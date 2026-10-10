Điện Biên tập huấn nâng cao năng lực số cho giáo viên

Các giáo viên tham gia khóa tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại lễ khai giảng khóa tập huấn, ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, AI đang tác động trực tiếp đến phương thức làm việc, học tập và quản lý xã hội. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, dạy và học.

“Để các chủ trương này đi vào thực tiễn, việc bồi dưỡng năng lực công nghệ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng giáo dục” ông Lê Quang Vinh nhấn mạnh.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, năm 2025, chương trình tập huấn ứng dụng AI trên địa bàn tỉnh được kết nối tới hơn 480 điểm cầu, với 102 học viên cốt cán, 1.239 cán bộ quản lý, chuyên viên và 12.060 giáo viên, giảng viên tham gia. Mức độ hài lòng của học viên đạt trên 92%; giáo viên hoàn thành hơn 35.700 dự án ứng dụng AI.

Ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ khai giảng khóa tập huấn.

Để khóa tập huấn năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, ông Lê Quang Vinh yêu cầu các đơn vị chuyên môn thống nhất nội dung, lịch học, theo dõi quá trình tham gia và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho học viên. UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục phối hợp triển khai kế hoạch, bảo đảm thời gian, thiết bị, đường truyền để giáo viên tham gia đầy đủ, nhất là tại các điểm trường xa.

Theo đó, trong tháng 10/2026, các giáo viên sẽ tham gia khóa cơ bản với các nội dung như: Sử dụng công cụ Google Workspace for Education; ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu số, quản lý tri thức chuyên môn, phân tích dữ liệu và hỗ trợ đánh giá, cá thể hóa hoạt động dạy học.

Khóa nâng cao dự kiến triển khai từ đầu tháng 11/2026, dành cho học viên đã hoàn thành khóa cơ bản. Quá trình đào tạo kết hợp tự học, thực hành, kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ trực tuyến.

Trong tháng 12/2026, chương trình chuyển sang giai đoạn ứng dụng AI trong lớp học. Ngành GD&ĐT tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai hệ thống Google Workspace for Education trên tên miền dienbien.edu.vn; hướng dẫn các cơ sở giáo dục vận dụng AI trong quản lý, giảng dạy và hoạt động chuyên môn.

Sau giai đoạn ứng dụng trong lớp học, Tổ chức STEAM for Vietnam sẽ chủ trì nghiên cứu đánh giá tác động của chương trình đối với giáo viên, học sinh và nhà trường. Kết quả đánh giá là cơ sở để Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên điều chỉnh, hoàn thiện và xem xét nhân rộng chương trình.