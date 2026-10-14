Điện Biên: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tầm thấp

Tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung thảo luận về: Cơ chế chính sách và tháo gỡ rào cản thể chế (Sandbox); hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; phát triển thị trường và thu hút đầu tư...

Quang cảnh hội thảo.

Để hội thảo đạt kết quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các chuyên gia tư vấn, hướng dẫn quy trình kiểm soát không phận tầm thấp, cấp phép bay linh hoạt theo hành lang, phân bổ tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị và an toàn dữ liệu số, bảo đảm vừa thông thoáng, khích lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm kỷ cương, an toàn tuyệt đối về quốc phòng, an ninh vùng biên giới.

Các viện, trường đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Điện Biên xây dựng Trung tâm nghiên cứu - thử nghiệm UAV, chuyển giao các giải pháp công nghệ lõi chịu rung gió, chống bụi ẩm trên núi cao và đào tạo đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên vận hành.

Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên ký kết biên bản, thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viện Kinh tế phát triển và Quy hoạch (IDEP).

Các đại biểu tham quan vận hành thiết bị bay không người lái (UAV).

Vận hành thử nghiệm các thiết bị bay không người lái (UAV).

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày thiết bị bay không người lái (UAV).

Tỉnh Điện Biên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng bãi bay, hạ tầng số 5G, nguồn lực hỗ trợ và cơ chế đặt hàng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đồng hành, hiện thực hóa các đề án xây dựng trường bay thử nghiệm, trạm bảo trì kỹ thuật, nhà máy lắp ráp và cung cấp dịch vụ logistics tầm thấp ngay tại địa phương.

Trong khuôn khổ hội thảo, Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên đã ký kết biên bản, thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viện Kinh tế phát triển và Quy hoạch (IDEP).