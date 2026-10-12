Điện Biên: Tất cả 18 bản thuộc xã Mường Mùn được lắp đặt wi-fi cộng đồng

Công nhân đơn vị viễn thông lắp đặt bộ phát wi-fi tại Nhà Văn hóa bản Mường, xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: MƯỜNG MÙN)

Theo đó, mỗi bản trong xã Mường Mùn được bố trí tối thiểu một điểm truy cập wi-fi tại nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng có tên chung là “MUONGMUN_SO”. Mật khẩu và mã QR truy cập được quản lý theo từng bản.

Đối với khu vực có cáp quang, băng thông tối thiểu đạt từ 100Mbps trở lên; những nơi sử dụng mạng di động 4G/5G được lựa chọn gói dung lượng, tốc độ phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước khi triển khai, xã Mường Mùn khảo sát hiện trạng tại 18/18 bản, tập trung vào vị trí lắp đặt, nguồn điện, khả năng kéo cáp quang, độ phủ sóng di động, nhu cầu sử dụng, điều kiện bảo vệ thiết bị và nhân sự quản lý.

Căn cứ kết quả khảo sát, từng bản được lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện hạ tầng, gồm lắp đặt đường truyền cáp quang cố định, sử dụng thiết bị 4G/5G hoặc bộ phát wi-fi ngoài trời.

Sau khi được phủ sóng Internet, mỗi bản tổ chức ít nhất 1 buổi hướng dẫn người dân sử dụng wi-fi để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, chữ ký số công cộng, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin chính thống và trang bị kỹ năng an toàn thông tin cơ bản.

Trong 12 tháng đầu triển khai, kinh phí lắp đặt và duy trì đường truyền Internet, wi-fi tại 18 bản được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Việc đưa wi-fi đến tất cả các bản góp phần mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng số, tạo điều kiện triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số” tại Mường Mùn. Qua đó, người dân, nhất là người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, lao động tự do và các nhóm yếu thế, có thêm cơ hội tiếp cận, thực hành kỹ năng số, từng bước ứng dụng các tiện ích số vào đời sống.