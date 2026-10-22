Điện Biên tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Dự án Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 đoạn qua xã Mường Phăng.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 đi qua địa phận xã Mường Phăng dài hơn 13km khiến hàng chục hộ dân di chuyển, bàn giao mặt bằng cho dựu án. Để bảo đảm tiến độ dự án, xã Mường Phăng đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhất là tại các khu tái định cư.

Nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, địa phương đã tập trung đẩy nhanh việc xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm, đo đạc và lập phương án bồi thường bố trí 2 điểm tái định cư trên địa bàn.

Theo đó, tại điểm tái định cư Lọng Luông, diện tích quy hoạch hơn 2ha, liên quan đến 11 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức sử dụng đất. Điểm tái định cư bản Xôm có diện tích hơn 2,30ha, liên quan đến 42 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức quản lý, sử dụng đất. Dù còn một số vướng mắc, song đến nay, chính quyền xã đã vào cuộc quyết liệt và hoàn thành kê khai nguồn gốc đất, nhân khẩu đối với 10 hộ tại Lọng Luông và 41 hộ tại bản Xôm.

Ông Nguyễn Trần Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Phăng cho biết: UBND xã giao Ban Quản lý dự án (QLDA) và Phát triển quỹ đất xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư triển khai từng phần việc theo chức năng, thẩm quyền. Chúng tôi tiếp tục rà soát, phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ dự án.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tại các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đang là nhiệm vụ trọng tâm của Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Như Dự án Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai tỉnh Điện Biên, lũy kế giải ngân năm 2026 đạt 5.695/113.837 triệu đồng, tương đương 5% kế hoạch vốn.

Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vốn vay lại và vốn nước ngoài thuộc ODA chỉ sử dụng thanh toán chi phí xây lắp trước thuế. Ngày 7/10/2026, nhà tài trợ JICA chính thức giải ngân 600 triệu Yên Nhật, tương đương hơn 98 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Ban đã chủ động chuẩn bị mặt bằng, nhân lực và các thủ tục đối ứng, đang hoàn thiện hồ sơ giải ngân với Kho bạc Nhà nước. Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 15/11/2026.

Cùng với đó, Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo cũ bố trí gần 188.190 triệu đồng, nhưng đến nay chưa giải ngân do các thỏa ước vay vốn, viện trợ với Chính phủ Pháp mới được ký ngày 10/9/2026. Đến ngày 18/9/2026, dự án mới điều chỉnh chủ đầu tư và bàn giao cho Ban theo Quyết định số 2108/QĐ-UBND. Để bù đắp tiến độ, Ban dự kiến thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong tháng 11/2026, hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 31/12/2026.

Cán bộ Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm.

Ngoài ra, Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung xác định rõ nguyên nhân, phân công trách nhiệm cụ thể, đồng thời xây dựng mốc tiến độ xử lý đối với từng dự án nhằm khơi thông nguồn vốn, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Ban đã phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách trực tiếp từng gói thầu, từng địa bàn; duy trì giao ban công trường hằng tuần, phối hợp với các sở chuyên ngành kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo đồng thuận để triển khai dự án… Đó là những giải pháp quan trọng để xử lý điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân và hạn chế nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ trong những tháng cuối năm.

9 tháng năm 2026, tỉnh Điện Biên tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, năng lượng, đô thị, nhà ở và công trình trọng điểm. Trong tổng số 369 dự án theo dõi theo Kịch bản tăng trưởng, có 63 dự án vượt kế hoạch, 152 dự án đạt kế hoạch; 9 dự án trường liên cấp đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Trước thực tế, một số dự án, nhiệm vụ trọng điểm vẫn chậm, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ nguồn vốn, khối lượng hoàn thành, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị. Tiến độ giải ngân xây dựng theo tuần, tháng, gắn với khả năng thực hiện thực tế; phân loại, xác định hướng xử lý và thời hạn hoàn thành cụ thể với những vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án chưa đạt kế hoạch, tỉnh yêu cầu phân loại rõ dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2026, dự án cần tháo gỡ thủ tục và dự án không còn khả năng bảo đảm tiến độ để có phương án xử lý phù hợp. Xem xét điều chuyển vốn dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ tốt, khả năng hấp thụ vốn cao hơn. Gắn trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu với kết quả thực hiện, giải ngân, qua đó nâng cao tính chủ động và hiệu quả phối hợp trong xử lý điểm nghẽn…

Cán bộ Ban QLDA các công trình giao thông kiểm tra các điểm tái định Dự án Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1.

Sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh cũng như việc xác định đúng nguyên nhân, rõ trách nhiệm, cụ thể thời hạn xử lý của các đơn vị, sở, ngành đã và đang góp phần quan trọng khơi thông nguồn lực, khắc phục tình trạng chậm tiến độ, bảo đảm các công trình phát huy hiệu quả đầu tư và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.