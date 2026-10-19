Điện Biên tạo mọi thuận lợi cho hợp tác, đầu tư với Lào và Trung Quốc

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng chí Trần Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng dự có Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Louangphabang và tỉnh Vân Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tỉnh Điện Biên. Tham dự hội nghị có hơn 900 đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng cam kết chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời chủ động phối hợp với các đối tác để cụ thể hóa những nội dung hợp tác đạt được tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quá trình thảo luận tại hội nghị, đại biểu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, như: Phát triển hạ tầng kết nối, logistics, thương mại biên giới và công nghiệp chế biến; phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu gắn với kinh tế xanh; phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng; các giải pháp tăng cường liên kết với Louangphabang và Vân Nam để hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của ba địa phương…

Trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ đề xuất ba trọng tâm hợp tác, gồm: Kết nối thuận lợi hơn để mở rộng không gian phát triển; kết nối sản xuất với chế biến và thị trường để cùng tạo ra giá trị cao hơn; kết nối các điểm đến để xây dựng những hành trình du lịch hấp dẫn hơn. Đặc biệt, thống nhất đầu mối liên lạc của mỗi địa phương và cơ chế trao đổi thường xuyên, tận dụng hiệu quả những khuôn khổ hợp tác hiện có. Lựa chọn một số dự án ưu tiên, có đối tác quan tâm và có khả năng triển khai; làm rõ nhu cầu đầu tư, điều kiện thực hiện và những khó khăn cần tháo gỡ. Thống nhất tiến độ và định kỳ rà soát kết quả.

Trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị cũng diễn ra các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 6 nhà đầu tư; trao quyết định chấp thuận cho 20 nhà đầu tư…

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát lĩnh vực du lịch.

Trước đó, ngày 17-10, diễn ra khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế” với khoảng trên 200 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với cơ cấu hơn 200 gian thương mại tổng hợp trong nước, có 24 gian giới thiệu hàng hóa của các tổ chức, hộ kinh doanh nước ngoài và 6 gian của các xã, phường tiêu biểu cấp tỉnh. Trong đó, khu vực nước ngoài bố trí 12 gian cho các tỉnh Bắc Lào và 12 gian cho thành phố Phổ Nhĩ, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Sản phẩm trưng bày tập trung vào hàng hóa tiêu dùng, nông, lâm, thủy sản và thực phẩm chế biến; sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Điểm nổi bật của chương trình là sự kết nối giữa trưng bày hàng hóa, khảo sát thực địa và trao đổi cơ hội đầu tư. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia 3 đoàn khảo sát theo lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp và logistics; du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng; nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến…