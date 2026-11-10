Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 10/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD nhận được lực hỗ trợ sau một số phiên giao dịch biến động mạnh và duy trì đà ổn định trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại châu Á, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ. Kết quả lạm phát cao hơn dự kiến có thể thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá nếu làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Trước đó, giá dầu giảm mạnh cùng với đà tăng của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch qua đêm đã gây sức ép lên đồng USD, khi nhà đầu tư chuyển hướng trở lại các tài sản có mức độ rủi ro cao hơn.

Đô la Úc (AUD) - đồng tiền nhạy cảm với diễn biến thương mại và tâm lý thị trường - tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, lên mức 0,6921 USD vào đầu phiên thứ Ba. Trong khi đó, đô la New Zealand (NZD) thậm chí tăng mạnh hơn, lên mức 0,5624 USD. Cả hai đồng tiền đều duy trì ổn định trong phiên giao dịch sáng tại châu Á.

Đồng euro tăng 0,7% trong phiên giao dịch qua đêm, lên mức 1,1220 USD, đảo chiều so với mức giảm trong phiên thứ Sáu trước đó, sau khi số liệu việc làm tích cực của Mỹ đẩy đồng USD và kỳ vọng lãi suất tăng cao. Qua đó, tỷ giá cặp tiền này quay trở lại vùng giữa của biên độ giao dịch đã duy trì trong khoảng một tháng qua.

Thị trường hiện duy trì trạng thái nắm giữ ròng đồng USD ở mức cao. Chỉ số USD (DXY) đã tăng trong năm nay khi kỳ vọng ban đầu về việc Mỹ cắt giảm lãi suất nhanh chóng chuyển sang dự báo tăng lãi suất, sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đẩy giá năng lượng tăng cao và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ công bố hôm thứ Sáu vừa qua ghi nhận kết quả vượt xa dự báo, với số việc làm mới tăng hơn gấp đôi mức kỳ vọng. Diễn biến này khiến thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng tới lên 85%.

Theo khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế, lạm phát toàn phần của Mỹ trong tháng 10 được dự báo tăng lên 3,9%, trong khi lạm phát cơ bản dự kiến ở mức 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích nhận định nếu số liệu thực tế cao hơn các mức dự báo này, kỳ vọng Fed tăng lãi suất sẽ tiếp tục gia tăng, qua đó nhiều khả năng hỗ trợ đồng USD tăng giá.

Ông Imre Speizer, chiến lược gia tại Westpac ở Auckland, nhận định: “Dư địa để thị trường nâng thêm kỳ vọng về lãi suất trong cuộc họp tháng 12 là không nhiều, nhưng kỳ vọng lãi suất đối với các cuộc họp tiếp theo có thể tiếp tục tăng lên”.

Hiện thị trường đã phản ánh kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt tăng lãi suất vào giữa năm tới. Tuy nhiên, triển vọng này phần nào suy giảm trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây biến động mạnh, do lo ngại việc đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo tại Quốc hội Mỹ có thể dẫn tới các quy định quản lý chặt chẽ hơn và làm chậm lại đà phát triển của ngành AI.

Trong một báo cáo gửi khách hàng, các chiến lược gia Thierry Wizman và Gareth Berry của Macquarie nhận định: “Đây có thể là yếu tố làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2027 và góp phần thiết lập mức đỉnh của đồng USD”.

Bảng Anh (GBP), vốn nhận được lực hỗ trợ kể từ khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) lần đầu tiên tăng lãi suất sau ba năm vào tuần trước, hiện giao dịch ở mức 1,3441 USD/GBP, nằm trong vùng biên độ đã duy trì trong gần một năm rưỡi qua.

Đồng tiền Nhật Bản (JPY) dao động quanh mức 157,97 JPY/USD. Trong sáu tháng qua, đồng yên là đồng tiền có diễn biến tốt nhất trong nhóm G10 so với đồng USD, nhờ các biện pháp can thiệp mạnh mẽ của nhà chức trách Nhật Bản.

Số liệu công bố hôm thứ Hai cho thấy Nhật Bản đã bán ra lượng ngoại tệ trị giá 97 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng yên trong giai đoạn cuối tháng 7 và tháng 8, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn thập kỷ so với đồng USD.

Nguy cơ nhà chức trách Nhật Bản tiếp tục bán USD để can thiệp thị trường đang góp phần giữ ổn định đồng yên, ngay cả khi kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất trong tháng 12 gần đây đã suy giảm.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 3% khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh, tiếp tục đà phục hồi sau đợt bán tháo lĩnh vực công nghệ cuối tuần trước.

Chỉ số Nikkei tăng 2,88% lên 60.471,05 điểm, phục hồi phần lớn mức giảm cuối tuần trước. Chỉ số Topix tăng 2,27% lên 3.904,67 điểm.

"Việc chỉ số Nikkei tăng mạnh trong hai phiên gần đây là điều bất ngờ. Nhưng lợi nhuận bị hạn chế vì các nhà đầu tư không muốn đặt cược vào việc chỉ số Nikkei vượt qua mốc 61.000 điểm", Kazuaki Shimada, chiến lược gia trưởng tại IwaiCosmo Securities nói.

Chỉ số Nikkei giảm gần 6% vào thứ Sáu khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) giảm mạnh do lo ngại Quốc hội Mỹ có thể làm chậm lại đầu tư vào AI sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cổ phiếu của nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group tăng vọt 14,38%, trong khi các cổ phiếu liên quan đến chip như Advantest và Tokyo Electron lần lượt tăng 4,93% và 5,66%.

Mức tăng này đạt được bất chấp việc cổ phiếu Nvidia giảm 4,2% đêm qua do những tranh cãi xung quanh CEO Jensen Huang.

"Cho đến nay, thị trường nhận thấy tác động của vấn đề này chỉ giới hạn ở Nvidia chứ không phải toàn ngành", Shimada của IwaiCosmo nhận định.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip nhớ Kioxia tăng 7,6%. Một số nhà đầu tư đã bán cổ phiếu Kioxia mua bằng tiền vay ký quỹ hôm thứ Sáu để tránh bị ký quỹ bổ sung. Theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, số lượng cổ phiếu mua bằng tiền vay ký quỹ đang lưu hành đã giảm xuống còn 48,22 triệu cổ phiếu từ 52,85 triệu cổ phiếu một ngày trước đó. Kioxia chiếm một phần đáng kể trong các vị thế mua ký quỹ đang lưu hành sau khi nổi lên như một động lực chính thúc đẩy đà tăng của chỉ số Nikkei lên mức cao kỷ lục vào tháng Sáu. Kể từ đó, cổ phiếu này đã bị ảnh hưởng bởi tâm lý suy yếu đối với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ xuống 4.128,48 USD/oz sau khi tăng hơn 1% vào phiên trước đó trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối ngày để đưa ra dự đoán về động thái chính sách tiếp theo của Fed.