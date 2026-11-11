Điện Biên thành lập Vườn quốc gia Mường Nhé

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hướng dẫn người dân ở khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Mường Nhé cách sản xuất hiệu quả, không xâm hại đến rừng. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương, ký ngày 9/11/2026 có ghi rõ: Vườn quốc gia Mường Nhé có tổng diện tích là 46.730,4ha; gồm 27 tiểu khu quản lý rừng: 61, 81B, 82, 83, 84, 93, 94, 94A, 95, 95A, 107, 108A, 108B, 108C, 109, 129, 130, 131, 149, 159, 162, 163, 168B, 172, 173, 177, 178.

Toàn bộ phạm vi Vườn quốc gia Mường Nhé nằm trên địa giới hành chính ba xã: Sín Thầu, Mường Nhé, Nậm Kè. Tọa độ địa lý từ 2201’ đến 22024’ vĩ độ Bắc và từ 10208’ đến 102033’ kinh độ Đông.

Phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), phía Đông Nam giáp xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên. Phía Đông được giới hạn bởi quốc lộ 4H, tiếp giáp với rừng sản xuất của cộng đồng dân cư vùng đệm thuộc ba xã: Sín Thầu, Mường Nhé, Nậm Kè. Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Các phân khu chức năng thuộc Vườn quốc gia Mường Nhé, gồm có ba phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ, hành chính.

Trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (khu vực được bảo toàn nguyên vẹn của Vườn quốc gia): có 22.130,18ha tại các tiểu khu 61, 81B, 82, 93, 94, 107, 108A và 108B thuộc xã Sín Thầu, các tiểu khu 108C, 129, 130, 131, 149, 159, 162 và 172 thuộc xã Mường Nhé và các tiểu khu 173, 177 và 178 thuộc xã Nậm Kè.

Phân khu phục hồi sinh thái (khu vực được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để rừng phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của Vườn quốc gia): 21.660,39ha tại các tiểu khu 61, 82, 83, 84, 93, 94, 95, 107 thuộc xã Sín Thầu; các tiểu khu 94A, 95A, 108C, 109, 130, 131, 149, 159, 162, 163, 172 thuộc xã Mường Nhé và các tiểu khu 168B, 173, 177, 178 thuộc xã Nậm Kè.

Phân khu dịch vụ, hành chính (khu vực hoạt động thường xuyên của Ban quản lý, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với xây dựng công trình quản lý dịch vụ của Vườn quốc gia): 2.939,83ha tại tiểu khu 61 thuộc xã Sín Thầu, các tiểu khu 94A, 95A thuộc xã Mường Nhé và tiểu khu 178 thuộc xã Nậm Kè.

Vùng đệm của Vườn quốc gia Mường Nhé có diện tích khoảng 45.617,84ha thuộc các xã: Sín Thầu, Mường Nhé, Nậm Kè, trong vùng đệm của Vườn quốc gia Mường Nhé bao gồm 25 bản vùng đệm thuộc ba xã: Sín Thầu, Mường Nhé và Nậm Kè.

Điện Biên khái toán, trong giai đoạn 2026-2030 tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các hoạt động tại Vườn quốc gia Mường Nhé khoảng 654,84 tỷ đồng, trong đó: Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng khoảng 457,24 tỷ đồng, nguồn vốn huy động hợp pháp khác khoảng 197,6 tỷ đồng.

Vườn quốc gia Mường Nhé là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý trực tiếp, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Mường Nhé theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Mường Nhé được thành lập trên cơ sở kế thừa tổ chức bộ máy, nhân sự và chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.