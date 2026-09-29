Điện Biên tập huấn quản lý trường học sau sắp xếp

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Trong hai ngày 28 và 29/9, Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Tham gia tập huấn có 201 đại biểu là hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và đại diện phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã.

Nội dung tập huấn tập trung vào những công việc các nhà trường và địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc: thực hiện chế độ, chính sách đối với người học; thống kê và quản lý số liệu; quản lý bếp ăn tập thể, bảo đảm an toàn thực phẩm; vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ, chấn chỉnh các khoản thu.

Bà Hoàng Tuyết Ban - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo.

Trong thực hiện chính sách đối với người học, đại biểu được hướng dẫn quy trình xác định đối tượng, lập và phê duyệt danh sách, chi trả hỗ trợ, cấp phát gạo và lưu hồ sơ quyết toán. Đại biểu cũng được phổ biến cách xử lý biến động học sinh trong năm học, nhất là những vướng mắc phát sinh khi địa giới hành chính và mạng lưới trường lớp thay đổi.

Với công tác thống kê, Sở GD&ĐT đặt yêu cầu rà soát số liệu về trường, điểm trường, lớp học, học sinh và đội ngũ sau sắp xếp. Số liệu trong cơ sở dữ liệu ngành, báo cáo thống kê, hồ sơ chính sách và quyết toán ngân sách cần được đối chiếu, bảo đảm thống nhất để phục vụ lập dự toán và xây dựng kế hoạch giáo dục.

Các đại biểu dự tập huấn.

Trong khuôn khổ của khóa tập huấn, Ban tổ chức cũng dành thời gian phổ biến việc quản lý biên chế, vị trí việc làm, bố trí và phát triển đội ngũ nhà giáo; công tác y tế trường học, bếp ăn nội trú, bán trú. Riêng các hiệu trưởng được tập huấn thêm về nội dung quản lý, quản trị trường học, trong đó có việc vận hành trường quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Đối với cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã, nội dung tập huấn chú trọng trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, từ thực hiện chính sách, tổng hợp số liệu đến kiểm tra bếp ăn và giám sát các khoản thu trong trường học.

Trong quá trình tập huấn, đại biểu sẽ tiến hành trao đổi những sai sót thường gặp, nêu vướng mắc từ cơ sở và được hướng dẫn cách xử lý.