Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 12/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giữ vững gần mức cao nhất trong vòng 1,5 năm trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại châu Á, khi xung đột leo thang ở Trung Đông khiến nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước thời điểm dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố trong tuần này, có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ.

Giá dầu biến động trái chiều sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tăng cường tấn công vào Saudi Arabia, trong khi hai tàu chở dầu bị tấn công cuối tuần qua. Giá dầu cũng chịu tác động từ thông báo hôm Chủ nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga. Hợp đồng dầu Brent giảm 1% xuống 103,55 USD/thùng trong phiên châu Á.

Chỉ số DXY, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giảm nhẹ xuống 102,14 nhưng vẫn gần mức đỉnh 18 tháng đạt được tuần trước. Giao dịch diễn ra trong biên độ hẹp do thị trường Nhật đóng cửa nghỉ lễ, làm thanh khoản trong khu vực suy giảm.

“Chúng tôi dự báo lực lượng Houthi sẽ tiếp tục tấn công vào các tài sản năng lượng của Saudi Arabia, khiến dầu và đồng USD tăng giá”, các nhà phân tích tại Commonwealth Bank of Australia viết trong một báo cáo. Họ cũng lưu ý Iran đã xác nhận nhận được đề xuất hòa bình từ Mỹ qua trung gian, nhưng “không kỳ vọng có đột phá trong tuần này.”

So với yên Nhật, USD giảm 0,14% xuống 158,160 JPY/USD. Đô la Úc và đô la New Zealand gần như đi ngang ở mức lần lượt 0,6988 USD và 0,5614 USD.

Ngoài các tin tức chính trị, thị trường đang tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) được công bố vào thứ Tư, một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng cuối cùng trước cuộc họp lãi suất cuối tháng 10 của Fed.

Dữ liệu tuần trước cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục giảm trong đầu tháng 10, khi chi phí sinh hoạt tăng do xung đột Trung Đông làm xấu đi triển vọng kinh tế của các hộ gia đình.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất trong tháng 9 - lần đầu tiên kể từ năm 2023 để kiềm chế lạm phát, và thị trường đang theo dõi sát dữ liệu kinh tế để đánh giá liệu các nhà hoạch định chính sách có hành động thêm. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện định giá 81% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này, tăng từ mức 51% một tháng trước.

Các nhà phân tích Barclays cho rằng đà tăng của USD có thể tạm dừng trong ngắn hạn, do biến động mạnh trên thị trường trái phiếu đã thắt chặt điều kiện tài chính toàn cầu, khiến Fed chưa vội tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, đặc biệt nếu số liệu CPI thấp.

Các đợt bán tháo trái phiếu nghiêm trọng trong vài tuần qua khiến nhà đầu tư lo ngại, khi chi phí vay mượn toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ do lo ngại lạm phát, giá năng lượng và nợ công tăng cao.

Euro tăng gần 0,1% lên 1,121 USD, sau khi ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp, đồng tiền chung Euro chịu áp lực từ lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp trong bối cảnh bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

“Vẫn còn quá sớm để nói liệu chi phí vay mượn cao hơn có đủ để buộc chính phủ Pháp thực hiện kỷ luật tài khóa mạnh hơn hay không,” các chiến lược gia ngoại hối của OCBC nhận định. Họ cho rằng EUR/USD sẽ đi ngang, vì cường độ của các tin tức tài khóa và chính trị Pháp khó duy trì lâu, và bất kỳ đợt tăng nào của euro cũng sẽ bị giới hạn bởi những thách thức mang tính cấu trúc của châu Âu.

Bảng Anh gần như không đổi ở mức 1,3245 USD. So với nhân dân tệ, USD đi ngang ở mức 6,6927 CNY/USD.

Trong thị trường tiền số, bitcoin tăng 0,2% lên 83.788,50 USD, trong khi ether tăng 0,15% lên 2.540,08 USD.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch trong kỳ nghỉ lễ.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.200,23 USD/oz khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này để dự báo triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.