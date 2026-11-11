Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 11/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD duy trì đà tăng, neo gần mức cao nhất trong hai tuần khi báo cáo lạm phát cao hơn dự kiến và những phát biểu mang quan điểm cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã củng cố kỳ vọng rằng cơ quan này sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng đô la so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ổn định ở mức 102,22, tiến gần đến mức cao nhất kể từ ngày 28/10. Chỉ số này tăng 0,5% vào thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 10 do chi phí thực phẩm và chỗ ở tăng cao.

Theo Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group Ltd ở Melbourne: "Thị trường lãi suất không chỉ đơn thuần phản ánh việc dự báo một đợt tăng lãi suất nữa. Nó đang đặt câu hỏi về mức độ thắt chặt mà chính sách tiền tệ của Mỹ cuối cùng có thể cần phải thực hiện, và đó là một cuộc tranh luận có tầm quan trọng hơn nhiều đối với các tài sản rủi ro".

Euro và bảng Anh giữ nguyên ở mức lần lượt là 1,1168 USD và 1,3345 USD. So với yên Nhật, USD không đổi ở mức 158,715 JPY/USD. Đô la Úc tăng 0,1% lên 0,6870 USD, phục hồi nhẹ sau khi chạm đáy bảy tháng, trong khi đô la New Zealand giữ nguyên ở mức 0,5605 USD.

Những bình luận từ các thành viên bỏ phiếu của Ủy ban hoạch định lãi suất thuộc Fed cho thấy sự lo ngại về lạm phát cao đã củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất hơn nữa, khiến các nhà đầu tư gần như từ bỏ các dự đoán rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo (ngày 9/12).

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới là 91,9%, tăng từ 84% một ngày trước đó. Thị trường đã loại bỏ hoàn toàn khả năng tạm dừng tăng lãi và dự đoán xác suất tăng lãi suất 50 điểm cơ bản là 9,1%, đồng thời đánh giá khả năng tăng lãi suất lần thứ hai vào tháng 01/2027 là khá cao.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 13,8 điểm cơ bản, đạt 4,996%.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin giảm 0,3% xuống còn 73.566,45 USD trong khi ether giảm 0,5% xuống còn 2.044,61 USD, cả hai đều đang giao dịch gần mức thấp nhất trong ba tháng.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp trong ngày thứ Tư, khi các số liệu kinh tế và báo cáo kết quả kinh doanh giúp khôi phục phần nào niềm tin của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), vốn chịu áp lực bán mạnh trong thời gian gần đây.

Chốt phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,80% lên 60.942,48 điểm, trong khi chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,79% lên 3.924,51 điểm.

Theo khảo sát của Reuters công bố ngày thứ Tư, niềm tin của các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản trong tháng 11 tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm, nhờ nhu cầu bán dẫn bùng nổ, qua đó củng cố tâm lý lạc quan trên diện rộng.

Tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong phiên trước sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất. Tuy nhiên, sau giờ giao dịch, công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI CoreWeave cho biết dự kiến sẽ bắt đầu có lãi trên cơ sở điều chỉnh trong nửa đầu năm 2028.

Trong khi đó, Wall Street Journal đưa tin doanh thu quý của OpenAI, công ty vận hành ChatGPT, tăng khoảng 50% lên 10 tỷ USD, mặc dù doanh nghiệp này vẫn tiếp tục ghi nhận khoản lỗ hoạt động lớn.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến AI trên toàn cầu đã giảm mạnh trong tuần trước do lo ngại Quốc hội Mỹ có thể làm chậm dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này, sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Wataru Akiyama, chiến lược gia cổ phiếu tại Nomura Securities, cho biết sự chú ý của nhà đầu tư hiện chuyển sang báo cáo kết quả kinh doanh quý III của Nvidia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực AI, dự kiến công bố vào tuần tới.

Theo ông Akiyama, nếu kết quả kinh doanh của Nvidia đủ tích cực để xoa dịu những lo ngại về triển vọng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp AI và bán dẫn, tác động tích cực có thể lan tỏa sang các công ty AI lớn tại Nhật Bản, trở thành một trong những động lực giúp giá cổ phiếu nhóm này phục hồi.

Ở chiều ngược lại, SoftBank Group, một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực AI tại Nhật Bản, công bố sau phiên giao dịch ngày thứ Ba rằng tập đoàn đã chuyển sang ghi nhận khoản lỗ ròng 1.100 tỷ yen (tương đương 6,93 tỷ USD) trong quý II. Cổ phiếu SoftBank giảm 3,02% trong phiên ngày thứ Tư.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ vào đầu phiên lên 4.039,07 USD/oz nhưng vẫn duy trì gần mức thấp nhất trong một tuần do dữ liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ cao hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng tới.