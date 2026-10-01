Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 1/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường vàng

USD duy trì ở mức cao nhất trong gần hai tháng vào thứ Năm, được hỗ trợ do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng trước lo ngại về áp lực giá cả toàn cầu leo thang bắt nguồn từ cuộc chiến ở Trung Đông.

Dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 8, cùng với việc điều chỉnh giảm số liệu của tháng 7, đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, sự gia tăng lạm phát ở khu vực đồng euro do giá năng lượng tăng cao tiếp tục tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.

So với đồng USD, euro giảm nhẹ xuống còn 1,1330 USD trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á. Đồng tiền chung châu Âu đã ghi nhận mức giảm gần 2,5% trong tháng 9, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2025, do lo ngại về nợ công và nguồn cung năng lượng tại châu Âu.

Tỷ giá GBP/USD ổn định ở mức 1,3264 sau khi giảm 2,1% trong tháng trước, cũng chịu áp lực do đồng USD mạnh hơn. USD đang ở gần mức cao nhất trong hai tháng so với rổ tiền tệ và DXY hiện đứng ở mức 101,48, sau khi tăng 2% trong tháng 9.

"Tôi nghĩ thị trường đã đúng khi phần nào điều chỉnh kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất liên tiếp... nhưng tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là sẽ không còn những đợt tăng lãi suất nào nữa trong tương lai. Tuy nhiên, bạc xanh dường như đang nhạy cảm hơn với biến động của trái phiếu Chính phủ 10 năm, hơn là với việc dự đoán thời điểm Fed tăng lãi suất", Ray Attrill, người đứng đầu chiến lược ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Úc, nhận định.

Tháng 9 vừa qua, trái phiếu toàn cầu đã chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm, đẩy lợi suất tăng cao do tình hình tài chính chính phủ xấu đi, lượng phát hành trái phiếu dư thừa và lạm phát gia tăng.

Việc giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong tháng này đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn giảm nhẹ, nhưng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm vẫn đạt mức cao kỷ lục trong đêm qua.

Ở những nơi khác, yên Nhật giảm 0,2% xuống còn 157,82 JPY/USD, mặc dù đã tăng gần 1,5% vào tháng trước.

"Đồng yên Nhật là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10 (tháng 9), và sự e ngại của thị trường trước các biện pháp can thiệp rõ ràng đang có tác động", Kit Juckes, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại Societe Generale nói.

Một số nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) nhận thấy cần phải đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất hoặc đưa đến gần mức "mục tiêu" của ngân hàng trung ương trong thời gian sớm nhất, theo bản tóm tắt các ý kiến tại cuộc họp tháng 9 của ngân hàng này được công bố hôm thứ Năm.

Đô la Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 0,6940 USD vào thứ Năm, khi các nhà đầu tư dự đoán khả năng Ngân hàng trung ương Úc (RBA) chưa tăng lãi suất trong thời gian tới sau khi lạm phát trong nước thấp hơn so với dự báo.

Đô la New Zealand đã giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2025 và hiện đang ở mức 0,5636 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng lên mức cao nhất trong hơn sáu tuần, được thúc đẩy bởi sự tăng giá của một số cổ phiếu liên quan đến chip có trọng số lớn sau khi kết quả kinh doanh khả quan từ Micron Technology làm dấy lên lạc quan về đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 2,28% lên 68.276,92 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 8. Chỉ số Topix tăng nhẹ 0,03% lên 4.109,4 điểm.

Bản tóm tắt các ý kiến từ cuộc họp chính sách tháng 9 của Ngân hàng Nhật Bản, được công bố hôm thứ Năm , cho thấy một số nhà hoạch định chính sách nhận thấy cần phải đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất hoặc đưa lãi suất đến gần mức mục tiêu của ngân hàng trung ương sớm hơn, củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt hơn nữa.

"Trong bối cảnh bất ổn kéo dài ở Trung Đông, rủi ro lạm phát dường như đang quay trở lại tâm điểm chú ý trên thị trường chứng khoán Nhật Bản", ông Wataru Akiyama, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities nói.

Hôm thứ Tư, Micron dự báo doanh thu quý vượt ước tính và cho biết khách hàng đã tăng cam kết theo các thỏa thuận cung cấp dài hạn lên 32 tỷ đô la, báo hiệu nhu cầu không suy giảm đối với chip nhớ AI.

Tuy nhiên, Akiyama cảnh báo không nên quá lạc quan về đợt tăng giá cổ phiếu liên quan đến AI: "Lợi nhuận từ các công ty như Micron Technology chắc chắn là những yếu tố tích cực, nhưng chúng ta cần lưu ý khả năng bất kỳ khoản tăng nào cũng có thể được thúc đẩy bởi những tin tức nhất thời liên quan đến lợi nhuận".

Cổ phiếu các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã phản ứng tích cực với dự báo của Micron, với nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest 6857.T tăng 7%, nhà sản xuất linh kiện điện tử Murata Manufacturing tăng mạnh 6% và nhà sản xuất chip nhớ Kioxia tăng 4%.

Tình hình thị trường nhìn chung tiêu cực, với 157 mã giảm giá so với 68 mã tăng giá trên chỉ số Nikkei.

Tính theo phần trăm, những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trên chỉ số là công ty bảo hiểm Tokio Marine Holdings, giảm 4,11%, tiếp theo là công ty bảo hiểm T&D Holdings, giảm 3,18%, và ngân hàng khu vực Fukuoka Financial Group, giảm 3,02%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.146 USD/oz sau khi tăng nhẹ phiên hôm trước do chỉ số lạm phát của Mỹ công bố hôm thứ Tư thấp hơn dự kiến nhưng đã giảm vào cuối phiên. Các nhà đầu tư đang tập trung chờ đợi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tháng 9 để dự đoán lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.