mức 1,328. Đô la Úc giảm nhẹ 0,03% so với đồng USD, xuống còn 0,6845, trong khi đô la New Zealand tăng nhẹ 0,04% lên 0,5564.

So với yên Nhật, đồng USD giảm 0,12% xuống còn 159,58 JPY/USD, mặc dù đồng tiền này vẫn được hỗ trợ bởi chênh lệch lãi suất lớn khi các nhà đầu tư tăng kỳ vọng vào việc Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Ông Toichiro Asada, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản, một trong hai nhà hoạch định chính sách ôn hòa đã phản đối quyết định tăng lãi suất vay lên 1,25% hồi tháng 9, dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu và tổ chức họp báo vào cuối ngày.

"Nếu ông Asada phát tín hiệu về lập trường thận trọng đối với việc tăng lãi suất thêm nữa, sự khác biệt trong lập trường chính sách tiền tệ giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ trở nên rõ nét hơn, có khả năng dẫn đến việc mua USD kết hợp với bán yên Nhật", một nhà phân tích tại ngân hàng MUFG nhận định.

Nhiều nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters dự đoán ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng tới.

Dữ liệu từ BoJ công bố hôm nay cho thấy giá bán buôn tại Nhật Bản đã tăng 7,1% tính đến tháng 10, cao hơn mức tăng 6,8% cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin giảm 0,59% xuống còn 73.876,57 USD. Ether giảm 0,78% xuống còn 2.052,27 USD.

Thị trường chứng khoán

Trong phiên giao dịch sáng nay, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng nhẹ do được hỗ trợ bởi cổ phiếu công nghệ mặc dù các nhà cung cấp liên kết với Nvidia là Advantest và Ibiden giảm điểm trong bối cảnh bất ổn xung quanh nhà sản xuất chip AI của Mỹ.

Chỉ số Nikkei tăng 0,33% lên 61.448,21 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 0,59% lên 3.952,62 điểm.

"Tương lai của Nvidia không rõ ràng khiến cổ phiếu của các công ty có mối quan hệ mật thiết với họ lại giảm giá", Daisuke Hashizume, chiến lược gia cấp cao tại Daiwa Securities, nhận định và thêm rằng: "Tuy nhiên, theo xu hướng của các công ty cùng ngành trên phố Wall, cổ phiếu của các công ty sản xuất chip khác cũng tăng. Thị trường kỳ vọng rằng các công ty cùng ngành với Nvidia có thể hưởng lợi từ những bất ổn của Nvidia".

Theo nguồn tin đáng tin cậy của Reuters, hội đồng quản trị của Nvidia (NVDA.O) sẽ họp vào thứ Tư để quyết định liệu có nên bãi nhiệm CEO Jensen Huang hay không. Nhà cung cấp bộ xử lý AI hàng đầu thế giới này đang phải đối mặt với những cáo buộc về hai vụ ngoại tình liên quan đến người lãnh đạo lâu năm của công ty.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest giảm 2,89% và nhà sản xuất linh kiện điện tử Ibiden giảm 6,11%.

Mặt khác, nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron tăng 2,57% và nhà sản xuất chip nhớ Kioxia tăng 2,4%. Cổ phiếu của SoftBank Group một nhà đầu tư công nghệ, đã tăng 0,67%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, 64% tăng giá, 31% giảm giá và 3% giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ xuống 3.979 USD/oz do đồng bạc xanh duy trì ở mức cao nhất trong gần một tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác trong bối cảnh thị trường gia tăng dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất vào tháng 12/2026 khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố cao hơn dự kiến.