Điện Biên tăng tốc xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định biên chế giai đoạn 2027-2031

Lãnh đạo, cán bộ, công chức các xã dự tập huấn quy trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, tại Sở Nội vụ Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo báo cáo (tính đến 11 giờ ngày 9/11/2026) tình hình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: Khối Đảng có 15/54 đơn vị đã hoàn thành đầy đủ 9 nhóm biểu theo yêu cầu (gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình, xã Mường Ảng...).

Khối Hội đồng nhân dân có 6/48 đơn vị đã đăng toàn bộ 9 biểu lên hệ thống phần mềm. Khối chính quyền có 4/20 đơn vị cấp tỉnh và 16/45 đơn vị cấp xã hoàn thành đủ các biểu từ A1 đến D2. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có 22/57 đơn vị thực hiện nhập dữ liệu các biểu lên hệ thống.

Cùng với việc báo cáo kết quả cụ thể, các đơn vị, các đầu mối cũng nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, như: Khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung có tính liên thông, phụ thuộc nhau trong khi thời gian thực hiện gấp, một số nội dung phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; việc đối chiếu số lượng nhân lực tại thời điểm ngày 30/9/2026 với khối lượng công việc trong kỳ từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026 còn khó khăn, do có biến động về nhân sự, tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ trong kỳ.

Bên cạnh đó, việc xác định quỹ thời gian lao động thực tế chưa thống nhất, chưa phản ánh đầy đủ thời gian kiêm nhiệm, xử lý nhiệm vụ đột xuất và các hoạt động khác. Đối với các đơn vị mới thành lập, sáp nhập hoặc tiếp nhận nhiệm vụ trong kỳ, hồ sơ bàn giao và số liệu về khối lượng công việc chưa đầy đủ, gây khó khăn trong xác định, quy đổi và chuẩn hóa số liệu phục vụ tính toán nhu cầu nhân lực.

Cán bộ Sở Nội vụ Điện Biên hướng dẫn các xã thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận các khó khăn khách quan ảnh hưởng tiến độ việc chung toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các đơn vị chưa nhập dữ liệu lên hệ thống nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ; đối với các đơn vị chưa thể nhập dữ liệu do sai mật khẩu, lỗi đường truyền mạng, cần tập trung khắc phục ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan đầu mối của 4 khối cử cán bộ chuyên môn thường trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình kê khai, cập nhật dữ liệu.

"Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình, bảo đảm chậm nhất ngày 15/11/2026 các cơ quan đầu mối phải chuyển kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy", đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng, từ ngày 9/11, Sở Nội vụ đã cử cán bộ, công chức hướng dẫn các xã thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên, cho biết: Ngay trong đêm 9/11, tại Sở Nội vụ đã chia thành 3 ca do cán bộ, lãnh đạo Sở trực tiếp hướng dẫn lãnh đạo, cán bộ do các xã cử về thực hiện.

Toàn tỉnh Điện Biên hiện có hơn 220 cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi kê khai, chia thành 4 khối: Đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Với sự tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đến nay, việc kê khai, tổng hợp dữ liệu trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra.

Xuyên đêm 9/11, cả hội trường Sở Nội vụ Điện Biên luôn sáng đèn với hàng chục cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn các xã thực hiện. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều giải pháp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện. Đối với lại các cơ quan, đơn vị theo 4 trục, chúng tôi đã thành lập các tổ giúp việc gồm các chuyên gia về công tác tổ chức, về công nghệ thông tin; thực hiện rà soát, chạy thử ở 4 cơ quan, đơn vị trên cơ sở kết quả ban đầu đó để hỗ trợ, hướng dẫn các xã, đôn đốc các xã để cùng vào cuộc”.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ Điện Biên là cơ quan đầu mối tiếp tục rà soát, thẩm định dữ liệu kê khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bổ sung văn bản, tài liệu minh chứng, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, chính xác và thống nhất.